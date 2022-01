Storia del PCI, la bibliografia riminese

Contribuendo l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini e la Fondazione Rimini Democratica per la Sinistra al progetto regionale “Partecipare la democrazia. Storia del PCI in Emilia-Romagna”, coordinato dal prof. Carlo De Maria, abbiamo fornito le informazioni necessarie per il Riminese per la costruzione delle varie sezioni: la Mostra-documentaria ed il suo catalogo (la Mostra aprirà a Rimini venerdì 14 gennaio e rimarrà allestita sino a domenica 23 gennaio presso la Sala delle Teche al piano terra dei Musei Comunali), le schede sulle sedi del PCI nel Riminese (visibili nel sito www.parteciparelademocrazia.it ), le informazioni sullo stato degli archivi del PCI Riminese (conservati e ordinati presso l’Istituto Storico della Resistenza di cui parleremo in un prossimo articolo), le fotografie (tratte dall’Archivio fotografico dell’Istituto Storico della Resistenza), alcune video-interviste a protagonisti della direzione politica del Partito nel Riminese (usciranno prossimamente nella sezione video-interviste del sito www.parteciparelademocrazia.it ), la bibliografia sui comunisti riminesi.

Va detto che questa bibliografia, anche rispetto ad altre realtà provinciali della nostra Regione, è diventata ormai ricca, con approfondimenti su vari aspetti della vita del Partito, dei suoi dirigenti e dei suoi pubblici amministratori. Non tutte le realtà comunali, anche importanti come Santarcangelo di Romagna e Cattolica, hanno ancora una storia scritta dell’azione del Partito. Nei prossimi mesi intanto usciranno un volume sulla storia del PCI corianese e uno sul PCI riccionese negli anni ’60, legato anche alle vicende di Gianni Quondamatteo.

Pubblichiamo la bibliografia dei comunisti riminesi, suddivisa in due parti: 1921-1945 e 1945-1991.

PER UNA BIBLIOGRAFIA SUI COMUNISTI RIMINESI

1921-1945

Accreman Veniero Le pietre di Rimini, Rimini, Capitani, 2003 Bianchi Anacleto La resistenza nelle campagne. Intervista presentazione e cura di Roberto Tutone, in “Storie e Storia”, 1980, n. 4, pp. 68-74 Carrara Roberto La lunga lotta a cura di Paolo Zaghini, in “Storie e Storia”, 1984, n. 12, pp. 79-126 Casadei Maurizio La Resistenza nel Riminese. Una cronologia ragionata, ISRIC Rimini-Provincia di Rimini, 2005 Casali Luciano I comunisti nel Riminese, in “Storie e Storia”, 1981, n. 6, pp. 29-36 Croce Sara Nell’occhio dell’OVRA. Cronistoria di un comunista [Decio Mercanti], Milano, La Pietra, 2009 Faenza Liliano (a cura) Resistenza a Rimini. Bibliografia generale della Resistenza e della guerra di Liberazione nel Riminese. Opuscoli, avvisi, articoli, saggi e interviste, 1945-1994, Rimini, Guaraldi, 1995 Giovagnoli Giorgio Il Partito Comunista, in Piero Meldini-Angelo Turchini (a cura) Storia illustrata di Rimini, vol. II, pp. 449-464, Milano, Nuova Editoriale AIEP, 1990 Giovagnoli Giorgio Il Partito comunista riminese nelle sue origini, nella sua formazione e nella sua iniziativa politica 1921-1923, in Alle origini del PCI. Atti del convegno su Gastone Sozzi, Cesena, Circolo A. Gramsci, 1980, pp. 93-124 Giovagnoli Giorgio Storia del Partito Comunista nel Riminese 1921-1940, Rimini, Maggioli, 1981 Marconi Guglielmo Vita e ricordi sull’ottava brigata romagnola, a cura di Dino Mengozzi, introduzione di Lorenzo Bedeschi, nota biografica di Paolo Zaghini, Rimini, Maggioli, 1984 Marzocchi Luciano La nascita del Partito Comunista d’Italia in provincia di Forlì, in Movimento operaio e fascismo nell’Emilia-Romagna 1919-1923, Roma, Editori Riuniti, 1973 Mengozzi Dino (a cura) L’ottava Brigata Garibaldi nella Resistenza, Milano, La Pietra, 1981, 2 volumi Mercanti Decio Primi passi della Resistenza nel riminese, presentazione di Stefano Pivato, in “Storie e Storia”, 1980, n. 4, pp. 29-38 Mercanti Decio La Resistenza nel Riminese, in “Storie e Storia”, 1983, n. 10, pp. 83-98 Mercanti Decio Attività del Comitato di Liberazione di Rimini dalla Liberazione al suo scioglimento, in “Storie e Storia”, 1984, n. 13, pp. 91-103 Montemaggi Amedeo I Tre Martiri. 16 agosto 1944, Rimini, Panozzo, 2009 Turchini Angelo Per la libertà e la democrazia. Antifascismo e Resistenza a Rimini e nel Riminese (1943-1944), Cesena, Il Ponte Vecchio, 2015 Venturi Attilio Appunti storici di un partigiano, presentazione e cura di Paolo Zaghini, in “Storie e Storia”, 1980, n. 4, pp. 39-56 Zanotti Walter Romagna rossa. Dalla democrazia liberale al regime fascista (1919-1926). Per una storia dei partiti politici, Cesena, Il Ponte Vecchio, 1996

