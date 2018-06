Santarcangelo: giovedì il Teatro medico ipnotico di Parma inaugurerà il Festival dei burattini

È tutto pronto per l’avvio del 28° Festival dei burattini promosso dall’Istituto musei comunali di Santarcangelo con la direzione artistica della Compagnia Vladimiro Strinati di Cervia, che accompagnerà l’estate dei più piccoli con sei appuntamenti itineranti che toccheranno anche il Giardino delle pietre recuperate e il museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana.

Giovedì 14 giugno il Teatro medico ipnotico di Parma inaugurerà l’edizione 2018 con lo spettacolo intitolato “Topolino”: il capocomico di una compagnia di burattini è sul punto di chiudere la baracca. La fortuna ha smesso di sorridergli e decide di diventare capitalista; non sapendo da che parte iniziare chiede aiuto e si materializza il pupazzo di Topolino, che gli fornisce tutti gli ingredienti necessari per il successo. Le cose però prendono un’altra piega e i burattini cominciano a narrare la drammatica realtà dei profughi che affrontano i pericoli del mare. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il Lavatoio in via Ruggeri, 34.

Torna la rassegna estiva che propone storie raccontate da burattini e marionette, grazie a brillanti burattinai che faranno divertire grandi e piccini. Burattini e marionette non solo attraverseranno il mare arrivando dalla Sardegna, ma giungeranno anche da oltre oceano, precisamente dal Brasile. La rassegna propone spettacoli di alto livello in grado di catturare bambine e bambini con la risata e il divertimento, e di presentare ad adulti e intenditori un genere di teatro raffinato e prosecutore della più genuina tradizione italiana. Ecco perché negli ultimi anni gli spettacoli hanno registrato una costante crescita di pubblico. Gli spettacoli, con inizio alle ore 21, prenderanno il via giovedì 14 giugno e termineranno giovedì 23 agosto. Per info: 0541/624.703 www.museisantarcangelo.it.

Programma completo

Giovedì 14 giugno

Met, Santarcangelo

“Topolino”

Teatro Medico Ipnotico (Pr)

Giovedì 28 giugno

Met, Santarcangelo

“Pocket Show”

Catin Nardi (Brasile)

Giovedì 5 luglio

Giardino delle pietre recuperate, Poggio Torriana

“Il dottore innamorato”

I burattini della commedia (Mo)

Giovedì 19 luglio

Met, Santarcangelo

“Areste e i giganti”

Is Mascareddas (Ca)

Giovedì 2 agosto

Mulino Sapignoli, Poggio Torriana

“La luna nuova”

Teatro Puntino Rosso (Mi)

Giovedì 23 agosto

Met, Santarcangelo

“Aspetta mò – storie di donne

intraprendenti”

Vladimiro Strinati (Ra)