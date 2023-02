Santarcangelo, il Tar riapre la residenza per anziani

Il Tar dell’Emilia Romagna con decreto pubblicato il 20 febbraio ha predisposto la sospensione del provvedimento emanato dai Servizi sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia che revocava l’autorizzazione al funzionamento della Comunità alloggio per anziani “Villallegra” e della struttura Casa famiglia per anziani “Casallegra”.

Nel corso delle verifiche dei servizi sociali erano emerse incompatibilità socio-sanitarie tra il livello di assistenza prestato e la condizione di alcuni ospiti, oltre al numero di persone presenti all’intero della struttura superiore di alcune unità rispetto a quello autorizzato: il massimo numero pervevisto era 8 per la Comunità alloggio e 4 per la Casa famiglia.

L’unione dei Comuni della Valmarecchia aveva dato 10 giorni di tempo per trasferire tutti gli ospiti.

Diversa l’opinione del Tar Emilia Romagna che ha motivato l’accoglimento del ricorso con il fatto che dal “verbale di ispezione del 13 febbraio 2023 risulta che non sussistono carenze igieniche della struttura e che gli ospiti della struttura sono ben accuditi”.

Inoltre per i giudici amministrativi esistono “i presupposti di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire, per motivi di rito, la trattazione dell’istanza cautelare in data antecedente al termine assegnato dall’Amministrazione di soli dieci giorni per la ricollocazione degli ospiti”

Il tar sospende “il provvedimento impugnato al fine di consentire la permanenza nelle strutture del numero degli ospiti autorizzato con obbligo di immediata ricollocazione soltanto degli ospiti in eccedenza”. Secondo la gestione della struttura per anziani sarebbe solo uno gli ospiti in cesso.

La sentenza di merito è prevista per 16 marzo 2023

Il decreto del Tar