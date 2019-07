Summer Pride, Beach Arena, Le Città Visibili e tanto altro. Cosa fare a Rimini fino al 4 agosto

A Rimini l’estate entra nel vico con un programma di eventi molto fitto tra il centro storico. Di seguito il calendario pubblicato dal Comune.

sabato 27 luglio 2019

Rimini Marina Centro, piazzale Fellini e lungomare Tintori

Summer Pride

Una festa con eventi culturali, musica e divertimento nel cuore di Marina Centro È il primo gay & lesbian pride generalista europeo aperto a tutti, con musica e divertimento e la tradizionale parata con partenza da piazzale Marvelli a piazzale Fellini dove la festa finale continua fino ritrovo in Piazza Marvelli alle 17.00; partenza parata alle 19.00; arrivo in Piazzale Fellini alle 21.00.

Info: www.summerpride.it/

sabato 27 luglio e 3 agosto 2019

via Principe di Piemonte, 56/62 c/o spiaggia libera – Rimini Miramare

Rimini Beach Arena: Izi e Timmy Trumpet e Tedua, Anastasio, Alok e Burak Yeter

Sulla spiaggia di Miramare, si inaugura una stagione di concerti come contributo all’opera di rigenerazione urbana delle ex colonie romagnole. Al primo appuntamento di Rimini Beach Arena sono In cartellone sono gli artisti: il rapper genovese IZI e l’australiano Timmy Trumpet, dj, produttore e musicista (27 luglio) e un gruppo di quattro artisti affermati come Tedua, rapper italiano, il cantante Anastasio, Alok, dj e produttore brasiliano e Burak Yeter, dj e produttore olandese.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 335 5645740 www.riminibeacharena.it

lunedì 29 luglio 2019

Corte degli Agostiniani, via Cairoli 42, Rimini centro storico

Percuotere la Mente 2019

Rufus Wainwright

La rassegna musicale, sezione tematica della Sagra Musicale Malatestiana, è rivolta alle nuove sonorità tra tradizioni popolari e l’universo della world music.

La rassegna si conclude con una delle voci maschili più apprezzate della sua generazione, Rufus Wainwright, candidato ai Grammy, vincitore di due Juno Awards come Best Alternative Album nel 1999 e nel 2002 Nel 2008 è stato nominato Songwriter of the Year per il suo album Release the Stars. Negli anni ha collaborato con molti artisti tra cui Elton John, Burt Bacharach, David Byrne, Boy George, Joni Mitchell, Pet Shop Boys e il produttore Mark Ronson.

Ore: 21.15 alla Corte degli Agostiniani, ingresso a pagamento;

Info: 0541 704294 www.sagramusicalemalatestiana.it/

sabato 3 agosto 2019

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Riccardo Muti al Teatro Galli

Concerto di apertura della 70esima Sagra Musicale Malatestiana

Il concerto vedrà Riccardo Muti salire per la prima volta sul podio del Teatro Amintore Galli di Rimini, per dirigere la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini in una selezione di brani tratti da ‘Le nozze di Figaro’, di Mozart. Il concerto, onorato dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre a rappresentare una preziosa tappa nella “nuova” storia del Galli, apre la 70esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana di Rimini ed è anche uno degli eventi che coronano le intense giornate dell’Italian Opera Academy, che si svolge dal 20 luglio al 2 agosto al Teatro Alighieri di Ravenna.

Ore: 20.30 Ingresso: a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it/

fino a giovedì 1° agosto 2019

Ex Macello comunale, via Dario Campana, 71 e Ex Colonia Bolognese in via Principe di Piemonte, Rimini

– Rimini

Le città visibili – VII edizione

La rassegna teatrale e musicale estiva, giunta alla sua settima edizione, propone quattro concerti e cinque spettacoli a ingresso libero, ma anche laboratori, incontri e conferenze.

In programma:

domenica 28 luglio con Bianco, concerto con Stefano Piri Colosimo Opening act Massimo Marches

martedì 30 luglio: “I Have a Dream”, spettacolo vincitore Bando “L’Italia dei Visionari” 2019

In collaborazione con l’Associazione Il Palloncino rosso lo spettacolo si terrà alla Ex Colonia Bolognese

mercoledì 31 e giovedì 1 agosto: Spettacolo “Se questo è Levi” performance itinerante sull’opera di Primo Levi con Andrea Argentieri, a cura di Luigi De Angelis

A corollario degli appuntamenti serali sono previsti workshop di formazione (di recitazione e drammaturgia), laboratori per bambini a cura dell’associazione Kantharos e passeggiate sonore e un workshop fotografico firmati RIU Project.

Orario: dalle 21.30 spettacoli e concerti; dalle 19.00 spazio con Bar Milleluci Ingresso libero

Per gli spettacoli posti limitati, prenotazione obbligatoria ai numeri: 335.436986 e 328.0755002.

