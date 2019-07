Spiagge, Roberto Biagini: “Proroga concessioni? Una barzelletta: nessun investimento e tanti ricorsi”

LAvvocato Roberto Biagini nel Giugno 2016 ha concluso l’esperienza di assessore nel Comune con delega tra le altre al Demanio Marittimo. Ora ha ripreso la sua professione e sta seguendo in particolare proprio le concessioni demaniali turistiche diventando un punto di riferimento anche a livello nazionale. Tre anni anni fa era intervenuta anche la sentenza dell Corte di Giustizia Europea che negava la possibilità di prorogare le concessioni demaniali. In questa intervista Biagini ripercorre cosa è successo in tale periodo sul fronte sempre caldo delle spiagge.

Avvocato Biagini, Le è servita l’esperienza amministrativa?

«L’esperienza amministrativa è stata fondamentale per acquisire conoscenze in tale specifica e complessa materia, sia dal punto di vista giuridico che delle dinamiche che si sono sviluppate tra gli attori principali di tale palcoscenico, imprenditori e soggetti istituzionali. Ho avuto la fortuna di acquisire un “know how” privilegiato su tutto quello che riguardava il demanio marittimo e materie connesse (regime delle concessioni, sanatorie edilizie e paesaggistiche, condoni, controlli edilizi, programmazione e disciplina urbanistica, contenziosi sui canoni e sulle pertinenze ecc…) dalla competenza e dalla professionalità di tutti i dipendenti comunali con i quali ho avuto l’onore di collaborare e che si occupavano settorialmente di tali materie. Un bagaglio e una vastità di conoscenze irripetibili».

Poteva fare di più, quando aveva un ruolo politico, per risolvere definitivamente il problema del rinnovo delle concessioni?

«Con il senno di poi ritengo che ogni amministratore locale (comunale e regionale) che si è occupato direttamente e quotidianamente della materia avrebbe potuto agire diversamente e in meglio supportato dall’ente di appartenenza, si intende, perché da soli non si ottiene nulla. Fondamentali sono gli obiettivi da raggiungere e la volontà politica di perseguirli sapendo che “il contraddittorio” da affrontare è impegnativo in quanto la difesa dei privilegi e degli interessi è estremante difficile da scardinare in una materia dove “la millanteria e la scarsa conoscenza dell’oggetto del contendere” si sono ben accompagnate “facendo cartello”. Poi conosciamo tutti gli ambiti di competenza e di intervento dei vari gradi di gestione politica-amministrativa della “cosa pubblica” (Comuni-Regioni-Stato).

I Comuni non potevano prima e non potranno mai essere gli enti deputati a risolvere “definitivamente” il problema del rinnovo delle concessioni stante l’attuale carenza di norme quadro in materia anche se sono e saranno sempre i “front office” delle lamentele e delle richieste e spesso, in ordine queste ultime, loro malgrado non possono che declinare ad altri le risposte. C’ è da dire poi che oggi, e non è un modo per autoassolvermi dal mio ex ruolo come poi dirò, alla luce dell’ evoluzione giurisprudenziale che da tre anni a questa parte ha completamente rivoluzionato la materia smascherando l’ ipocrisia di chi ha “fatto finta” di occuparsene solo per compiacenze e tornaconti elettorali e non certamente per il perseguimento del pubblico interesse, i Comuni hanno potenzialmente un ruolo determinate (e come sempre delicato ) per dare una scossa fondamentale allo “staus quo” dell’ inerzia e della rendita di posizione».

Proprio oggi cadono tre anni da quando è uscita la famosa sentenza della Corte di Giustizia Europea. Ce ne può riassumere i contenuti e gli effetti avuti negli ordinamenti nazionali?

