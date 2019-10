Santarcangelo, ecco il nuovo stabilimento di Amazon (FOTO E CRONACA)

Seimilasettecento metri quadri per servire le tre province della Romagna e le Marche, nel pesarese e nell’anconetano. Dopo la costruzione del centro smistamento merci di Crespellano, nel bolognese, e quella del centro di distribuzione di Castel San Giovanni, nel piacentino, Amazon è tornata a investire in Emilia Romagna e ha inaugurato nelle scorse settimane il centro di distribuzione di Santarcangelo di Romagna denominato “Der 2” – il quindicesimo in Italia – fresco di costruzione alle porte della città clementina, a poche centinaia di metri dal confine con Rimini e a ridosso della Via Emilia.

Centoventi i dipendenti impiegati nella struttura, di cui l’80 % residente in un raggio di venti chilometri. Il centro Amazon logistics è operativo – e non è un eufemismo – 24 ore al giorno con un picco di attività notturno in concomitanza con l’arrivo dei pacchi dai centri di distribuzione, il cui smistamento viene pianificato negli uffici. Che occupano circa 900 metri quadri dell’intera struttura, dove il personale impiegato si occupa per lo più di predisporre i pacchi per gli autisti in arrivo alle prime luci dell’alba per prenderli in consegna a bordo dei mezzi della flotta e consegnarli così ai clienti sparsi per tutta la Romagna e buona parte delle marche del nord.

Il capannone, fresco di inaugurazione è stato presentato oggi a stampa e istituzioni dal responsabile per l’azienda guidata da Jeff Bezos della distribuzione al centro e al sud Italia Sergio Panico. “I primi pacchi consegnati? Un apparecchio per gonfiare i palloncini per un bambino e un libro di chimica per un ragazzo delle scuole superiori” ha spiegato Panico che ha sottolineato i prossimi obiettivi di Amazon a livello macro e micro. “Rinnovare la flotta con 100.000 nuovi veicoli elettrici, rendendola completamente a impatto zero sull’ambiente. In più, ha sottolineato, “Amazon, fedele alla propria vision è determinata a radicarsi nei territori in cui opera. Per esempio, sul territorio della Provincia di Rimini è stata attivata una collaborazione con l’istituto oncologico romagnolo nell’ambito di un progetto più ampio che ha previsto una donazione di 100.000 euro da parte nostra agli ospedali italiani”.

A progettare il capannone “Der 2” di Amazon Logistics è stata l’impresa australiana Goodman. La filiale clementina di Amazon Logistics è attrezzata con un set di pannelli fotovoltaici capaci di produrre 140 kw di energia elettrica, pari al consumo di 65 appartamenti standard a Rimini, in più il sistema di illuminazione è completamente a led mentre piazzali disponibili per il parcheggio dei mezzi pesanti sono stati realizzati con un asfalto permeabile in grado di permettere alla falda sottostante di rigenerarsi con l’acqua piovana. All’esterno, invece, è stata internata una vasca di laminazione con l’obiettivo di non impattare sulla fognatura pre esistente.

Per l’occasione a Santarcangelo era presente anche l’ambasciatore australiano in Italia Greg French. “L’Australia è orgogliosa dell’operato di Goodman nel mondo soprattutto per quel che riguarda l’impegno per sviluppare l’universo ecosostenibile”. French ne ha approfittato anche per tessere le lodi dell’Australia sotto un profilo sociologico. “Uno Stato che fonda la propria forza sulla diversità delle genti che lo popolano. Abbiamo accolto e integrato migranti gente che arriva da lontano. Ecco perché siamo orgogliosi della nostra creatività”.

Il sindaco di Santarcangelo Alice Parma ha sottolineato come il cantiere del capannone abbia avuto una durata limitata nel tempo “rispetto a quanto avvenuto in altri casi. Ci colpisce l’innovazione portata in dote da Amazon. In particolare l’input sulla mobilità elettrica. L’investimento annunciato per quel che riguarda la flotta potrebbe funzionare da Input anche per le altre realtà del territorio”.