Info: 339 4976319 www.lecittavisibili.com

da venerdì 2 a domenica 4 agosto 2019

Invaso Ponte di Tiberio Parco Marecchia – Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio Music Festival

Tre giorni di musica con live band, dj set e artisti di fama mondiale, il tutto condito da arti figurative, spettacoli, street food e stand artigianali nella splendida cornice del ponte di Tiberio.

Si parte il venerdì con il Rimini Afro Festival e si prosegue sabato all’insegna della musica tehcno e house con ospiti internazionali, per finire domenica con un salto nel passato: al rock ’70/’80.

Orario: dalle 18.00 ingresso libero info: www.facebook.com/tiberiomusic

SPORT

sabato 27 luglio 2019

Rimini, dalla Darsena alla spiaggia libera di Rivabella

Marecchia Sailing Cup

Gara sul fiume con imbarcazioni costruite con materiale di recupero. Giunta alla quinta edizione la Marecchia Sailing Cup è la competizione in cui si utilizzano barche realizzate artigianalmente esclusivamente con materiali di riciclo e non inquinanti.

Dal primo pomeriggio sarà allestito un vero villaggio con info point, stand di magliette e dj set, dove saranno presenti, dalle 16:00, Stefano Rossini, Piero e Matteo Munaretto, ideatori di Mal di Plastica, la barca di bottiglie di plastica che ha viaggiato da Rimini a Venezia.

Alle 18.30 la partenza della regata e subito dopo grande festa con la band Ludovico Van e Duo Bucolico.

Orario: dalle 9.00 Info e prenotazioni: 3319869394 www.marecchiasailingcup.it/

2 – 4 agosto 2019

Rimini Parco Fellini – Rimini Marina Centro

Giochi del ‘Calcio di strada’

Torneo itinerante di CALCIATORI BRUTTI per promuovere lo sport

Tornano i giochi del calcio di strada in un’unica tappa: Rimini, dove tutto è iniziato.

Gli appassionati del pallone potranno iscriversi alle giornate di gioco e cimentarsi in varie discipline. Saranno eletti i campioni di ogni disciplina e tutto sarà mostrato sui social di Calciatori Brutti.

www.calciodistrada.it/

domenica 4 agosto 2019

bagno 46 – Lungomare Murri, 6 Rimini

Torneo di Tablez

Torneo di spiaggia della disciplina ibrida calcio – ping pong

Due giocatori per squadra, davanti al tavolo del gioco, si sfidano a calciare il pallone nel campo avversario simulando una partita di ping pong ma giocata con i piedi. Il torneo si svolge presso il bagno 35/36. Info: 0541 389308

martedì, mercoledì, venerdì

Walk on the beach

Il programma estivo di Walk on the beach, prevede una camminata di 40’ e 15’ di acquagym, per rimanere in forma fisica e mentale, adatta a tutti, guidati dalla personal trainer Elen Souza.

Novità 2019 è Fitness on the beach, ovvero un focus di 45’ di attività sportiva intensa di ginnastica funzionale, adatta a tutti

Orario: dalle 7.00 – 8.00 il martedì e venerdì; dalle 19.15 – 20.15 il mercoledì

La partenza è sempre dal bagno 26

Info:348/0981594 www.facebook.com/events/4897

ogni domenica

Invaso del Ponte Tiberio – Rimini centro storico

Yoga al Ponte di Tiberio

Lezioni collettive di Yoga tradizionale all’aperto in uno dei luoghi più evocativi di Rimini, ad un passo dalle acque che bagnano il Ponte Tiberio. Le lezioni della durata di 90 minuti sono tenute dalla Sivananda Yoga Rimini rivolte sia a principianti che a cultori della disciplina.

Orario: dalle 19.00 Ingresso gratuito Info: 331 528 5154

GIORNO PER GIORNO

9 luglio – 25 agosto 2019

Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40 – Rimini centro storico

Agostiniani estate – Cinema sotto le stelle

Si rinnova la rassegna cinematografica dell’ estate, nella suggestiva corte del palazzo degli Agostiniani nel centro storico di Rimini. ‘Sotto le stelle’ si possono vedere i film d’autore, le commedie soprattutto di produzione nazionale ma anche pellicole meno conosciute di qualità.

