Santarcangelo: il Gruppo Maggioli acquisisce Sinapsys. Soluzioni tecnologiche per la PA

Prosegue senza sosta il piano di investimenti del Gruppo Maggioli che ha visto concretizzare recentemente l’ingresso all’interno del Gruppo di Sinapsys.

Azienda romana che opera nell’ambito dell’Information & Communication Technology dal 2001, grazie alle attività su tutto il territorio nazionale, ha destato l’interesse del Gruppo Maggioli, la società per azioni italiana con la più ampia e qualificata gamma di prodotti e servizi per Pubblica Amministrazione, Liberi Professionisti ed Aziende.

Si è infatti conclusa recentemente l’integrazione, con un ingresso nel capitale sociale, da parte del Gruppo, del 60%.

L’operazione rientra all’interno del costante percorso di espansione e innovazione del Gruppo in ambito ICT, con lo sviluppo di software gestionali, servizi di digitalizzazione e progetti personalizzati per accompagnare la Pubblica Amministrazione nella trasformazione digitale verso modelli organizzativi innovativi. La specializzazione di Sinapsys nel mercato Sanità e PA e il suo know how tecnico e commerciale sono in linea con la visione evolutiva del Gruppo Maggioli e con l’obiettivo di fornire risposte sempre più efficaci ed innovative alle richieste di Digital Transformation della PA e delle aziende private.

“Siamo un Gruppo in costante evoluzione, con la ferma convinzione che coinvolgere nuove professionalità specialistiche nel nostro team espliciti la nostra visione di sviluppo e rafforzamento nel perpetuarsi come Partner di fiducia della Pubblica Amministrazione. L’integrazione di Sinapsys nel Gruppo conferma questa volontà – ha affermato l’AD del Gruppo, Paolo Maggioli –. Gli obiettivi che ci poniamo per il 2021 sono sfidanti ma siamo convinti del potenziale del Gruppo e delle società che lo compongono, soprattutto in un momento particolare come questo occorre essere determinati, investire e soprattutto pianificare per farci ognuno promotore della ripartenza del Paese”.

I progetti di Software e System Integration rappresentano il core di Sinapsys, che si occupa nello specifico della gestione e evoluzione di progetti custom soprattutto in ambito PA.

Nel curriculum aziendale sono presenti molti casi di successo su progetti particolarmente complessi (ad esempio Screening Oncologico Regione Lazio, Sistema Informatico per la rendicontazione Fondi Europei Regione Calabria, Sistema Informatico Centro Protesi Inail ecc.). Il territorio di riferimento al momento è quello nazionale, ma l’integrazione può aprire a innumerevoli opportunità.

Sinapsys si occupa anche di archiviazione documentale dalla conservazione e gestione alla valorizzazione e dematerializzazione, fornendo servizi di conservazione fisica a norma e di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, conservazione digitale e recupero e valorizzazione di archivi, a cui si aggiungono consulenza e supporto per adempimenti obbligatori quali adozione del Titolario Documentale e Massimario di Scarto (Titolario di classificazione e Piano di conservazione), procedure di scarto ed invio al macero.

Una terza area di intervento della società è rappresentata da networking e sicurezza che è maggiormente legata a tematiche infrastrutturali, come fibra ottica, videosorveglianza, wi-fi, gestione sistemistica server farm e messa in sicurezza perimetrale di reti informatiche.

“L’integrazione con il Gruppo Maggioli si fonda sulla valorizzazione di competenze, rispettive esperienze e specializzazioni – spiega Alessandro Carellario, AD di Sinapsys – sono convinto che per Sinapsys rappresenti una grande opportunità di consolidamento e rilancio. Sinapsys ha un trend di crescita negli ultimi due anni di oltre il 35% annuo: questa spinta trova perfetta risonanza ed ulteriore accelerazione nel disegno congiunto con il Gruppo internazionale e leader di mercato che Maggioli rappresenta”.

Il Gruppo Maggioli vanta una storia centenaria e di forte espansione in diverse aree di business tra cui Editoria, Formazione, Cultura e Servizi, ma l’ICT rappresenta il settore con la più ampia opportunità di sviluppo, anche a livello internazionale con sedi in Spagna, Belgio, Grecia e America Latina.

Gli obiettivi di investimento anche per il 2021 si dirigono in quella direzione con focus sulla cyber security e l’implementazione di progetti customizzati e specialistici come nel caso dell’integrazione con Sinapsys.

Gruppo Maggioli

Maggioli è una Family Company che negli anni, più di 100, ha costruito e sviluppato competenze e soluzioni di eccellenza per supportare Pubblica Amministrazione, Aziende e Liberi Professionisti in ogni loro necessità professionale. “Innovatori per tradizione” è la definizione che meglio esprime i valori alla base della cultura organizzativa del Gruppo e sintetizza la strategia di consolidamento della leadership nel mercato ICT italiano e dello sviluppo internazionale che pone una forte attenzione alla Responsabilità Sociale, al fine di fornire un contributo al miglioramento e valorizzazione sociale, culturale, economico e ambientale in tutti i territori in cui è presente. Creare valore condiviso è la bussola che orienta il Gruppo nel rapporto con collaboratori, fornitori, Istituzioni, con la comunità ed al suo interno, investendo sul talento.

Il Gruppo Maggioli è, infatti, in costante crescita ed oggi può contare su una squadra di oltre 2.200 persone, con 70 filiali in tutto il territorio italiano, 10 filiali in Spagna, una in Belgio, Grecia e Colombia, per presidiare tutta l’America Latina.

Maggioli pone una particolare sensibilità verso i propri dipendenti che gli ha permesso di ottenere il Certificato d’Eccellenza Etica del Lavoro rilasciato da EthicJobs.

Info:

www.maggioli.it