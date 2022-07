Santarcangelo, la rassegna Frazioncine prosegue con il “Cinéma du Désert”

Dopo la commedia dialettale e gli spettacoli del festival di burattini, la rassegna Frazioncine prosegue con un appuntamento molto atteso: quello con il “Cinéma du Désert”, che da lunedì 18 a giovedì 21 luglio animerà nuovamente le frazioni dopo il successo dello scorso anno.

Le quattro serate di proiezioni, alimentate dall’energia del sole, cominceranno tutte alle ore 21,30 proponendo film per tutte le età: si comincia lunedì 18 luglio con “Il piccolo principe” a San Michele, poi martedì 19 “Trash – La leggenda della piramide magica” a San Martino dei Mulini, mercoledì 20 luglio “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” a Canonica e giovedì 21 “Il bambino che scoprì il mondo” a Sant’Ermete. L’ingresso è gratuito e per partecipare non è necessaria la prenotazione.

Il cinema solare itinerante creato da Davide Bortot e Francesca Truzzi ha viaggiato per tre diversi continenti, portando il cinema nei villaggi più remoti del pianeta dalla Mongolia alla Costa d’Avorio, dalla Romania al Burkina Faso. Tutto è cominciato nel 2009, quando i due restano bloccati con il loro camion nella sabbia tentando di raggiungere Timbuctu durante un viaggio come volontari per l’ong Bambini nel Deserto. Per ringraziare gli abitanti di un vicino villaggio accorsi in loro aiuto, decidono di proiettare un film: l’entusiasmo col quale viene accolto li spinge a proseguire. Da allora hanno percorso più di 150mila chilometri a bordo del camion che hanno modificato perché diventasse casa, mezzo di trasporto e cinema a impatto zero per portare i film dove mai arriverebbero, creando occasioni d’incontro e aggregazione.

Il piccolo principe – Una bambina si trasferisce con la madre in un nuovo quartiere. Qui dovrà impegnarsi nello studio secondo un planning estremamente articolato elaborato dalla madre la quale, donna in carriera, vuole assolutamente che la figlia si inserisca nei corsi della prestigiosa Accademia Werth finalizzata a formare i manager del futuro. Il nuovo vicino di casa è un anziano aviatore che prende a raccontare alla bambina del suo incontro, avvenuto tanti anni prima nel deserto africano, con un Piccolo Principe giunto sulla Terra dopo un lungo viaggio tra gli asteroidi. La bambina inizialmente sembra voler resistere alla narrazione ma progressivamente se ne fa catturare.

Trash – La leggenda della piramide magica – Slim è una scatola di cartone logora e stazzonata; Bubbles una bottiglia da bibita ammaccata a mezza sgonfia. Entrambe si ritrovano sul pavimento di un mercato, destinate a finire nel secchio della spazzatura. Ma a sorpresa incontrano il piccolo Spark, la confezione vuota di una batteria che mostra sul retro il logo del riciclo: un simbolo che Bubbles riconosce come quello della Piramide magica, quel posto di cui fra i rifiuti si favoleggia come l’unico in cui potrebbero ritrovare una seconda vita. Insieme ad altri scarti i tre escono dal mercato e iniziano la loro avventura sulla strada, scansando nemici come i Risucchiatori di immondizia e i terribili Predatori. Lungo la via troveranno alleati e traditori cercando di portare a termine la loro impresa.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia – Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle montagne della Sicilia. In seguito a un rigoroso inverno che minaccia una grande carestia, il re decide di invadere la piana dove vivono gli uomini. Con l’aiuto del suo esercito e di un mago, riesce a vincere e a ritrovare Tonio. Ben presto, però, si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

Il bambino che scoprì il mondo – Un bambino vive con i suoi genitori in campagna e passa le giornate in compagnia di ciò che gli offre la natura che lo circonda: pesci, alberi, uccelli e nuvole, tutto diventa pretesto per un gioco e una risata, briglie sciolte alla fantasia. Ma un giorno il padre parte per la città in cerca di lavoro. E il bambino, a cui il genitore ha lasciato nel cuore la melodia indimenticabile che gli suonava sempre, mette in valigia una foto della sua famiglia e decide di seguirne le tracce. Si troverà in un mondo a lui completamente ignoto, fatto di campi di cotone a perdita d’occhio, fabbriche cupe, porti immensi e città sovraffollate. Affronterà imprevisti e pericoli per terra e per mare, crescerà, ma qualcosa di quel bambino che si tuffava in mezzo alle nuvole in lui rimarrà sempre.