In programma:

sabato 27 luglio – Il campione di Leonardo D’Agostino, Italia 2019 (105’)

martedì 30 luglio – Stanlio & Olio di Jon S. Baird, USA/Gran Bretagna 2018 (97’)

mercoledì 31 luglio – Van Gogh. Sulla soglia dell’eternità di Julian Shnabel, USA 2018 (110’)

domenica 4 agosto – La caduta dell’impero americano di Denys Arcand, Canada 2018 (127’)

Ore: 21.30 Ingresso: a pagamento Info: 0541 704302 (Cineteca comunale)

nello stesso programma:

domenica 28 luglio, nella Piazza Francesca da Rimini in proiezione il film ‘Paolo e Francesca’ di Raffaello Matarazzo, Italia 1950 (89’ 35mm), introduce Miro Gori

Ore: 21.15 Ingresso libero Info: 0541 704302 (Cineteca comunale)

sabato 27 luglio 2019

Arena di piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

Concerto del Corpo Bandistico di Mondaino

Concerti d’Estate a Castel Sismondo

Nella splendida cornice della nuova Arena di piazza Francesca da Rimini, continua la rassegna dei concerti estivi a Castel Sismondo. Nell’appuntamento odierno si esibisce il Corpo Bandistico di Mondaino. Dirige il M° Marco Tasini.

Ore: 21.15 Ingresso gratuito info: 331 6468363 www.bandacittadirimini.it

sabato 27 luglio 2019

Piazza Cavour Rimini centro storico

Rimini For Mutoko: Torneo di Burraco e Lotteria

Rimini for Mutoko – Giochiamo per l’Africa, è un progetto a scopo umanitario e benefico che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe.

Torna il “Burraco solidale”, il torneo del gioco di carte a coppie con l’estrazione della Lotteria ‘RiminiForMutoko’, il cui ricavato sarà destinato all’ospedale di Mutoko, in Zimbabwe.

Orario: Torneo di burraco dalle 20.30; Lotteria Rimini for Mutoko alle 21.30 Info e informazioni: 335 1270914 www.riminiformutoko.it

sabato 27 luglio 2019

Caste Sismondo, piazza Malatesta Rimini centro storico

Workshop al Castello

Nell’ambito della mostra Revolutions:

Sperimentare con l’arte la propria rivoluzione – Workshop per adulti a cura di Sonia Fabbrocino (25 luglio ore 18)

Mille e una piega – Workshop per bambini e ragazzi da 7 anniù a cura di Sonia Fabbrocino (ore 21)

Ingresso a pagamento Info: 329 2103329

martedì 30 luglio 2019

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Cinema Tiberio: Concerto Broadway travels the world

Nell’ambito del Montefeltro Festival, giunto alla 16° edizione, appuntamento con ‘Broadway travels the world’, concerto con brani tratti dai famosi Musical.

Broadway, la lunga strada che taglia sinuosamente l’isola di Manhattan, è il luogo dove il Musical è nato e ha trovato il successo attraverso spettacoli famosi. Il Cinema Tiberio propone il concerto in cui 33 artisti, cantanti lirici provenienti da più nazioni, interpretano le musiche indimenticabili dei musical e anche i canti popolari dei loro paesi d’origine.

Ore: 21.00 ingresso libero info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

mercoledì 31 luglio 2019

Museo della Città, Lapidario, Rimini centro storico

Pneuma. L’ascolto dello spirito, 6

Rassegna di incontri al Museo della Città

Alla poesia è dedicata la 6° edizione di “Pneuma. In ascolto dello spirito”, la rassegna curata da Oriana Maroni e Mariolina Tentoni, che propone incontri con libri, parole e musica per riflettere e dialogare sul senso dell’esistere e sulla dimensione esperienziale della ricerca spirituale,al di là delle fedi e degli orientamenti culturali. Al terzo appuntamento è la poetessa Roberta Dapunt con le poesie dedicate ai silenzi dei pascoli e della montagna.

ore: 21.00 Ingresso: libero info: 0541 704486 www.museicomunalirimini.it

mercoledì 31 luglio e domenica 4 agosto 2019

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna La Vela Illuminata al Cinema Tiberio

Nell’ambito della rassegna cinematografica itinerante che si svolge nella provincia di Rimini, due appuntamenti nel chiostro del cinema Tiberio: il primo per la proiezione del film ‘Caccia al ladro’ di Alfred Hitchcock, inserito nella sezione dei classici restaurati (31 luglio); a seguire Cineclip: lezioni di cinema, una serie di cortometraggi selezionati da Cartoon Club (4 agosto).

Ore: 21.00 ingresso libero info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

giovedì 1 agosto 2019

Piazza Francesca da Rimini, Rimini centro storico

Music Revolutions

Nell’ambito della mostra Revolution 1989-2019, fanno parte eventi collaterali come la sezione Music Revolutions, che in data odierna propone: ‘1990: l’arrivo dell’elettronica e l’evoluzione dei “suoni neri’ – Alioscia Casino Royale Dj set

Ore: 21.00 ingresso libero

domenica 4 agosto 2019

America Graffiti, Piazza Kennedy – Rimini Marina Centro

Alba in Musica 2019: Alba da Camera all’America Graffiti

Concerto all’alba dedicato a Lucio Dalla a cura di Rimini Classica, eseguito da Enrico Farnedi, Lorenzo Gasperoni, Mauro Gazzoni insieme al Quartetto EoS con la voce di Rachele Romani.

