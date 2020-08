Santarcangelo, Meeting: due convegni. I 50 anni delle Regioni e la P.A. ai tempi del Coronavirus

Si sono tenuti oggi, nell’ambito del Meeting di Rimini, due importanti convegni realizzati in collaborazione con il Gruppo Maggioli: I cinquanta anni delle Regioni italiane e la Pubblica Amministrazione ai tempi del Coronavirus.

Al primo, trasmesso in live-streaming e moderato dal giornalista Fabio Vitale, erano presenti Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna; Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia; Maurizio Fugatti, Presidente Provincia Autonoma di Trento; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria; Luca Zaia, Presidente Regione Veneto; oltre a Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale.

In quello dedicato al cambiamento della Pubblica Amministrazione al tempo del Coronavirus (webinar trasmesso in live-streaming), esperti di fama nazionale hanno dialogato con Paola Pisano, Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione ed Ernesto Belisario, Avvocato, esperto in Diritto delle Tecnologie e Innovazione nella Pubblica Amministrazione, nonché partner con il Gruppo Maggioli del progetto online LaPADigitale.it