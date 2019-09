Savignano mette in vetrina la fotografia d’autore, torna il Si Fest

A Savignano sul Rubicone (FC) torna SI FEST 28° edizione, il festival di fotografia più longevo d’Italia con un programma curato da Denis Curti, già direttore artistico della manifestazione dal 2001 al 2006 e ora uno dei più affermati curatori italiani. Fondatore della galleria STILL di Milano e direttore artistico della Casa dei Tre Oci di Venezia, Curti ha diretto l’agenzia Contrasto – Milano per dieci anni e ha diretto la celebre rivista Il Fotografo.

L’intenso programma del SI FEST 28° edizione si svolgerà venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre 2019 a Savignano sul Rubicone (FC) e proseguirà nei weekend 21-22 e 28-29 settembre 2019 con l’apertura delle mostre e le visite guidate, ponendosi come preziosa occasione per condurre e attrarre lo spettatore nello spazio segreto della seduzione.

Il tema di quest’anno è seduzione. Dal latino “se-ducere”, letteralmente “portare a sé”. Un condurre a sé, un guidare qualcuno che è attratto dalla propria immagine riflessa sugli occhi di un altro. Un’esigenza che tiene unite le forze in natura, un bisogno che spesso “conduce a sé” il complementare. A volte è possesso, trascina e coinvolge ogni aspetto del mondo: tutto è alla ricerca del frammento da attrarre. Ispirato dal libro Della Seduzione del filosofo e sociologo tedesco Jean Baudrillard, in cui si legge che “La seduzione non è per il luogo del desiderio. È quello della vertigine, dell’eclissi, dell’apparizione e della sparizione”. Denis Curti ha invitato a esporre a Savignano autori in grado di declinare la seduzione come meccanismo che non riguarda solo e unicamente il rapporto uomo-donna, perché possiamo essere sedotti da un impegno sociale, da una musica, da una passione, dall’arte, da un luogo.

FOTOGRAFI E ARTISTI DAL PANORAMA FOTOGRAFICO ITALIANO

Gli artisti invitati a esporre, tutti provenienti dal panorama fotografico italiano, sono stati chiamati a svelare la loro particolare ricerca sulle ossessioni e le fascinazioni che riguardano il tema nelle sue numerose sfumature. Il fitto calendario che animerà il festival comprende nomi di fotografi di fama nazionale e internazionale come Marco Craig che ci conduce alla scoperta della fascinazione verso le icone sportive, Toni Thorimbert con Seduction of Photography, Lady Tarin, in mostra con il suo raffinato punto di vista sulla seduzione legata all’ambito dell’erotismo e della sensualità. Il fotografo Guido Harari presenterà al pubblico il suo intimo reportage sul cantautore Fabrizio De André, mostra realizzata con il sostegno di Tacchificio Zanzani. Alizia Lottero offrirà uno sguardo sulla sua attrazione verso luoghi naturali in quanto riflesso dell’interiorità e di una soggettiva percezione del mondo. Cesare Cicardini sarà in mostra con la bellezza delle sue ballerine di Burlesque, Pier Luigi Gibelli, grande appassionato e uomo sedotto dal fascino dell’immagine porterà al SI FEST una selezione dalla sua collezione fotografica. Sarà in mostra Intorno alla fotografia. Ritratto in fabbrica, un progetto creato su iniziativa del SI FEST e di uno dei suoi sponsor storici, Linea Sterile S.p.A, esito del workshop condotto nel 2018 da Francesco Neri. Melissa Ianniello, vincitrice del Premio SI FEST Portfolio “Lanfranco Colombo” 2018, porterà al festival Wish it was a coming out, il suo progetto che indaga il tabù tra omosessualità e vecchiaia a partire da un’esperienza biografica. Le immagini di autori internazionali come Helmut Newton saranno in esposizione sotto forma di videoproiezioni, insieme a Claudio Composti, curatore e direttore della MC2 Gallery di Milano e fondatore della piattaforma Periscope Photoscouting, che svelerà i nomi dei nuovi autori da tenere d’occhio della fotografia contemporanea. Settimio Benedusi sarà impegnato con il suo progetto Faccista, coinvolgendo direttamente il pubblico che avrà la possibilità di portare a casa un personale ritratto autoriale.

Il Fondo “CliCiak”, Centro Cinema Città di Cesena sarà presente con Sguardi in macchina. Sul set, tra gioco e seduzione a cura di Antonio Maraldi, mostra realizzata con il sostegno di Gruppo Hera. “Hera crede nella fotografia come vettore di emozioni e straordinaria occasione per fare comunità attraverso la cultura – afferma Giuseppe Gagliano, Direttore Centrale Relazioni Esterne Gruppo Hera – e per questo abbiamo deciso di confermare ancora una volta il nostro sostegno al progetto SI FEST. In questa edizione, in particolare – prosegue Gagliano – abbiamo deciso di supportare, in collaborazione con il Centro Cinema Città di Cesena, il ‘Fondo Cliciak sguardi in macchina. Sul set, tra gioco e seduzione’, legato all’omonimo concorso per fotografi di scena partito nel 1998. Il fondo, composto da oltre 25.000 stampe sul cinema italiano contemporaneo realizzate dai maggiori fotografi di cinema di diverse generazioni, entra in naturale sintonia con un’azienda come Hera, con cui condivide la tensione verso l’eccellenza e la capacità di abbracciare un orizzonte molto ampio, mettendo a sistema sforzi, risorse e progettualità”.