Al termine del concerto è offerta la colazione.

Ore 5.00 Ingresso: € 12,00 Info: 0541 380800 www.riminiclassica.it

fino al 31 ottobre 2019

Rimini, viale Principe di Piemonte 61 Miramare

Riutilizzasi Colonia Bolognese

Torna il progetto: ‘Riutilizzasi Colonia Bolognese’, il primo esempio di rigenerazione urbana, da parte della società civile, di un bene storico e in stato di abbandono. L’idea e messa in opera del recupero di spazi di degrado, trasformandoli in contenitori culturali, è dell’ Associazione ‘Il Palloncino Rosso’, che organizza il palinsesto di eventi culturali per il secondo anno consecutivo con cinema all’aperto, concerti e attività sportive che “ri – animeranno” la Colonia e il suo giardino durante il periodo estivo.

Tra gli appuntamenti della settimana:

Corso di Food Fotography e Lezioni di Yoga (27 luglio); Cinema: in proiezione il film dedicato al rispetto della diversità: ‘Né Giulietta né Romeo’, film di esordio alla regia per l’attrice Veronica Pivetti. (28 luglio)

Ore: 21.00 inizio proiezioni Ingresso libero Info: 320 0403733 www.facebook.com/IlPalloncinoRossoRimini/

tutti i mercoledì fino al 28 agosto 2019

Rimini centro storico

I mercoledì della Rimini Shopping Night

In estate il mercoledì, le boutique del centro storico di Rimini aprono le porte in orari straordinari con prezzi speciali, vetrine a tema, aperitivi colorati e intrattenimento. Oltre 250 attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.

Oltre allo shopping è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l’apertura serale straordinaria del museo della città e della Domus del chirurgo aperti dalle 21 alle 23 con ingresso gratuito. Orario: fino alle 23.30 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

tutti i mercoledì fino al 28 agosto 2019

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magneda

In occasione della Rimini Shopping Night, che vede le attività del centro storico aperte anche la sera, i mercoledì di luglio ed inizio agosto, diventa protagonista anche la zona del Mercato Coperto.

Le eccellenze del Mercato Coperto vengono preparate dal vivo per il pubblico dagli operatori del mercato con ‘La Magnèda – Cena al Mercato Coperto’. La tradizione incontra lo street food.

Oltre alle specialità culinarie non mancheranno musica e intrattenimento anche per i bambini.

Orario: 19.00 – 23.00 Info: 0541 53898 www.mercatocopertorimini

tutti i mercoledì fino al 28 agosto 2019

Rimini, Piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia.

I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: dalle 17.30 alle 23.30 Ingresso: gratuito Info: 0541 781108 (COCAP) www.cocap.it/

tutti i venerdì fino al 13 settembre 2019

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro.

Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18 alle 24 Info: 0541 781108 (COCAP) www.cocap.it/it/mercati

tutti i sabato e domenica di luglio 2019

Italia in Miniatura, Via Popilia, 239 – Rimini

‘I Balocchi di una volta’ all’Italia in Miniatura

In occasione del 49mo compleanno del parco tematico ‘Italia in Miniatura’, si inaugura una nuova attività di animazione con le sfide ai giochi di strada. La “Piazza Italia” si trasforma in una sala giochi a cielo aperto: tra assi d’equilibrio, flipper di legno, trampoli, rompicapo, labirinti, giochi da tavolo giganti il pubblico può affrontare prove di pazienza e abilità. Info: www.italiainminiatura.com

MOSTRE

fino al 28 luglio 2019

Augeo Art Space – Corso d’Augusto 217 – Rimini

Time after time – Antonio Lapone

Orari: martedì/domenica 10.00 -13.00 16.30 – 19.30; mercoledì 10.00 -13.00 16.30 – 23.00

fino al 28 luglio 2019

Museo della Città – via Tonini 1 – Rimini

Topolino: da 70 anni la via italiana alla Disney Sala delle Teche

Tutto questo accade qui. Bonfa e Casty, l’avventura continua! Da Cattivik a Topolino.