1945-1991

Bernabè Tonino Il Congresso di Rimini: nasce il PDS (febbraio 1991), tesi di laurea, relatrice Anna Tonelli, Urbino, Università degli studi, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea Magistrale in Governo e Comunicazione Politica, 2015 Calbucci Gianluca e Gabriele Rodriguez Inventario degli Archivi dei Partiti Politici Riminesi, Rimini, ISRIC, 2005 Cavallari Oreste Bandiera rossa la trionferà! Rimini 1944-1946, Rimini, E.L.S.A., 1979 Ceccaroni Walter Scritti 1948-1980, a cura di Davide Bagnaresi e Gianluca Calbucci, Rimini, Capitani, 2012 Chicchi Giuseppe La formazione. Il lungo viaggio nella politica, Rimini, Capitani, 2011 Chilanti Felice Incontro con Rimini, prefazione di Zeno Zaffagnini, Roma, Editori Riuniti, 1980 Dall’Ara Giordano Memorie Riflessioni Proposte. Oltre 50 anni di battaglie contro le violenze dello stalinismo per il trionfo del socialismo, 2 volumi, Rimini, [s.e, s.d, ma 1998] Fabbri Riccardo Intervista a Ceccaroni. Il Sindaco comunista della città-albergo dalla Ricostruzione al Piano, con una nota di Piero Meldini, Rimini, Chiamami Città / Guaraldi / La Stamperia, 1992 Faenza Liliano Comunismo e cattolicesimo in una parrocchia di campagna, Bologna, Cappelli, 1979 Faenza Liliano I partiti politici a Rimini. Gli anni della scissione e del fronte popolare, in “Storie e Storia”, 1985, pp. 5-57 Faenza Liliano Socialismo riminese 1871-1988. Una microstoria, Torriana, Sapignoli, 1989 Francesconi Rodolfo (a cura) Dalla Maison du Peuple alle Cooperative Case del Popolo. Riccione e la sua casa del popolo Raffaelli, 2003 Gambini Sergio P.C.I. e modello emiliano. Le peculiarità del caso riminese 1950-1960, tesi di Laurea all’Università di Urbino: Facoltà di Lettere e Filosofia. Corso di Laurea in Filosofia, Relatore Chiar.mo Prof. Stefano Pivato, Anno Accademico 1993-1994 Gambini Sergio Più grande e più bella. Rimini 1948-1958. I comunisti che scoprirono la capitale europea del turismo, Rimini, Capitani, 2005 Ghirardelli Giuliano-Pasquinelli Mario (a cura) Al di là del Ponte. Storia del Circolo Primo Maggio al Borgo San Giuliano Garattoni, 2013 Lotti Luigi Lineamenti della lotta politica dal Risorgimento a oggi, in AA.VV. Storia di Rimini dal 1800 ai nostri giorni, Rimini, Ghigi, 1977-1981, 6 volumi, nel 1° vol. La storia politica, pp. 11-58 Maroni Oriana Le categorie dirigenti nel riminese dal fascismo alla ricostruzione, in “Storie e Storia”, 1985, n. 13, pp. 59-78 Masini Manlio Rimini allo sbando. Kursaal addio! Da Clari a Ceccaroni tra macerie e caos, Rimini, Guaraldi, 1992 Montanari Antonio Rimini ieri. Dalla caduta del fascismo alla Repubblica 1943-1946, Rimini, Il Ponte, 1989 Montebelli Daniele, Ezio Venturi, con la collaborazione di Rodolfo Francesconi Viale don Minzoni 1. Il Partito comunista italiano Riccione, Riccione, Casa del Popolo di Riccione, Misano Adriatico, la Piazza, 2015 PCI-Federazione di Rimini Rimini, Scelba e i monopoli a cura di Mario Soldati, Veniero Accreman e Valerio Ghinelli Nuova Voce, 1955 PCI-Federazione di Rimini Vademecum congressuale 14° Congresso Federazione Riminese del PCI, Salone Fieristico 13/16 marzo 1986, a cura di Paolo Zaghini, Villa Verucchio, La Pieve, 1986 PCI-Federazione di Rimini Vademecum congressuale 15° Congresso Federazione Riminese del PCI, Cinema Astoria, 2/5 marzo 1989, a cura di Paolo Zaghini, Villa Verucchio, La Pieve, 1989 Piccari