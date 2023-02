Santarcangelo, la Scuderia HF riparte con nuovi progetti e iniziative

La Scuderia HF di Santarcangelo riparte con nuovi progetti e iniziative. L’occasione per presentare il programma delle attività del nuovo anno è stata la 51^ Mostra scambio “Automotociclo d’Epoca” che si è svolta nel weekend alla Fiera di Cesena, alla quale la Scuderia HF ha partecipato mettendo in mostra alcune auto storiche che hanno affascinato i numerosi appassionati presenti. La Lancia Delta in livrea Martini Racing, la Fulvia Montecarlo, l’Autobianchi Bianchina “Fantozzina” del 1963, la Porsche SC 3.0 del 1982. E ancora la Giulia GT del 1969, due Lancia Fulvia gemelle del 1977, la Subaru Impreza, la rara Matra 530 LX e la fotografatissima Fiat 500 rossa in allestimento da pista hanno catalizzato l’attenzione di appassionati, curiosi e collezionisti. Allo stand della Scuderia HF non è mancato nemmeno il pluri-campione italiano (181 vittorie) di rally e grande amico Edo Ottaviani (nella foto insieme a Loris Giorgetti e Stelvio Rossi della Scuderia HF).

“Vogliamo ripartire per non disperdere tutto questo patrimonio – ha detto il portavoce della Scuderia HF, Loris Giorgetti -. Purtroppo la pandemia ha frenato la nostra attività per auto storiche e moderne, sia come organizzazione di gare, sia come partecipazione agli eventi. Nonostante le difficoltà però ci è rimasta la grande passione per l’automobilismo sportivo e collezionistico, e quindi abbiamo deciso di rilanciare in questo nuovo anno con un calendario importante e alcune novità a cui teniamo molto. Il nostro obiettivo principale è creare entusiasmo e rivitalizzare il settore facendo conoscere e apprezzare l’affascinante mondo delle auto storiche e dell’automobilismo sportivo ai più giovani e alle donne, cercando di formare e creare equipaggi junior e femminili. Le iniziative saranno svolte principalmente sul nostro territorio e alcune avranno un’anima solidale. Un aspetto a cui teniamo tantissimo”.

Scuderia HF – programma 2023

FEBBRAIO/MARZO “Avvicinamento all’attività”: corsi formativi per giovani e principianti per fare conoscere il piacere della guida e della navigazione regolarità/rally senza rischio.

APRILE “Al femminile”: corso formativo di regolarità dedicato alle donne dai 18 anni in su per fare nascere nuovi equipaggi femminili.

DA MAGGIO A OTTOBRE: partecipazione del Team Scuderia HF alle gare del Trofeo della Romagna 2023

MAGGIO: raduno nazionale dedicato alle Lancia Fulvia

24 GIUGNO a Savignano sul Rubicone “LoveRacing”, organizzazione della 3^ tappa del 6° Trofeo della Romagna. Challenge turistico amatoriale per auto storiche e moderne con prove di abilità assieme ad un Raduno di auto storiche per marche e modello con oltre 150 vetture, nell’ambito della manifestazione “Loverie”; evento in collaborazione con “500 Club Italia” e Savignano Oltre.

In data da definire a Santarcangelo: organizzazione del Raduno nazionale e sfilata di auto storiche, in collaborazione con la Fondazione Italiana Endometriosi a cui sarà devoluto il ricavato dell’iniziativa.

La Scuderia HF sarà presente con diversi equipaggi in molte manifestazioni dedicate alle auto storiche e non sul territorio nazionale.

Per informazioni su corsi, gare e attività: scuderiahf1@gmail.com – Tel. 3482266578