Sen. Croatti: “Pronto mio disegno di legge per Montecopiolo e Sassofeltrio”

Un comunicato del Senatore Marco Croatti che annuncia la presentazione di un disegno di Legge per il passaggio alla provincia di Rimini di Montecopiolo e Sassofeltrio:

“Montecopiolo e Sassofeltrio sono due piccoli comuni delle Marche che oltre dieci anni fa, nel giugno del 2007, votarono con un referendum a larghissima maggioranza, 83 e 87 per cento, per cambiare regione e passare con l’Emilia-Romagna.

Ancora questo passaggio non è avvenuto. Per l’ostruzionismo della regione Marche ma anche per uno scontro interno al Partito Democratico

Nel rispetto del voto dei cittadini e della Costituzione è arrivato il momento di compiere l’ultimo passo per attivare finalmente il passaggio dei due comuni.

Ed è con questo obiettivo che presenterò – afferma il senatore Croatti – un apposito disegno di legge che, auspico, possa completare il suo iter parlamentare in tempi rapidi.

I cittadini di Montecopiolo e Sassofeltrio, comprensibilmente delusi e arrabbiati, attendono da oltre 10 anni che la politica ratifichi ufficialmente una decisione legittimata da un chiaro esito referendario. Una attesa indecente, che trasuda disprezzo nei confronti delle scelte dei cittadini e degli strumenti di partecipazione democratica previsti dalla nostra Costituzione”.