«Come dicevo poc’anzi, lo snodo fondamentale, il punto irreversibile di non ritorno per tutti è stata proprio la sentenza del 14 Luglio 2016 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C.G.U.E.). Qui debbo avvalermi di alcuni tecnicismi giuridici che cercherò di rendere il più comprensibili possibile. I giudici lussemburghesi, sollecitati dai due TAR “rimettenti” (Lombardia e Sardegna ) in ordine alla questione interpretativa vertente sul significato e sulla portata da attribuire alle norme europee di riferimento, hanno dichiarato che l’ art. 12 della direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) e l’ art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’ Unione Europea (T.F.U.E.), “ostano” a normative nazionali che prevedono “proroghe automatiche” delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali “in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati ”. Questo è la “massima” fondamentale.

Poi all’interno della motivazione ci sono altri interessanti e altrettanto importanti principi tra i quali: a) i “motivi imperativi di interesse generale” che sono sì rilevanti ed imprescindibili, ma si deve tenere conto di essi solo al momento delle pubbliche evidenze e cioè quando si tratta di stabilire le regole di procedura dei candidati potenziali;

b) il concetto di “legittimo affidamento” che richiede una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare (pezze giustificative alla mano) che il titolare della concessione poteva “legittimamente” (cioè quando ancora non era stata sancita l’ obbligatorietà della pubblica trasparenza per un certo tipo di “contratti” – giurisprudenza U.E. inizio anni 2000-) aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione e aveva effettuato i relativi investimenti e che non può certo essere invocato a sostegno di una proroga automatica applicata indiscriminatamente a tutte le concessione come invece è avvenuto e sta avvenendo in Italia».

Quindi giuridicamente cosa se ne deriva in Italia e in tutti gli stati UE?

«Le norme dell’U.E. ad effetto diretto (regolamenti, direttive dotate di effetti diretti, norme auto-esecutive dei Trattati, sentenze interpretative della C.G.U.E.) impongono ai giudizi nazionali e, si badi bene, “agli altri organo dello Stato” di non applicare ai casi loro sottoposti le leggi nazionali contrastanti e a dare applicazione diretta alla norma dell’Unione. È quello che da tre anni a questa parte stanno facendo in modo costante e direi ineccepibile le giurisdizioni ordinarie e ammnistrative dell’ordinamento italiano, nei tantissimi casi sottoposti alla loro cognizione. Attenzione, ho detto costantemente con una giurisprudenza ormai consolidata; ma anche all’inizio e a metà degli anni 2000 cominciavano ad emergere sentenze euro-orientate delle nostre giurisdizioni e anche la Consulta ad iniziare dalla sentenza 180/2010 che ci vede protagonisti come Regione Emilia Romagna, aveva iniziati ad alzare “cartellini rossi” alle Regioni che prevedevano proroghe indiscriminate o altre norme “non concorrenziali”. Siamo in presenza di un caso eclatante (ma per fortuna esistente) di supplenza giudiziaria alla colposa, se non dolosa, inerzia della politica in tale ambito».

Ma campanelli d’allarme su come si sarebbe espresse la Corte di Giustizia non ce n’erano stati?

