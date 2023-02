Savignano, Polizia salva levriero in A14

Hector, un levriero di tre anni, è stato salvato dalla polizia di Forlì e riconsegnato ai suoi padroni.

E’ accaduto sabato pomeriggio in A14 all’altezza di Savignano sul Rubicone, quando i padroni hanno chiamato la centrale operativa per segnalare che uno dei due levrieri, che avevano appena adottato da un’associazione di volontari, era scappato non appena si erano fermati nell’area di servizio Rubicone Nord per dare da bere all’animale, lanciandosi contromano sull’autostrada.

Subito è scattato l’allarme e la sala radio ha inviato le pattuglie. Seguendo protocolli consolidati, la pattuglia ha acceso sirene e lampeggianti e si è messa in modalità safety car per rallentare il traffico che andava verso l’animale: così facendo gli è arrivata davanti senza che altri veicoli rischiassero di travolgerlo. Il cane era confuso e bloccato dalla paura: un’agente è riuscita ad avvicinarsi e a conquistare la sua fiducia, tanto da riuscire a prenderlo in braccio e portarlo in sicurezza a bordo strada.

