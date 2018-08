Santarcangelo: venerdì e sabato “Calici di Stelle”. Due giorni dedicati al buon vino

Da piazza Marini a contrada dei Nobili, da piazzetta Monache a via De Bosis, venerdì 10 e sabato 11 agosto i borghi e le contrade di Santarcangelo si trasformano nelle “Vie rosse del vino” per la 20esima edizione di “Calici di Stelle”. La due giorni dedicata al vino della Romagna porterà infatti nelle vie del centro 48 punti degustazione di altrettante case vinicole – tra cui due della regione ospite, l’Abruzzo – sei osterie con prodotti tipici del territorio e 16 spettacoli che spaziano dal blues all’afro, dal funk allo swing, dal rock al country.

Il format ormai collaudato prevede l’acquisto del kit per la degustazione (calice, sacca e cinque tagliandini) al costo di 13 euro, oppure cinque tagliandini al costo di 10 euro, presso le postazioni di acquisto in piazza Ganganelli, Marini e Monache e nelle vie Battisti, Garibaldi, Cavour. Tante le proposte anche dei punti ristoro, con prodotti da forno, pesce e barbecue in piazza Marini, e piadina, BBQ e arrosticini in piazza Ganganelli.

Tra le iniziative collaterali alla manifestazione, “Santarcangelo Vista Mare” in piazza Monache propone esperienze sensoriali legate all’enogastronomia con “cibo stellato di strada” e un percorso dedicato al cinema italiano degli anni ’50, accompagnato da musica e interpretazioni cinematografiche. Inoltre, presso la terrazza Stacchini di piazza Monache è in programma uno show-cooking “stellato” con degustazione e spettacolo (prenotazioni al numero 331/9014218 o asso.recidivo@gmail.com).

Durante la due giorni non mancheranno iniziative più collaudate come l’osservatorio astronomico presso la piazzetta di vicolo Pedretti, proposto dal gruppo Astrofili “Niccolò Copernico”, il mercatino dei libri già letti degli amici della biblioteca Baldini nel gazebo di piazza Ganganelli. Al Museo storico Archeologico si potranno invece ammirare le opere di Eron e Andreco realizzate per la mostra “Unearth | Portare alla luce”, mentre via Garibaldi si trasformerà nella via dei bambini con gonfiabili e giochi in legno di un tempo. Venerdì 10 agosto in via Cesare Battisti saranno esposti quadri e opere di Santarcangelo dei Pittori mentre allo sferisterio si svolgerà il “Torneo delle Porte” di tamburello. Infine, la Pro Loco di Santarcangelo propone la tradizionale iniziativa che ogni anno riscuote un grande successo di pubblico: venerdì 10 e sabato 11 agosto, alle 21,30 – 22,30 o 23,30 sono infatti in programma i tour guidati di “degusta in grotta”. Per informazioni e prenotazioni: 0541/624.270 (costo 5 euro).

Poiché da sempre la manifestazione è caratterizzata dal motto “bere bene, bere poco”, anche quest’anno in piazza Ganganelli saranno presenti gli operatori del Sert dell’Asl di Rimini per promuovere la campagna Circolando e la Polizia stradale per la prova dell’alcol-test.

“Calici di Stelle” è un’iniziativa organizzata da Pro Loco, associazione Città Viva, Confesercenti e Federazione italiana esercenti pubblici e turistici con il patrocinio di amministrazione comunale di Santarcangelo, Regione Emilia-Romagna e Camera di Commercio della Romagna.

CALICI DI MUSICA

Venerdì 10 agosto

THESE SONIC FRUITS – (Soul/Roots)

piazza Ganganelli – ore 22

FARRAPO & THE SWINGING JUNKIES – (Electro/Swing/Funk)

via Andrea Costa – ore 22

NASHVILLE & BACKBONES – (Folk/Country)

via De Bosis – ore 22

Saraxè TRIO – (Afro/Samba/Reggae)

via Garibaldi – ore 22

Maximinimo Marches+Modula Massimo – (Paesaggi Sonori e Ritmi)

via Don Minzoni – ore 22

ALTE FEUILP – (Blues/Swing/Country)

via Dei Nobili – ore 22

BOCANEGRA – (Blues)

piazza Balacchi – ore 22

HOTANGO – (Tango Argentino)

piazza Marini – ore 22

Sabato 11 agosto

ODEON “Speak Easy Dance Loud” – (Guest Dj Mozart)

pazza Ganganelli – ore 21

GIPSY CARAVAN – (Swing/Manouche)

piazza Balacchi – ore 22

THE OLD RED BICYCLE – (Latin Jazz Band)

via De Bosis – ore 22

WAITING ROOM – (60/70’s Rock Tribute)

via Garibaldi – ore 22

FALAFEL FAZZ FAMILIA presenta: SAVIGNANO-OH (live set)

via Don Minzoni – ore 22

GROOVE FEVER – (Soul/Jazz)

via Dei Nobili – ore 22

ANDREA AMATI – (Cantautorato)

via Andrea Costa – ore 22

CLUB LATINO – ( Danza Afro/Latina)

piazza Marini – ore 22

LE CANTINE PRESENTI:

Agr. Ballardini Riccardo

Agr. Carli E. Maria

Agr. delle Selve

Agr. Fiammetta

Agr. I Muretti

Agr. Il mio casale

Agr. la Grotta

Agr. La Montagnola

Agr. Montaia

Agr. Muratori

Agr. San Rocco

Agrintesa

Bolè

Ca’ Perdicchi

Cantina Pastocchi

Casa Vinicola Battistini

Casa Zanni

Case Marcosanti

Case Mori

Collina dei Poeti

Consorzio vini tipici San Marino

Fattoria Poggio San Martino

Il Gallo nero di Guerra

Palazzo Astolfi

Pian dei venti

Podere Bianchi

Podere dell’ Angelo

Podere Palazzo

Podere Vecciano

Rocca delle Caminate

Rocche Malatestiane

Tenuta Carbognano

Tenuta De Stefanelli

Tenuta la Viola

Tenuta Marmoreta

Tenuta Nero del bufalo

Tenuta Saiano

Tenuta Sant’ Aquilina

Tenuta Santa Lucia Biodinamica

Tenuta Santini

Terre della Pieve

Torre del Poggio

Villa San Lazzaro

Vinicola Bartolini

Vinivo

Zavalloni

I LOCALI ADERENTI:

B&B Le Contrade

Borgo Est

Caffe’ Centrale

Caffe’ Clementino

Caffe’ Commercio

Caffe’ del Portico

Caffe’ Marini

Caffe’ Roma

Calicanto

Ci vediamo da Mario

Colibri’ Pizza

Da Oreste

Donminzoni 54 wine & spirits

Ferramenta

Gastronomia Girometti

Gelateria Fresh mavi

Gelateria Latte piu’

L’ ottavino

L’ Arcangelo

La Bosca

La Rustica

Lazaroun

Le Mille voglie

Macelleria Magret

Montegiove

Panificio Giolitto

Piadineria Pizzeria dei Portici

Rosticceria Buon Gustaio

Rosticceria Graziella

Sangiovesa

Sugabòtti

Sushi Corner Park Eat

Teatro Condomini

Trattoria del Passatore

Vicolo di Brused