«Nell’estate 2015 e fino alla fine dell’anno, i concessionari demaniali marittimi cominciavano a richiedere insistentemente all’ufficio demanio del Comune di Rimini l’annotazione sulle concessioni della proroga al 2020 (il famoso “timbro”), in quanto il “Decreto Crescita “del 2012 aveva prorogato la scadenza dal 31.12.2015 al 31.12.2020. La dott.ssa Caprili, dirigente dell’Ufficio demanio del Comune di Rimini, correttamente evidenziava che con il pagamento della tassa di registro i concessionari erano coperti sino al 1° Gennaio 2016 e che se mai se ne sarebbe parlato dal 2 Gennaio in poi in quanto non vedeva la necessità di tale improvvisa fretta. Allo stesso tempo eravamo a conoscenza della pendenza avanti alla C.G.U.E. delle due cause rimesse dai TAR Lombardia (C. 458/14) e Sardegna (C. 67/15) e della delicatezza della eventuale pronuncia, visto i quesiti posti dai giudici nazionali a quelli lussemburghesi. Ci si domandava chi si sarebbe assunta la responsabilità si apporre l’annotazione sulle concessioni facendo pagare la tassa si registro ai concessionari fino al 2020 in pendenza di una eventuale sentenza che forse avrebbe rivoluzionato la materia. Abbiamo “resistito” sino al 31 Dicembre 2015, poi dal 2 di Gennaio successivo, l’Ufficio, vista la norma nazionale in ogni caso in vigore e visto che nessun giudice si era espresso su di essa, ha cominciato a raccogliere i pagamenti e ad appore i “timbri” ricognitivi in quanto non poteva accettare il rischio di una denuncia (penale e/o erariale) per eventuali omissioni. È certo che una volta venuti a conoscenza delle conclusioni dell’avvocato generale della C.G.U.E. Maciej Szpunar presentate il 25 Febbraio 2016 che sostanzialmente “affondava le proroghe italiane”, alcune domande (e molte preoccupazioni) ce le siamo poste nonostante le varie circolari ministeriali e regionali in merito.

Io ho cessato l’incarico assessorile l’8 Giugno 2016 e la sentenza della C.G.U.E. è stata pubblicata il mese successivo (14 Luglio 2016) quando ormai ero fuori da ogni carica istituzionale».

Secondo lei, in Italia associazioni di categorie e forze politiche hanno compreso la portata e il significato di tale fondamentale pronuncia?

«L’ hanno compresa talmente bene, che il “sistema delle corporazioni” ha lanciato immediatamente l’S.O.S. alla politica la cui riposta “adattiva” non si è fatta attendere. Nelle more di conversione del D.L. 24 Giugno 2016 n. 113 (Decreto Enti Locali) è stato immediatamente inserito un emendamento post sentenza U.E. (chiamato “Salvaspiagge”) che nelle intenzioni dei proponenti avrebbe dovuto mettere al sicuro dalla sentenza i rapporti “instaurati e pendenti”. Ignoranza “crassa” a livello giuridico normativo e pia illusione politica di aver risolto il problema con gli applausi e la condiscendenza dei concessionari da tramutare poi in voti, ovviamente. Situazione da repubblica delle banane: anziché raccogliere la sfida e guardare nella direzione indicata dalla C.G.U.E. a difesa dei principi di libera concorrenza e non discriminazione, si è insistito con l’elusione della norma, con la difesa dei privilegi e con la stabilizzazione dello “staus quo”. È chiaro che sia i giudici di merito che quelli di legittimità nei casi loro sottoposti hanno costantemente affossato, disapplicandolo per contrasto con i principi euro-unitari, il decreto “Salvaspiagge” e non poteva essere altrimenti».

Lei pensa, come sostiene il ministro Centinaio, che le concessioni demaniali turistiche possano uscire dalla Direttiva Servizi o Bolkestein?

«Lo slogan “uscire dalla Bolkestein” è il portato della propaganda (e della scarsa conoscenza politica e giuridica della materia, dico io), l’ultima e strenua difesa di chi è a corto di argomenti e che spera solo di confidare nel “popolo bue” pronto “a beccare su tutto”: brutto vezzo dei politici, nazionali e anche locali, direi. L’“uscita dalla Bolkestein” in Romagna la definiremmo con una battuta colorita, tipo quella usata dal ragionier Fantozzi a commento della “Corazzata Potëmkin”. Dal momento che si tratta di una materia inserita nella disciplina delle concessioni-contratto aventi un “interesse transfrontaliero certo”, non è solo la Direttiva 2006/123/CE a disciplinare la materia ma ormai sono i consolidati i principi che derivano dalla T.F.U.E. ed in particolare dagli artt. 46,56, e 106 dello stesso a regolarla. Stiamo parlando del nulla».

Lei ha da sempre militato nella sinistra, prima nel Pd poi in Articolo Uno. Secondo lei la sinistra in Italia ha affrontato correttamente il problema della gestione delle spiagge?

