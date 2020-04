“Se ignoranza, presunzione e cattiveria salgono sul podio”

Prima della ricostruzione semantica dei tre sostantivi presenti nel titolo, vediamo di spiegarli ricorrendo ad un vecchio espediente usato in tante mie lezioni: l’uso dei contrari. Conoscenza, umiltà e bontà.

Una domanda semplice, semplice: quali sostantivi vi sembrano più “in sintonia” con i tempi in cui viviamo? Qualcuno potrebbe osservare: prima, durante o dopo il coronavirus?

Sul prima non credo che esistano dubbi, sul durante, almeno fino ad ora nella stragrande maggioranza dei casi, prevale il contrario, mentre per il dopo si accettano scommesse. Anche se sembra bastare una “piccola luce in fondo al tunnel” per capire che si ricomincerà daccapo….

Ignoranza: “E’la condizione di chi non conosce in modo adeguato un fatto, ovvero manca di una conoscenza sufficiente di una o più branche della conoscenza. Può altresì indicare lo scostamento tra la realtà di una percezione errata della stessa”.

Presunzione: “Stima eccessiva e sfrontata di sé, delle proprie capacità e possibilità. Argomentazione per cui da fatti noti o anche in parte immaginati si ricavano opinioni più o meno sicure intorno a fatti ignorati”.

Cattiveria: “Attitudine ad offendere, a far del male. Comportamento riprovevole, dannoso o doloroso per gli altri:”

La pandemia che ci sta colpendo mette a nudo la nostra fragilità di essere umani evidenziandone l’ignoranza e la presunzione. Ignoranza perché allo stato attuale la scienza non ha la conoscenza necessaria a sconfiggere il virus.

Presunzione perché ci credevamo “i padroni del mondo” ed ora scopriamo di esserne abitanti precari..

Cattiveria perché se il buon senso non prevarrà finiremo come gli uomini della Ginestra leopardiana che dopo aver infranto la “social catena” (patto di solidarietà) “e fulminar con brando infra i propri guerrieri” (uccidono con la spada i propri compagni).

Prendiamo dalla quotidianità degli esempi concreti. Se la convivenza con il virus è un dato ineludibile per un tempo non quantificabile che va fino alla scoperta del vaccino, può esistere una conciliazione tra le ragioni della salute e quelle dell’economia? O la scelta sarà quella tra morire di fame o di virus?

Se la scienza per ora non è in grado di dare risposte univoche e l’economia sprofonda con le attuali leggi di mercato aspettiamo l’immunità di gregge, la chiusura delle aziende e la rivolta violenta dei disperati?

Se l’Europa non ci aiuta, noi facciamo da soli ricorrendo ai prestiti del mercato previa uscita dall’euro? O in alternativa chiediamo sostegni alla Cina o alla Russia o a Erdogan e soci?

I problemi epocali del turismo di massa della nostra terra, centrato sugli eventi, sulla vacanza di milioni di persone addossate sulle spiagge e sotto gli ombrelloni, sui meeting e le fiere nazionali e internazionali ci illudiamo di risolverli da soli con il numero chiuso degli accessi in spiaggia, il ricorso alla nostra “romagnolità” e impiegando la manodopera turistica eccedente in agricoltura?

Oppure, nell’ordine teniamo conto di tutto quello che, dalle cure agli strumenti ai modelli comportamentali, la scienza oggi ci raccomanda pur sapendo che tutto questo non risolve il problema, ma consente di tenerlo sotto controllo?

Oppure teniamo conto che, almeno per un periodo di tempo occorre sospendere ogni legge economica, trattati, patti… e affrontare la crisi con strumenti inediti ed efficaci? (compresi i tempi della nostra burocrazia italiana ovviamente..)

Oppure mettiamo in atto delle misure e dei protocolli che consentono alle aziende di ripartire progressivamente tutelando, per quanto oggi possibile, la salute di chi lavora e delle comunità nelle quali essi vivono?

Oppure, cercando alleanze tra Paesi o singole forze politiche di tutti i Paesi europei per fare in modo che il nostro vecchio continente metta da parte gli egoismi nazionali nell’interesse del bene comune di tutti?

Oppure capiamo che far l’appello al nostro orgoglio romagnolo e prospettare misure demagogiche e fallimentari a nulla serve, o nella migliore della ipotesi a ben poco serve, se lo Stato e la UE ci lasciano da soli?

“All’apparenza l’essere umano sembra essere biologicamente orientato verso la socialità, l’empatia e l’attenzione ai propri simili. Solo in questo modo è possibile sopravvivere come gruppo e progredire come specie”.

Sante parole a conclusione di questo articolo ,tratte sempre dalla rivista di psicologia prima citata. Ed aggiungo io: “Avendo grande rispetto per la natura, il mondo in cui viviamo verso i quali, mai come negli ultimi due secoli, ci siamo presentati come ospiti sgraditi..pagandone le logiche conseguenze! Destinate tra l’altro a non finire qui se dimostriamo ancora una volta di non aver imparato la lezione che questo virus ci sta trasmettendo …”.

Giorgio Grossi