Sant’Ermete: ieri il convegno del Comitato Tecnologie Sostenibili – Stop 5G Romagna

Si e svolta ieri l’ultima conferenza estiva del Comitato Tecnologie Sostenibili – Stop 5G Romagna sui rischi del 5G, con il Prof. Fausto Bersani fisico e consulente Federconsumatori Rimini e la dr. Elisabetta Saviotti psicologa e presidente del comitato. La location del Bar Bistrot km 0 Sant’Ermete si prestava a una iniziativa estiva accompagnata da un buon fritto di pesce e conclusasi con ciambella e vino dolce in stile Romagnolo. C’è stata la partecipazione molto gradita dell’amministrazione comunale di Verucchio nella persona del vicesindaco Sabrina Cenni e della consigliera Federica Neri, amministrazione particolarmente apprezzata dal comitato in quanto particolarmente sensibile a queste tematiche e collaborativa.

Era presente anche il consigliere Barnaba Borghini di Santarcangelo, anche esso sensibile a questi temi e impegnato attivamente. Il Comitato da’ appuntamento per sabato 19 con il suo banchetto al festival di Macrolibrarsi Diegaro di Cesena dove sarà possibile anche in alcuni orari (10-13 e 18-20) misurare quanto e nocivo il proprio smartphone oltre a ricevere materiale informativo e iscriversi al Comitato. Infine si invitano tutti i Romagnoli alla manifestazione del 26 settembre Global Protest Day alle 18 al Rialto piazza Saffi (C.so Garibaldi, via Mameli) per una importante manifestazione “Dal 2020 al futuro che vogliamo” con relatori di spicco come la dr. Anna Rita Iannetti e l’autore Andrea Bizzocchi. La manifestazione raccoglie inoltre tantissimi loghi romagnoli ed extraromagnoli come quello del Tavolo delle Associaizoni Ambientaliste di Forlì, Stop 5G Marche, il comitato per la tutela degli alberi della provincia di Bologna.

Info:

www.stop5gromagna.home.blog