LETTURE PORTFOLIO, PREMIO PORTFOLIO ITALIA E PORTFOLIO SI FEST

Non mancheranno le tradizionali letture portfolio, con le quali affermati esperti provenienti da più settori del mondo della fotografia e i rappresentanti degli altri festival del Sistema Festival Fotografia saranno a disposizione per visionare i portfolio dei fotografi. Ideato dalla Federazione italiana associazioni fotografiche (Fiaf), il Premio Portfolio Italia riunisce le più importanti manifestazioni nazionali che ospitano letture di portfolio. Questa edizione ha come partner esclusivo Fujifilm Italia ed è articolata in dieci tappe di selezione e un evento finale; al SI FEST 2019 si svolge la settima tappa. Partecipano al concorso lavori realizzati con qualsiasi tecnica di ripresa e procedimento di stampa. Tra i portfolio presentati al SI FEST 2019, il vincitore riceverà lo storico Premio SI FEST Portfolio “Lanfranco Colombo”, sarà pubblicato sulla rivista «Fotoit» e verrà esposto in mostra al SI FEST successivo. Sarà in mostra anche Lorenzo Zoppolato Premio Portfolio Italia 2018 – Gran Premio Lumix. Quattro tra i lavori giudicati più meritevoli durante SI FEST 2019 saranno esposti all’edizione 2020 della MIA Photo Fair. La selezione sarà compiuta da una giuria composta anche da Fabio Castelli, fondatore e direttore della manifestazione milanese.

Tre portfolio di fotografi di età compresa tra i 18 e i 35 anni saranno esposti alla galleria STILL Young di Milano e la selezione in questo caso è affidata ad Alessandro Curti, fondatore e curatore della galleria.

LE PIAZZE DEL SI FEST

Le principali piazze di Savignano saranno dedicate ad approfondimenti come l’editoria fotografica e i talk, per dare l’occasione al pubblico di indagare aspetti specifici legati al mondo della fotografia, presieduti da vari professionisti. Autori in mostra, giornalisti, critici della fotografia e dell’arte contemporanea come Michele Smargiassi e Nathalie Leleu indagheranno assieme il tema di questa edizione durante incontri pubblici dislocati nelle principali piazze della città. Il direttore artistico Denis Curti intervisterà Elena Braghieri, instagramer di successo con più di 90.000 followers sul fenomeno Instagram. Il pubblico verrà coinvolto attivamente attraverso alcuni workshop come quello condotto da Gianluca Catzeddu, Adobe Guru, che svelerà tutti i trucchi per padroneggiare al meglio il programma di postproduzione Photoshop.

Il Festival è anche un momento di festa in cui ritrovarsi e divertirsi in piazza, a partire da venerdì sera con il progetto Extraliscio, in collaborazione con Edizioni Musicali Casadei Sonora. Sabato sera Don’t stop party con dj-set a cura di Ghiaccioli e Branzini e dj Fabiana. Festa finale domenica 15 settembre con Pictures of You: happy hour con Velvet Cub and Factory.

Piazza Borghesi ospiterà tre serate di cinema all’aperto, con tre film su grandi maestri della fotografia scelti e presentati da Anastasia Plazzotta, fondatrice della casa di distribuzione Wanted Cinema: venerdì 13 settembre, ore 22.30 Bill Cunningham New York, sabato 14 settembre, ore 20.30 Robert Doisneau. La lente delle meraviglie, domenica 15 settembre, ore 20.30 Love, Cecil.

Sabato 14 settembre dalle ore 17:00 in concomitanza con SI FEST si svolgerà anche la dodicesima edizione del Savignano Wine Festival, che vede coinvolti CNA Forlì-Cesena – Area Est Romagna, l’Amministrazione di Savignano sul Rubicone, l’associazione Belmondo, l’agenzia di eventi That’s Event, ospitati per l’occasione da Savignano Immagine.

PREMIO MARCO PESARESI PER LA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA

Istituito nel 2001 e giunto alla diciottesima edizione, il premio è destinato a ricordare la straordinaria figura del fotografo riminese Marco Pesaresi attraverso la promozione di ricerche e produzioni di fotogiornalismo connotate da aspetti di progettualità e innovazione. In questa edizione, il concorso è aperto a fotografi di ogni nazionalità nati a partire dall’1 gennaio 1979. Gli autori in concorso sono chiamati a presentare progetti originali, non ancora pubblicati o esposti nella medesima forma o contenuto; le fotografie che partecipano al concorso, raccolte in portfolio, devono preferibilmente trattare una singola tematica, suggerendo un progetto fotografico da portare a termine grazie al finanziamento del premio (5000 euro). Il progetto così realizzato sarà poi esposto alla prossima edizione del SI FEST. Promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone, il premio è realizzato in partnership con i Comuni di Forlì, Ravenna e Rimini; la segreteria organizzativa è di Savignano Immagini. La vincitrice più recente è Chiara Fossati. La partnership fra le amministrazioni comunali di Savignano sul Rubicone e di Rimini prosegue all’insegna della fotografia d’autore e nel nome di Marco Pesaresi in occasione dell’edizione 2019 di “Rimini Foto d’Autunno” che ospita la mostra “Il tempo di un viaggio” presso la Galleria dell’Immagine di Rimini dal 7 settembre al 13 ottobre 2019.