Mostra didattica con curiosità, commenti e inediti – Manica Lunga

Il merviglioso mondo di Andrea Romoli – Piano Terra

Comicsgames. Contaminazioni tra fumetti e videogames– Ala Nuova 2° Piano

Obiettivo Cartoon – a volte ritornano…- Ala Nuova 2° Piano

Orari: martedì/domenica 10.00 -19.00 mercoledì 10.00 – 23.00

fino al 28 luglio 2019

sedi varie

A me gli occhi

Mostra diffusa nei locali del Centro Storico di Rimini

fino al 25 agosto 2019

Rimini, Castel Sismondo, Piazza Malatesta

Revolutions 1989-2019: L’arte del mondo nuovo – 30 anni dopo

Mostra a cura di Luca Beatrice

Dal 1989 al 1991 il mondo cambia. Tre anni che sconvolsero il mondo, per una società in procinto di affacciarsi all’era globale senza distaccarsi dal localismo che aveva così tanto marcato il successo del Made in Italy negli anni ’80. Il progetto di mostra, curato dal critico e storico dell’arte Luca Beatrice, vuole ripercorrere questo periodo straordinario con materiali video, sonori, televisivi più una serie di eventi che riscaldino il cuore di chi c’era e incuriosiscano le giovani generazioni presentando loro la creatività italiana, che molti considerano al loro momento apicale alla fine del ‘900.

Orario: 18-23, lunedì chiuso Ingresso libero

fino al 18 agosto

Rimini, Embassy Gallery, viale Vespucci 33

Il sentimento del mare

Opere di Cristina Marcato

Mare, questa l’immagine essenziale che riassume al meglio ciò che risiede nelle opere dell’artista.

Mare calmo, silenzioso, in tempesta. Immagini suggestive che evocano un sentimento sublime.

L’uomo è assente in questo dominio delle forze della natura, oppure riesce a penetrarvi appena di scorcio…ma resta l’acqua la vera protagonista dei quadri di Cristina Marcato, intesa al contempo come pace e selvaggia forza in grado di sprigionare inquietudine e silenzio, ma anche di conferire serenità.

Orario: venerdì, sabato e domenica, dalle 21.00 alle 23.00

Info: 335 5779745 – 349 3550913

VISITE GUIDATE

mercoledì 31 luglio 2019

I mercoledì dell’arte a Rimini

Ore 18 RIMINI MALATESTIANA + VISITA AL TEATRO

con visita al Tempio Malatestiano, al Teatro Galli e a Castel Sismondo

Incontro ore 18 di fronte al Tempio Malatestiano via IV Novembre, visita al Tempio, al Teatro Galli e alle sale interne di Castel Sismondo fortezza del signore di Rimini Sigismondo Pandolfo Malatesta. Presentarsi 5 minuti prima.

Ore 21 RIMINI ROMANA + VISITA AL TEATRO con Domus del Chirurgo

Incontro ore 21 di fronte alla Domus del Chirurgo in Piazza Ferrari, la visita include la Domus del Chirurgo e annessa sezione del Museo della città, il Teatro Galli e il Ponte di Tiberio. Presentarsi 5 minuti prima. Il 17 luglio 2019​ non sarà possibile visitare il Teatro Galli

Si consiglia di presentarsi 5 minuti prima.

A cura di Rimini Reservation in collaborazione con Discover Rimini e Guidopolis

Info e prenotazioni: 0541.53399

mercoledì 31 luglio 2019

Rimini, marina centro angolo via Rodi – via Dardanelli, zona grattacielo

Tour Felliniano

Esperienza a passeggio sulle tracce del grande regista

Tour guidato che porterà a vagare nei luoghi che Federico Fellini frequentò da bambino e poi da ragazzo, segnando indelebilmente la sua fantasia. Un percorso reale ed immaginario allo stesso tempo facendo slalom nella memoria dei ricordi, degli aneddoti e delle curiosità sulla vita e le opere di Federico Fellini. Il tour ha inizio alle ore 21:00, dal luogo natio (all’angolo tra via Rodi e via Dardanelli, nelle prossimità del grattacielo) per poi arrivare in centro e terminare al Cinema Fulgor. A condurre la visita sarà la guida turistica Maurizio Pantaleoni disturbato pacatamente dal flaneur cronico Marco Sanchini.

Orario: ore 21:00 Ingresso: a pagamento Info: 3482545284 rionemontecavallo.rn@gmail.com

tutti i venerdì fino al 22 agosto 2019

Castel Sismondo, piazza Malatesta Rimini centro storico

1437 – 2019 Dal Castello di Sigismondo alla mostra Revolutions

Il percorso offre l’occasione per visitare il Castello, la residenza-fortezza di Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, e la mostra ‘REVOLUTIONS 1989-2019 L’arte del mondo nuovo. Trent’anni dopo’ a cura di Luca Beatrice.

