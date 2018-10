Skyscanner: Torriana fra i venti paesi più belli d’Italia

Il motore di ricerca Voli, Hotel e autonoleggio, nonché blog di viaggio Skyscanner.it ha annunciato la lista dei 20 paesi più belli d’Italia per il 2018. Come ogni anno, Skyscanner seleziona 20 piccole gemme italiane, che valgono assolutamente una visita. Borghi, città e piccoli comuni italiani dalla bellezza indiscussa, a cui ispirarsi per la prossima gita fuori porta o per le vacanze.

Nella selezione del 2018, è Torriana il paese più bello a rappresentare l’Emilia Romagna, accanto alle ben più famose località di Ischia in Campania, San Vito Lo Capo in Sicilia o Molveno in Trentino Alto-Adige.

Per stilare questa speciale lista di paesi, uno per ogni Regione, Skyscanner ha considerato i paesi italiani con una popolazione inferiore ai 35mila abitanti, con un borgo ben conservato, e che esprimessero le caratteristiche architettoniche e del paesaggio della propria Regione di appartenenza; oltre a lasciarsi ispirare dai preziosi commenti ricevuti sui social dai propri utenti, in occasione delle campagne precedenti.

La Rocca del borgo conosciuta anche col suo nome antico di “Scorticata“, data l’asperità dello sperone di roccia a cui si aggrappa, è stata scelta anche per la vista incantevole sul mare che offre e che gli ha procurato il titolo di “balcone della Romagna”.

“Torriana – si legge su Skyscanner – vi regalerà una delle vedute più belle di tutta la Regione, in un territorio naturalistico tutelato come Oasi di Protezione della fauna di Torriana-Montebello. Insieme alla vicinissima frazione di Montebello, con il Colle di Saiano al centro, Torriana offre ai fortunati turisti che vi passano importanti testimonianze malatestiane, tra castelli, ruderi, torri e tele preziose. Se capitate da queste parti durante il mese di luglio, ricordatevi dell’evento La Collina dei Piaceri e dall’alto delle colline riminesi lasciatevi estasiare dalle prelibatezze di zona. Aeroporti vicini: Aeroporto Internazionale di Rimini, Federico Fellini (30 Km circa), Ancona Falconara (110 km circa), Bologna Borgo Panigale (120 km)”.