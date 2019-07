Scatta il fermo pesca in alto Adriatico, durerà fino al 27 agosto

Da domani lunedì 29 luglio scatta il fermo pesca in Adriatico. I pescherecci resteranno in porto per 30 giorni, fino al 27 agosto, in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, parte delle Marche fino ad Ancona e in Puglia da Manfredonia a Bari. Da San Benedetto a Termoli il fermo invece entrerà in vigore il 15 agosto e continuerà fino al 17 settembre.

Quest’anno, come fa sapere Coldiretti Emilia Romagna, c’è una novità: “in aggiunta ai periodi di fermo fissati i pescherecci dovranno effettuare ulteriori giorni di blocco che vanno da 7 a 17 giorni, a seconda dalla zona di pesca alla quale sono iscritti. Le giornate di stop saranno decise direttamente dai pescatori che dovranno darne comunicazione scritta entro le ore 9 del giorno stesso. L’intero ammontare delle giornate aggiuntive dovrà essere obbligatoriamente effettuato entro il 31 dicembre 2019”.

Resta invece il permesso di andare in mare per le piccole barche dedite alla produzione locale. Sui banchi delle pescherie in provincia di Rimini si continuerà comunque a trovare pesce, ma proveniente dalle altre zone d’Italia dove la pesca è permessa, oppure importato dall’estero o allevato negli impianti di acquacoltura. Del resto, come sottolinea ancora Coldiretti, 8 pesci su 10 consumati sulle tavole italiane arrivano da acque straniere.