Le visite guidate possono essere prenotate al 329 2103329 o presso il Teatro Galli. Il costo di ogni visita guidata è € 5 a persona (bambini fino a 7 anni gratis) Il numero massimo di partecipanti alle visite è di 30 persone, 25 persone al teatro Galli. E’ consigliata la prenotazione, ma è possibile accettare prenotazioni anche sul posto fino ad esaurimento posti. Ore 21.30 Info e prenotazioni: 329 2103329

tutti i mercoledì fino al 28 agosto 2019

Museo della Città e Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Apertura serale della Domus del Chirurgo e del Museo della Città

In occasione della Shopping è prevista l’apertura straordinaria del Museo della Città e della Domus del chirurgo per poter scoprire la ricca offerta culturale della città con la visita serale.

Orario: dalle 21 alle 23 Ingresso gratuito info:0541.793851 www.museicomunalirimini.it

tutti i giovedì fino al 29 agosto 2019

Domus del Chirurgo (luogo di incontro, piazza Ferrari – Rimini centro storico)

Dalla Domus del chirurgo al castello di Sigismondo

Visita guidata ai due monumenti della città

Il racconto di due dei monumenti più importanti della storia della città, l’epoca romana e la signoria malatestiana, si snoda lungo il percorso guidato fra il sito archeologico della domus del Chirurgo – una piccola Pompei nel cuore di Rimini – e la residenza-fortezza di Sigismondo Pandolfo Malatesta, l’imponente architettura del XV secolo costruita sui resti delle mura romane e medievali e delle “case malatestiane”. La visita ha una durata di circa 90 minuti ed è consigliata la prenotazione al numero 0541.704426 da lunedì a venerdì, orario d’ufficio; prenotazioni anche sul posto fino ad esaurimento posti. Numero massimo di partecipanti 30 persone.

Orario: dalle 11.00 Ingresso: 5 € info: 0541 704426

tutti i venerdì fino al 30 agosto 2019

Visitor Center, corso d’Augusto, 235 – Rimini centro storico

Visita guidata alla scoperta di Ariminum

Un percorso alla scoperta di Ariminum parte dal Visitor Center “ARimini caput viarum”, una porta di accesso per scoprire i tesori della città e del territorio circostante, per approdare allo straordinario sito archeologico della Domus del Chirurgo che ha riportato in luce, oltre a splendidi mosaici e affreschi, il più ricco strumentario chirurgico dell’antichità.

Ore 21.30 Ingresso: 5 € a persona (bambini fino a 7 anni gratis)

Info e prenotazione: 329 2103329

tutti i venerdì fino al 30 agosto 2019

Rimini, Teatro Galli, incontro al Foyer

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli. Un tour della durata di circa quaranta minuti per approfondire la storia del Teatro, scoprire le curiosità tra sala Ressi, loggione e platea.

La visita, su prenotazione, ha un costo di 5 € per gli adulti e 3 € per i bambini da 7 a 11 anni (gratis per i bambini da 0 a 6 anni). E’ necessaria la prenotazione: 329 2103329 oppure in teatro (tutti i giorni 10 – 18 escluso lunedì). E’ possibile inoltre prenotare l’aperitivo a teatro, che può essere consumato prima o dopo la visita.

Orario: 20.30 e 21.30 su prenotazione Info: 329 2103329 – 0541 704426/28

tutti i giovedì sera fino a settembre

Arco d’Augusto (punto d’incontro e di partenza)

Notturno d’Arte

Torna la passeggiata culturale dall’Arco di Augusto al Fulgor di Fellini. La visita consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini: l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua. Verranno inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all’imperatore Augusto, da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini. La visita si conclude con l’ingresso al mitico Cinema Fulgor, per ammirare la sala decorata dal premio Oscar Dante Ferretti.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 10.00 del giorno di visita.

A richiesta, le visite possono essere svolte anche in inglese, il venerdì, da concordare. In caso di forte maltempo le visite sono annullate.

Orario incontro 21.30 Ingresso: € 12 a persona (comprensivo di ingresso al Cinema Fulgor); sono previsti sconti per bambini e famiglie; sconto € 1 per i possessori della card Cittàmica e Romagna visit card. Info e prenotazione: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

ogni lunedì

Ponte di Tiberio – Rimini centro storico

Passeggiata al Borgo San Giuliano

Visita guidata al Borgo San Giuliano, il luogo caratteristico con le stradine, i murales a tema felliniano, le case dei pescatori e dei carrettieri, le storie e le tradizioni marinare che creano un’atmosfera fuori dal tempo. La visita permette di scoprire anche le tracce del periodo medievale e approfondire la conoscenza del Ponte di Tiberio. A cura di Cristian Savioli

La visita è su prenotazione

Ore 21.00 ritrovo presso l’edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio

A pagamento Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

ogni martedì

Viale A. Vespucci, 12 ritrovo presso Bike Tour Rimini

Ciclo visita ai luoghi della Rimini Romana

Una visita completa per scoprire oltre i luoghi più conosciuti anche quelli ‘meno’ importanti e nascosti. Oltre a Ponte di Tiberio, Arco d’Augusto, Anfiteatro e Domus, anche Porte Montanara, l’ultimo miliario romano della via Flaminia, il bivio tra via Emilia e Popilia.

