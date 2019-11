Santarcangelo, ubriaco alla guida provoca maxi tamponamento sulla Marecchiese

Code e rallentamenti ieri nel tardo pomeriggio in Via Marecchiese all’altezza di Via della Scienza a causa di un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli. Il conducente dell’autovettura che ha causato il sinistro, fortunatamente solo con feriti lievi, presentava un tasso alcolemico pari a 2,7 g/l, cioè ben oltre 5 volte il massimo consentito. L’uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e l’auto è stata sequestrata e la viabilità è tornata alla normalità verso le ore 19,30. I rilievi e le operazioni di sgombero delle carreggiate sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Santarcangelo dai militari dell’Arma dei Carabinieri.

Sempre ieri, ma di mattina, i vigili sono intervenuti sulla Via Santarcangiolese, dove erano stati segnalati alcuni cani che vagavano ai bordi della carreggiata, fortunatamente recuperati dai proprietari. Nel pomeriggio, i vigili sono intervenuti in Piazza Marini dove gli agenti hanno identificato ed allontanato dal porticato della piazza un uomo in stato di ubriachezza.

Dall’assessore alle Politiche per la Sicurezza Filippo Sacchetti, le congratulazioni per il lavoro svolto dagli agenti della Polizia Locale dell’Unione Valmarecchia. “Un lavoro – sottolinea l’assessore – che spesso si protrae ben oltre l’orario previsto dal turno di servizio, così come avvenuto domenica scorsa”.