Santarcangelo, Forza Italia: “Buzzi Unicem. No a denaro pubblico per bonificare un’area privata”

“La costruzione del nuovo centro polisportivo a Santarcangelo ha acceso un dibattito sicuramente interessante, vista l’importanza economica dell’investimento che l’amministrazione comunale si appresta a eseguire UTILIZZANDO I FONDI DEL PNRR.

Chiunque fa politica seriamente – scrive in una nota Walter Vicario, commissario FI di Santarcangelo di Romagna – dovrebbe sapere che I FONDI DEL PNRR una volta richiesti e destinati per precisi progetti NON SI POSSONO DEVIARE SU ALTRE INIZIATIVE come per esempio l’ex cementificio Buzzi Unicem… semmai le proposte alternative andavano fatte prima!

Analizzando questo goffo dibattito, ci siamo chiesti: perché l’amministrazione dovrebbe investire denaro pubblico per bonificare un’area privata come l’ex Buzzi Unicem?

Troppo semplicistico – prosegue la nota di Walter Vicario – parlare di “opportunità mancata”… forse bisognerebbe conoscere a fondo i vincoli dei fondi che il Comune è chiamato a gestire; si tratta appunto di fondi destinati ad un progetto specifico, ovvero la costruzione di un Nuovo centro sportivo, non sono somme soggette all’arbitrio del momento bensì predestinate ad un progetto strutturato e rispondente a tutte le condizioni previste dal Pnrr; l’ex cementificio è privato e la riqualificazione spetta ai proprietari che dovrebbero prevedere una bonifica dell’area così come stanno facendo altri imprenditori che con le proprie risorse stanno bonificando le loro aree di proprietà.

Inoltre – continua la nota di Walter Vicario – pensare di costruire un nuovo centro polisportivo in una frazione mal servita dai mezzi pubblici non è sicuramente una soluzione perseguibile… esempio ne sia il centro giovani di San Bartolo, investimento poco funzionale soprattutto perchè collocato in zona periferica e difficilmente raggiungibile se non con mezzi propri.

Piuttosto le domande da porre sono altre:

posto che l’investimento iniziale è coperto dai fondi del Pnrr, siamo certi che l’amministrazione sia in grado di garantire negli anni seguenti la giusta manutenzione di un colosso sportivo che richiede interventi periodici e qualificati? A NOI sembra INOPPORTUNO creare un DOPPIONE!!! piuttosto che prevedere una nuova costruzione non era meglio e più economico e di più veloce realizzazione pensare ad una ristrutturazione dell’esistente?

Al di là della scelta del luogo e del modo, ciò che maggiormente interessa ai cittadini è sapere che bandi e gare relative alla realizzazione di questa nuova opera pubblica siano chiari e trasparenti ed è per questo che come parte politica monitoreremo tutti i passaggi in futuro affinché quello che deve essere un motivo di vanto per per città clementina non diventi il ricettacolo di opere faraoniche assegnate a “chi di dovere”…attraverso magari “bandi accompagnati”.

Infine, guarda caso – conclude la nota Walter Vicario, commissario FI di Santarcangelo di Romagna – oggi sulla stampa è apparsa l’intenzione da parte dell’amministrazione di acquisire l’ex area Buzzi Unicem, modus operandi che conferma la PESSIMA e IMPLICITA finalità di REGALARE AI PRIVATI LA BONIFICA DELL’AREA CON I SOLDI PUBBLICI.

Inutile dire che anche questa ulteriore “BRAVATA” di questi amministratori crea inevitabilmente un PRECEDENTE, al quale qualsiasi privato potrà appellarsi”.