Nando 3 palle e 1 soldo. Vent’anni di satira politica a Rimini, Rimini, Maggioli, 1988 Piccari Nando Poveracce e champagne, Rimini, Panozzo, 2007 Piccari Nando Graffia graffia, qualcosa rimane? Prefazione di Walter Veltroni, Rimini, Panozzo, 2015 Pivato Stefano La prima Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina (1956-1960), Rimini, Panozzo, 1997 Pivato Stefano La ricerca di “posizioni nuove”. La discussione fra i comunisti riminesi sul XX Congresso del PCUS, in “Quindicinale”, n. 2, del 29 gennaio 1981 Tosto Tonino La parola a un burocrate del PCI. Zeno Zaffagnini racconta cinquant’anni di militanza Roma, Edup, 2001 Turchini Angelo Elette. 60° anniversario della eleggibilità delle donne in Provincia di Rimini, 1946-2006, Rimini, Provincia di Rimini, 2006 Turchini Angelo (a cura) La costruzione di una città turistica. Walter Ceccaroni amministratore pubblico, Rimini, Capitani, 2013 Tutone Roberto Sindacato e lotte sociali nel Riminese (1926-1960), Roma, ESI, 1981 Zaffagnini Zeno Cara Marta … era ieri. Come sono diventato riminese, Roma, Edup, 2007 Zaffagnini Zeno Granelli di sabbia, Rimini, Capitani, 2015 Zaffagnini Zeno L’ultimo Sindaco comunista di Rimini. Zeno Zaffagnini si racconta, Roma, Edup, 2009 Zaghini Paolo La Federazione Comunista Riminese (1949-1991), Rimini, Capitani, 1999 Zaghini Paolo La nascita della Federazione Comunista Riminese (1946-1949), in “Storie e Storia”, 1986, n. 14-15, pp. 63-121 Zaghini Paolo “Settari”, gridò Secchia. L’album di famiglia dei comunisti di 40 anni fa, in “Settepiù”, n. 5, dell’1 febbraio 1995 Zaghini Paolo Storia della Federazione Comunista Riminese (1949-1991), 20 articoli apparsi su “La Gazzetta di Rimini” dal 26 febbraio al 4 aprile 1991 Zaghini Paolo La storia del Partito Comunista Riminese attraverso i nomi, i personaggi e le cifre, in “Il Messaggero” del 15 gennaio 1991 Zaghini Paolo (a cura) In ricordo di Augusto Randi (1922-2011), Rimini, ISRIC Rimini, ANPI Rimini, Fondazione Rimini Democratica per la Sinistra, 2012 Zaghini Paolo Sessanta profili biografici di dirigenti e pubblici amministratori comunisti riminesi apparsi sul giornale on-line chiamamicitta.it fra il 2016 e il 2021 Zaghini Paolo e Calbucci Gianluca I politici locali. Consiglieri, assessori e sindaci del Riminese (1946/2001), Rimini, Capitani, 2002 Zaghini Paolo, Montebelli Daniele Dai quaderni del tempo. Ritratti in bianco e nero Casa del Popolo Riccione / La Piazza, 2021 Zaghini Paolo, con la collaborazione di Gianluca Calbucci e Walter Moretti I Segretari. PCI/PDS/DS. 1943-2007, Rimini, Fondazione Rimini Democratica per la Sinistra, 2012 Zaghini Paolo, con la collaborazione di Gianluca Calbucci e Walter Moretti Popolo in festa. Le feste dell’Unità nel Riminese, 1951-2007, Rimini, Fondazione Rimini Democratica per la Sinistra, 2013 Zaghini Paolo, con la collaborazione di Gianluca Calbucci e Walter Moretti Libere Uguali Differenti. Le donne nel PCI Riminese, 1949-1991, Rimini, Fondazione Rimini Democratica per la Sinistra, 2014 Zangara Maria Teresa (a cura) 100 anni della Camera del lavoro di Rimini. 1903-2003, cronologia di un coerente impegno per la pace e i diritti dei lavoratori, prefazione di Guglielmo Epifani, Roma, Ediesse, 2003 Zanotti Walter La Federazione comunista di Forlì attraverso i suoi congressi (1921-1989), prefazione di Daniele Almi, Forlì, PCI Forlì, 1989

Paolo Zaghini