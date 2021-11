Sassofeltrio e Montecopiolo in Romagna, intesa con Marche entro 14 dicembre

Passaggio dei comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna: il progetto di legge è stato illustrato oggi in commissione Bilancio, presieduta da Massimiliano Pompignoli (Lega), dall’assessore al Riordino istituzionale Paolo Calvano.

“Il passaggio dei due comuni è stato definito con legge statale ed è partito l’iter per l’approvazione della legge regionale e arrivare, entro il 14 dicembre, al protocollo d’intesa con la Regione Marche. La legge regolerà tutto ciò che ha a che fare con la fase di transizione da una regione all’altra. Per semplificare il processo, si è ritenuto di concludere i procedimenti già iniziati con la legislazione marchigiana per non ripartire da zero, nei limiti della compatibilità con la legislazione emiliano-romagnola”, si legge nella nota dell’assemblea legislativa.

Come relatori del progetto di legge sono stati nominati relatori: Nadia Rossi (Pd) per la maggioranza e Matteo Montevecchi (Lega) per la minoranza.