Sport Dance lascia Rimini dopo 13 anni, valeva oltre 600 mila pernottamenti

Con un comunicato sulla pagina ufficiale della FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) sono stati presentati i calendari delle gare per i campionati italiano 2022. La notizia purtroppo non è positiva per Rimini. Dopo 13 anni, sport-dance non si svolgerà a Rimini, dove negli anni passati erano stati accorpati tutti i campionati italiani. Un appuntamento importante per la riviera. Nel periodo 4-14 luglio 2019 i pernottamenti a Rimini sono stati 613.226. Un evento di punta.

Per il 2022 la scelta della Federazione Danza è di suddividere le gare su più date e in diversi luoghi.

Nel comunicato si legge: “Calendarizzati i Campionati Italiani di categoria 2022 che come già preannunciato sono stati calendarizzati in più location come proposto dall’ex presidente Enzo Resciniti e dal responsabile del territorio, consigliere Nicola Iannaco, nel luglio scorso a Rimini agli organi territoriali”

Le gare si svolgeranno:

QUARTIERE FIERISTICO MASSA CARRARA (TOSCANA)

PALAGHIACCIO CATANIA (SICILIA)

HOTEL IL CASALE COLLI DEL TRONTO (MARCHE)

La Federazione Danza ha cambiato nel frattempo il presidente e ha eletto la Prof.ssa Laura Lunetta. L’augurio di tutti è poter riprendere il confronto con la nuova presidenza della Federazione per rinnovare un proficuo rapporto tra la danza e Rimini. Spetta alle istituzioni, ad iniziare dal Comune di Rimini, riannodare i rapporti e trovare le soluzioni appropriate.