Il sindaco di Numana: “Addolorato per il riferimento a Rimini che non ho mai fatto”

Gianluigi Tombolini sulla sua pagina FB ha smentito di aver fatto riferimento a Rimini nel commentare il lavoro che sta facendo Numana per il dopo virus. “Gentili signori vi informo che la frase riportata da chiamamicittà.it NON e mai stata detta da me ne mi sarei mai permesso ne ho rilasciato interviste a questa pagina e se notate l’Ansa Marche ha provveduto a toglierla in quanto non mia .Spero di aver chiarito la questione che mi ha addolorato non poco. Auguri di Buona Pasqua”

Il post è stato scritto dopo una sollecitazione di alcuni lettori di Rimini.

La notizia Ansa Marche, riferimento dell’articolo di Chiamamicitta.it, non è stata smentita da nessun comunicato ufficiale pervenuto alla nostra redazione e tanto meno in un comunicato all’Ansa Marche (quanto meno non è stato pubblicato). L’unica cosa certa è che è scomparsa dall’Ansa Marche ogni riferimento a Rimini.