A cura di Cristian Savioli. La visita è su prenotazione

Ore 9.00 A pagamento: 18 € con bici propria, 25 € con noleggio

Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

ogni martedì

Appuntamento all’Arco di Augusto

Rimini e le grande arte sacra

Percorso tra i capolavori dell’arte del Rinascimento e del Seicento

Percorso: Chiesa di S. Giovanni Battista, Chiesa di S. Agostino, Tempio Malatestiano.

Itinerario di mezza giornata (2 h ca.).

Ore 16:30 Costo di partecipazione: 12,00 € a persona, bambini gratuiti fino a 10 anni.

Partenza con un minimo di 8 persone.

Info: 328.9439658 – 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com.

ogni mercoledì

Appuntamento all’Arco di Augusto

Ariminum romana

visita alla Domus e alla Rimini romana, tra storia ed archeologia

Percorso: Arco d’Augusto, Anfiteatro, Foro (Piazza Tre Martiri), Domus del Chirurgo e Ponte di Tiberio

doppio appuntamento anche serale. Itinerario di 3h.

Ore 16:30/21:00. Costo di partecipazione: 10,00 € a persona + 3 € ingresso domus e museo; bambini gratuiti fino a 10 anni. Partenza con un minimo di 8 persone.

Info: Info: 328.9439658 – 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com.

ogni giovedì

Arco d’Augusto – Rimini centro storico

Rimini Classica

Passeggiata nei luoghi per cui Rimini è una città d’arte: quelli della Rimini Romana, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, visitando i monumenti antichi lungo i ‘nuovi’ percorsi disegnati dopo la riqualificazione cittadina. A cura di Cristian Savioli

La visita è su prenotazione

Ore 21.00 ritrovo presso l’edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio.

A pagamento Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

ogni venerdì

Viale A. Vespucci, 12 ritrovo presso Bike Tour Rimini

Ciclo Visita Felliniana

I luoghi vissuti e frequentati dal regista, quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui le scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del ‘riposo’, il cinema FUgor e la casa di Amarcord.

Orario: mattino ore 9.00 e sera ore 21.00 presso Bike Tour, viale Vespucci 12; pomeriggio ore 16.30 presso edicola del parcheggio del borgo San Giuliano;

A pagamento: 18 € con bici propria, 25 € con noleggio Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

sabato e domenica

Appuntamento al Tempio Malatestiano

10 capolavori di Rimini da vedere

Percorso: Domus del Chirurgo, Tempio Malatestiano, Affreschi di S. Agostino, Museo della città, Pinacoteca. Itinerario di mezza giornata (3h).

Ore 15:30. Costo di partecipazione 10,00 € a persona + 3,00 € per ingresso alla collezione del Museo, bambini gratuiti fino a 10 anni. Partenza con un minimo di 7 persone.

Info: Info: 328.9439658 – 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com.

CENTO GIORNI IN FESTA: MUSICA, FESTE E ANIMAZIONE

sabato 27 luglio 2018

via Oliveti – Rimini Miramare

Pro Loco Miramare da Amare – Miramare d’Incanto

Concorso canoro

Pro Loco Miramare da Amare propone il concorso canoro Miramare d’Incanto.

Gruppi musicali e solisti si esibiranno sul palco di Viale Oliveti. Due serate di musica e divertimento per tutte le età.

Orario: dalle 21.00 www.miramaredamare.it/

sabato 27 luglio 2019

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Musica e ballo a Viserba in Piazzale Pascoli

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono dal vivo.

Orario: dalle 21 Ingresso: gratuito www.facebook.com/comitatoturisticoviserba/

sabato 27 luglio 2019

Bagno 53, via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento al bagno 53 di Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.

Orario: dalle 21.00 Ingresso: libero Info: 348 0036641 www.viserbella.info

sabato 27 luglio 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica e ballo a Rivabella con Anna e Stefano

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica dal vivo.

Orario: dalle 21 Ingresso: gratuito Info: 328 8429075 www.facebook.com/Rivabella

domenica 28 luglio 2019

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Musica e ballo a Viserba con la scuola di ballo Progetto Danza

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata con musica dal vivo e ballo.

Ore: dalle 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba

domenica 28 luglio 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica e ballo a Rivabella con Mirna Fox e Roberto Tomasi

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica dal vivo.

Orario: dalle 21 Ingresso: gratuito Info: 328 8429075 www.facebook.com/Rivabella

domenica 28 e lunedì 29 luglio 2019

Bagno 50, via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.

