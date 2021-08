Sottopasso via Portofino chiuso per sistemare la pendenza ed evitare coppe dell’olio rotte

Nella giornata di domani, venerdì 13 agosto, a partire dalle 7 del mattino e fino alle 18, il sottopasso di via Portofino sarà chiuso al traffico per consentire la realizzazione di alcuni interventi di adeguamento all’infrastruttura.

Come già anticipato nelle scorse settimane, l’Amministrazione Comunale ha chiesto al soggetto privato attuatore dell’intervento (nell’ambito del piano particolareggiato di via Portofino) di addolcire la pendenza del raccordo della rampa lato monte dell’infrastruttura, rispondendo così ad una criticità segnalata dai cittadini.

In particolare un nostro lettore aveva denunciato una situazione di pericolo.

“Sono un cittadino riminese volevo segnalare una situazione di pericolo riguardante il nuovo sottopassaggio di Marebello.

Probabilmente ne siete già al corrente ma molte persone sia in auto che in moto hanno subìto danni anche fisici per la grave situazione che si è venuta a creare.

In breve al termine della discesa, per un errore di progettazione, cadono parecchi motociclisti e rompono la coppa dell’olio molte macchine.

Vi chiedo se avete la possibilità di segnalare il problema al Comune di Rimini, o quantomeno richiederne la chiusura fino a soluzione del problema.”

Ora la soluzione