«Assolutamente no. A livello politico “la sinistra”, anche in questa materia, non ha svolto il proprio mestiere: avrebbe dovuto avere un ruolo fondamentale nella difesa del bene pubblico demaniale, dell’eco-sistema ambientale, della libertà di accesso all’arenile, della libera concorrenza, della competizione stimolante per l’impresa, della non discriminazione tra operatori turistici. Invece ha assunto posizioni bigotte, protezionistiche: ha tergiversato e si è piegata, genuflessa, appiattita sulle posizioni dei poteri forti, dei concessionari demaniali, a difesa dei loro privilegi ed a scapito del bene comune, solo ed esclusivamente per sperati tornaconti elettorali e non solo, ma qui mi fermo perché uscirei dal seminato. Basta leggere gli ordini del giorno proposti anche da chi governa in Emilia Romagna e riflettere sulle ultime dichiarazioni dell’assessore regionale Corsini in argomento. Neanche un cenno alla difesa del pubblico interesse e al miglior uso possibile del bene “demanio marittimo”. Solo prese di posizione (giuridicamente errate e politicamente antieuropeiste) a difesa delle rendite di posizione. Poi basta andare a curiosare tra i resoconti delle varie votazioni (anche le ultime sugli emendamenti proposti alla legge di stabilità che ha esteso la scadenza al 2034) in Parlamento in questi ultimi anni per vedere come si è comportata la sinistra. Il fronte è compatto, a parte qualche lodevole eccezione di singole personalità politiche trasversali, anche al di fuori dell’ambito istituzionale, che si stanno battendo in tutta Italia insieme alle associazioni ambientaliste, per la difesa dei beni comuni come i comitati, di Ostia, Pozzuoli, Versiliesi, Siciliani e tanti altri che stanno facendo giustamente sistema. A livello di partiti nazionali devo riconoscere il serio impegno di sensibilizzazione e protesta che da tempo porta avanti il Partito Radicale: encomiabile».

Il governo Conte con la finanziaria 2019 ha prorogato le concessioni in essere fino al 2034: servirà, come dicono, a far ripartire gli investimenti sulle spiagge italiane?

«E’ una barzelletta che sta producendo proprio l’effetto contrario. Ormai quotidianamente escono sentenze che “bocciano” le proroghe in maniera sistematica (alla prima occasione anche l’estensione al 2034 verrà “sanzionata” come contraria ai principi eurounitari e disapplicata) e che quindi disincentivano gli investimenti degli imprenditori balneari consci di essere ormai solo “occupanti di fatti dell’arenile”, con concessioni scadute. Allo stesso tempo molti Comuni si guardano bene nel creare aspettative e/o affidamenti con provvedimenti amministrativi in quanto potrebbero rispondere in varie sedi, al netto delle diffide di associazione o singoli cittadini come il sottoscritto. Alcuni funzionari che hanno “licenziato” titoli edilizi sull’arenile, proprio per tali motivi, si son guardati bene nel continuare le procedure emanando provvedimenti di annullamento in autotutela (annullamenti che poi hanno resistito ai vari gradi di giudizio). Purtroppo non essendoci una normativa seria di riferimento a livello nazionale ci si deve parametrare alla funzione suppletiva della magistratura che però sappiamo agisce disciplinando il caso concreto applicando le norme euro-unitarie e disapplicando quelle nazionali contrastanti. In ogni caso non sarebbe male un maggior interessamento delle Procure ordinarie e contabili sul comportamento dei soggetti istituzionali deputati al controllo e alla gestione diretta del Demanio Marittimo in tutti i suoi ambiti».

Secondo Lei quale potrebbe essere la soluzione?

