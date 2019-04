Sondaggi presidenti Regioni. In crescita Zaia, Toti e Zingaretti. Bene Bonaccini

Governance Poll 2019, la classifica sul gradimento dei presidenti delle regioni stilata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore è stata pubblicata oggi dal quotidiano economico. Il risultato è che vi è un podio tutto leghista.

Sullo scalino più alto Luca Zaia, che sabato prossimo festeggerà l’ottavo compleanno da presidente del Veneto, al secondo posto Massimiliano Fedriga, con il 51,1 per cento. Il terzo classificato è Attilio Fontana della Lombardia. Il centrodestra occupa anche il quarto e quinto posto in graduatoria con i due neoeletti in Abruzzo (Marco Marsilio) e Sardegna (Christian Solinas) che ancora sfruttano l’onda delle vittorie alle recenti elezioni.

Il primo presidente di centrosinistra è Stefano Bonaccini, della Emilia-Romagna, con il 44,2%, anche se cala del 4,8% rispetto alla sua elezione; segue Enrico Rossi (al secondo mandato) della Toscana che si stabilizza al 42,6% (-5,4%).

Il presidente della Liguria Toti si piazza ottavo, subito dopo con il 39,2% (+4,8%), seguito immediatamente dal governatore del Lazio Zingaretti che conquista il 38,8% ma con un incremento del 5,9%.

Sono solo tre i Presidenti che aumentano consenso: Zaia, Toti e Zingaretti.