10 ANNI DI SI FEST OFF

Questo sarà poi un anno speciale per la sezione indipendente di fotografia e arti visive SI Fest OFF che compie 10 anni. Promosso dall’Associazione Cultura e Immagine e curato da Tomas Maggioli con l’intento di promuovere i giovani talenti, ha già lanciato una open call per progetti inerenti al tema Ways of Worldmaking, Modi di costruire il mondo, partendo dalla riflessione del filosofo statunitense Nelson Goodman sulla coesistenza di una pluralità di mondi tutti indipendentemente interessanti. Testimonial di questa decima edizione il fotografo, artista e scenografo milanese Paolo Ventura.

“PROGETTO VOCE UMANA” DELL’ARTISTA FILIPPO SORCINELLI

UN VIAGGIO SEDUTTIVO TRA NOTE SENSORIALI

“La ricerca del profumo non segue altre vie che quella dell’ossessione.” Colette

Novità dell’edizione 2019 del SI FEST è la sinergia con le materie olfattive dell’artista Filippo Sorcinelli che porta a Savignano il suo progetto Voce Umana. “Le fotografie assumono adesso più potenza; non più fermo immagini, ma vita modulata dai sensi coinvolti, perché ascoltando col naso, dall’interno tutto si muove e si materializza proprio quella voce che avremmo sempre voluto sentire, o quel grido senza fine che delimita i nostri sogni più autentici nel cammino dell’esistenza.”

IDE – RECONSTRUCTION OF IDENTITIES

Il Comune di Savignano sul Rubicone porta nel progetto Ide – Reconstruction Of Identities l’esperienza del SI FEST Savignano Immagini Festival. Il progetto coinvolge altri tre soggetti, differenziati per caratteristiche territoriali e tipologia: il CPF – COPENHAGEN PHOTO FESTIVAL, nato nel 2010 e cresciuto fino a diventare il più grande festival scandinavo, la fondazione olandese NOOR, che riunisce giornalisti, autori, fotografi, artisti e cineasti da tutto il mondo, e l’agenzia culturale internazionale spagnola AD HOC. Il progetto IDE sarà presente al SI FEST di quest’anno con un proprio spazio fisico dedicato, nel quale si svolgeranno le diverse attività di IDE, e alle quali parteciperanno i quattro fotografi in residenza, uno per ciascun partner: Katerina Buil (ES – AD HOC), Sanne De Wilde (BL – NOOR), Marine Gastineau (FR – CPF) e Filippo Venturi (IT – SI FEST).

“Sono davvero felice di essere tornato al SI FEST – afferma Denis Curti – per me significa ritrovare sentimenti sinceri. Amici di lunga data. Luoghi e paesaggi che mi sono familiari. La sfida è importante e la sento tutta. Non voglio sorprendere nessuno. Voglio solo portare un contributo ulteriore alla diffusione della cultura fotografica. Mi sembra giusto farlo insieme al primo festival fondato in Italia. Credo che questa manifestazione abbia insegnato molto a tutti gli operatori del settore, me compreso, naturalmente. Un evento che, nel tempo, ha sempre cercato di allargare i confini della fotografia.”

Il Sindaco di Savignano sul Rubicone, Filippo Giovannini saluta con soddisfazione il ritorno di Denis Curti, esperto conoscitore del mondo della fotografia e della realtà di Savignano e del SI FEST. “Il tema proposto dal nuovo direttore artistico ‘Seduzioni. Fascinazione e mistero’ ci offre più di uno spunto di lettura e suggestione – afferma il Sindaco Giovannini – la seduzione viene dal profondo e spinge l’uomo all’azione, a generare. È quanto accade a Savignano da 28 anni a questa parte. Un moto di passione per la fotografia ha generato quello che oggi rappresenta uno degli eventi del settore più longevi e accreditati in Italia e non solo: il SI FEST. La fotografia è una inclinazione naturale per la nostra città e un segno identitario. In questo contesto si inserisce anche il progetto europeo IDE, che il Comune di Savignano sul Rubicone conduce come capofila e che coinvolge anche le città di Amsterdam, Copenaghen e Saragozza, per indagare attraverso la fotografia l’identità tramite un percorso pluriennale di confronto, incontro e scambio professionale e umano. Siamo certi che Denis Curti saprà interpretare e indirizzare i percorsi realizzati fino ad oggi. Come Amministrazione Comunale rinnoviamo l’impegno a mantenere e garantire le condizioni perché il percorso continui e la nostra città possa coltivare al meglio la propria fondamentale vocazione alla fotografia.”