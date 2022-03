Santarcangelo: domenica 27 al teatro dei Condomini concerto dei N.F.S. (Not For Sale)

Terzo appuntamento al teatro dei Condomini di Santarcangelo con la rassegna Due al Condomini, organizzata in collaborazione con The Slow Side.

Sul palco del locale clementino, domenica 27 marzo alle ore 21, si esibirà N. F. S (Not For Sale) gruppo composto da Giulia Boria alla voce e Simone Nobili alla chitarra.

N.F.S. (Not for Sale) è un nuovo progetto musicale e rappresenta la combinazione perfetta tra modernità ed intramontabile raffinatezza che, attraverso la scelta di brani senza tempo, offre un repertorio eterogeneo e molto particolare che abbraccia tutti i generi, dal Rock al Pop, dal Jazz al Soul, con arrangiamenti ed interpretazioni sofisticate, eleganti e, soprattutto, uniche.

Giulia Boria è una figura emergente e tra le più interessanti del panorama musicale regionale.

Dotata di una voce emozionale e, al contempo, graffiante, dopo diverse esperienze formative, tra cui spiccano la propedeutica in canto jazz al conservatorio Rossini di Pesaro e la masterclass con Lucy Woodward, nel 2009 entra a far parte di Beauty and the Beasts Acoustic Trio, con il quale colleziona molteplici esperienze nei locali di Romagna e Marche e nel 2016 è la voce dei JBess, con i quali partecipa al festival Disco Diva di Gabicce Mare al Porretta Soul Festival di Porretta Terme.

Simone Nobili è unanimemente riconosciuto tra i migliori ed eclettici chitarristi della zona.

Esperto nell’uso dell’effettistica e della tecnologia MIDI applicata alla chitarra, ha suonato negli USA con diversi grandi musicisti, tra cui il batterista Bernard Purdie (Aretha Franklin, Steely Dan) e il tastierista Steve Conn (Linda Ronsdat, Mary Chapin Carpenter).

Nel 2005 costituisce il NEW VIBES TRIO con Daniele Di Gregorio e Marco Pacassoni con i quali partecipa a FANO JAZZ BY THE SEA, aprendo il concerto di JOHN SCOFIELD e altri festival jazz nazionali ed internazionali, come il festival di musica contemporanea di Valencia.

Dopo le partecipazioni del 2011 e 2012 al SAN MARINO JAZZ FESTIVAL, nel 2017 esce il suo primo cd “By the River”, accompagnato da Massimo Ferri alla batteria, Giacomo Dominici al contrabbasso e Daniele Di Gregorio al vibrafono.

Info & prenotazioni:

0541 1792763