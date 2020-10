Stefano Accorsi posta “la bellezza di Rimini” e sul web si scatena la gara

Stefano Accorsi posta su Facebook uno scatto di Stefano Guerrini, fotografo e videomaker di San Giustino (fra Sansepolcro e Città di Castello). E commenta: “Ma la bellezza di Rimini in questo scatto di Stefano Guerrini?”

Immediati e a valanga i commenti degli utenti. Sulle prime, tutti concordano con l’attore: “Love💓Rimini… la fortuna di vivere a pochi km 💓🌈”. “”Io sono veneta, stessa acqua, non bella come quella del sud. Però Rimini è stupenda e sono una grandissima fans di tutta l’Emilia Romagna. E adoro i suoi abitanti , gentilissimi sempre “. “Fantastica foto! “. “Come darti torto, poi la bellezza delle Romagnole ❤️”. “Stupenda”, “Magica ❤️”, eccetera.

Ma poi arrivano le prime incrinature: “Bellezza??? Dai, sei un bravo ragazzo e un bravo attore, ma in questa foto di bellezza ne vedo ben poca”. Ma soprattutto si scatena il campanilismo.

Iniziano i vicini: “E Cervia allora?”. Per poi scatenare un vero tour fotografico lungo le coste di tutta Italia, con ciascuno a rivendicare una bellezza superiore. “Ste, i luoghi del cuore sono sempre belli …ma vieni a Vasto, e ne riparliamo!”. Dall’Etna alla Sardegna, da Torre Suda a Castiglioncello, dalla veneziana Caroman alla pugliese Porto Cesareo. E Tropea e Diamante in Calabria, e Portovenere in Liguria, e Pozzallo, e Mazara del Vallo…