«Andare nella direzione tracciata dalla sentenza del 14 Luglio 2016. Solo il confronto concorrenziale aperto è in grado di far emergere la reale willigness to pay degli operatori del mercato turistico e ciò presuppone il necessario superamento del metodo tabellare di determinazione dei canoni. La gara spingerebbe gli offerenti a considerare il diritto di utilizzo del bene pubblico alla stregua di un fattore di produzione e ad esprimere il reale valore economico ad esso attribuibile. In tal modo il “l’amministrazione concedente” riuscirebbe a catturare una parte degli utili generabili dall’utilizzo del bene pubblico facendo gravare su tutti i concessionari i costi connessi alla sottrazione del bene all’uso comune. Verrebbero poi premiati modelli eco-compatibili e quelli che più tutelino il libero accesso sull’arenile».

È indispensabile aspettare una legge quadro nazionale, oppure un Comune o una Regione possono procedere con bandi come da Bolkestein?

«La legge quadro sarebbe essenziale ed opportuna da diversi punti di vista. In primis, perché offrirebbe alle Regioni un punto di riferimento preciso evitando pronunce di incostituzionalità delle loro leggi in materia. Ricordo che “la tutela della concorrenza “è una materia che l’art. 117, II comma lettera e), riserva allo Stato e tutte le volte che le Regioni hanno privato a disciplinare la materia concessioni, canoni, indennizzi, scadenze, sono andare a “sbattere” proprio contro tale ostacolo. Poi, secondariamente, la legge quadro avrebbe il compito di eliminare le discrasie concorrenziali e le ineguaglianze che oggi sono presenti in materia di canoni, tra “pertinenziali” e “normali concessionari”. Dovrebbe, dunque, disciplinare il regime dei beni ormai incamerati ex lege dallo Stato ai sensi dell’art. 49 del cod. Nav. in modo da renderli equiparabili a quelli già qualificati come beni demaniali ed evitare futuri contenziosi al momento delle pubbliche evidenze (come posso mettere in pubblica evidenza un chiosco bar se non so di chi sia la proprietà del manufatto che insiste sul pubblico demanio?). Non si può lasciare una materia delicata ed importante come questa alla “normazione suppletiva” degli organi giurisdizionali, che giudicano caso per caso. In ogni caso, nel silenzio più totale c’è da rilevare che molti comuni hanno disposto pubbliche evidenze per concessioni scadute non lasciandosi influenzare dalle sirene delle proroghe. E’ la casistica giurisprudenziale a cui accennavo che ne fornisce conferma in quanto i vari organi giurisdizionali sono stati solleciti alla pronuncia o dal concessionario uscente che si opponeva alla scadenza della concessione dichiarata dall’ente concedente e alla successiva messa in gara; oppure era l’ escluso che si opponeva ai criteri di gara ritenuti in contrasto con l’ ordinamento eurounitario, come dimostrato dalla recente ordinanza del TAR Veneto che ha sollevato dinanzi alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 3, nell’ambito di un contenzioso creatosi su un bando di gara per un’ area demaniale a Bibione.

Ma vi rendete conto che un qualsivoglia TAR, sollecitato da un imprenditore turistico o da un cittadino comunitario comune che ritiene di aver il diritto gestire uno stabilimento balneare, potrebbe imporre, previa diffida, ad un comune di bandire una gara per la messa in pubblica evidenza di una concessione demaniale marittima a scopo turistico ricreativo? Ed è altrettanto chiaro che siccome non è pensabile ontologicamente un ordinamento (non potrebbe definirsi tale) che non sia in grado di supplire ad un vuoto normativo in una data materia, l’ente facendo leva sul principio dell’analogia legis e/o iuris ed essendo obbligato ad agire, troverebbe in ogni caso il sistema per disciplinare una gara. Il tutto però affidato al caso singolo e alla aleatorietà quotidiana. Non mi sembra un modo serio di affrontare un argomento di così importante rilevanza. La politica è bene che inizi a svolgere il compito per la quale è preposta. Per troppo tempo in questa materia ha fatto finta di niente, voltandosi dall’altra parte con la consapevolezza e la volontà di lasciare le cose come stanno».