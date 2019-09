Savignano: al SI FESTIVAL il premio Marco Pesaresi a Arianna Arcara e Claudio Majorana

Ieri venerdì 13 settembre ha inaugurato con successo la 28esima edizione di SI FEST_Il Festival della Fotografia di Savignano sul Rubicone, “SEDUZIONI. FASCINAZIONE E MISTERO”, che vede il ritorno alla direzione artistica di Denis Curti.

Il Festival proseguirà anche oggi e domani con le mostre visitabili anche il 21, 22, 28 e 29 settembre.

Gli artisti in mostra al SI FEST 2019:

Cesare Cicardini_The New Burlesque, Collezione Pier Luigi Gibelli_Il dubbio della bellezza, Marco Craig_Witness, Fondo Cliciak_Centro Cinema Città di Cesena_Sguardi in macchina, Chiara Fosati_Villaggio dei Fiori, Guido Harari_Sguardi randagi, Melissa Ianniello_Wish it was a coming out, Lady Tarin_Guiltless, Alizia Lottero_Gardens Memos, Francesco Neri_Ritratto in fabbrica, Toni Thorimbert_Seduction of Photography, Lorenzo Zoppolato_La luce necessaria, Settimio Benedusi_Faccista.

Sempre ieri sera, la Giuria del Premio Marco Pesaresi, presieduta da Denis Curti e composta da Mario Beltrambini, Lady Tarin, Piero Delucca e dai rappresentanti del Progetto IDE, Filippo Venturi, Katerina Buil, Sanne De Wilde, Marine Gastineau, ha proclamato vincitori Arianna Arcara e Claudio Majorana, per aver saputo ricreare un’importante interazione con i soggetti ritratti, dando loro la possibilità di avere un coinvolgimento attivo. Per avere costruito una storia sociale con un linguaggio coerente in grado di offrire diversi livelli di lettura, senza rinunciare alla dimensione estetica.

Menzione speciale della giuria a Noemi Comi, per aver costruito un progetto fotografico capace di proporre una estetica innovativa su tematiche complesse come la malattia, la medicina e la scienza. Per aver voluto approfondire tematiche che spesso sono oggetto di rimozione.