Orario: dalle 21.00 Ingresso: libero Info: 348 0036641 www.viserbella.info

domenica 28 luglio e 4 agosto 2019

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Notte ai caraibi in spiaggia a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di musica e balli latino americani con il Club Latino. Domenica 9 giugno si esibiscono i ballerini de ‘Il Bello del Ballo’.

Orario: dalle ore 21 Ingresso gratuito Info: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)

lunedì 29 luglio 2019

Spiaggia libera, viale Ortigara – Rimini San Giuliano Mare

Pop corn: Cinema in spiaggia a San Giuliano mare

Prosegue la rassegna cinematografica ‘Pop Corn – Grandi sognatori’, proiezione gratuita di film sotto le stelle sulla spiaggia libera di San Giuliano Mare (Cala San Giuliano).

Appuntamento con il film ‘Rush’, di Ron Howard. Niki Lauda e James Hunt, diversissimi tra loro ma entrambi grandi campioni, si sfidano in duelli epici, senza però mai mancarsi di rispetto.

Ore: 21.00 Ingresso: gratuito

martedì 30 luglio 2019

Bagno 43, via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento al bagno 43 di Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone due serate di animazione con spettacoli di intrattenimento.

Orario: dalle 21.00 Ingresso: libero Info: 348 0036641 www.viserbella.info

martedì 30 luglio 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica e ballo a Rivabella con la scuola di ballo Casadei Danze

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata con la ‘Casadei Danze’

Orario: dalle 21 Ingresso: gratuito Info: 328 8429075 www.facebook.com/Rivabella

martedì 30 luglio 2019

viale Apollonia (zona Stazione Ferroviaria) – Rimini Torre Pedrera

Musica dal vivo in via Apollonia a Torre Pedrera

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato turistico di Torre Pedrera propone una serata di musica dal vivo.

Orario: 21 – 24 Ingresso: gratuito

Info: 333 8702312

martedì 30 luglio e venerdì 2 agosto 2019

Spiaggia bagno 59, Lungomare Murri – Rimini Marina Centro

Festa in spiaggia al bagno 59

Il Comitato Turistico R…Estate a Rimini propone delle serate di feste in spiaggia con musica.

Orario: dalle 20 Ingresso: libero

mercoledì 31 luglio 2019

bagno 21 via Toscanelli – Rimini Viserba

Musica e ballo sulla spiaggia a Viserba al bagno 21

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo sulla spiaggia

Orario: dalle 21 Ingresso: gratuito www.facebook.com/comitatoturisticoviserba/

mercoledì 31 luglio 2019

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Animazione per bambini a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone serate di animazione e intrattenimento

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba

mercoledì 31 luglio 2019

Bagno 54, via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.

Orario: dalle 21.00 Ingresso libero Info: 348 0036641 www.viserbella.info

mercoledì 31 luglio 2019

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Animazione per bambini

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le Martina’s Show.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra

mercoledì 31 luglio 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Mostra di storia e pittura a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una mostra di pittura e storia dedicata a Rivabella

Ore 21 Ingresso libero www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico

mercoledì 31 luglio 2019

Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 60) – Rimini Torre Pedrera

Musica in spiaggia in via San Salvador a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con musica dal vivo.

Orario: 21 – 24 Ingresso: gratuito Info: 348 8702312 www.facebook.com/eastcoastfestivaltorrepedrera/

giovedì 1 agosto 2019

Bagno 104/105, via Regina Margherita – Marebello Rimini

Festa sulla spiaggia al Bradipo Beach di Marebello

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Marebello propone una festa sulla spiaggia al Bradipo Beach (bagno 104/105), con musica e divertimento per tutte le età.

Orario: dalle 21 Ingresso: libero Info: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)

giovedì 1 agosto 2019

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Mostra di pittura a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone una mostra di pittura

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba

giovedì 1 agosto 2019

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Artisti di strada al mare a Rivazzurra

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate con artisti di strada.

Orario: dalle ore 21 Ingresso gratuito Info: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)

dall’1 al 4 agosto 2019

Giardinetti in via San Salvador (altezza bagno 66), piazza Sacchini, lungomare e spiaggia (altezza bagno 60) – Rimini Torre Pedrera

Festa dell’Amore e concerto a Torre Pedrera

Torre Pedrera si tinge dei colori della passione per l’evento di 5 giorni dedicato agli innamorati.

Il programma prevede:

giovedì 1 agosto – musica dal vivo e mercatino in piazza Sacchini;

venerdì 2 agosto – musica dal vivo nei giardinetti di via San Salvador (altezza bagno 66);

sabato 3 agosto – Balli di gruppo itineranti in zona ZTL sul lungomare di via San Salvador;

domenica 4 agosto – concerto di musica classica in spiaggia, via San Salvador (altezza bagno 60);

Orario: Dalle 21.00 alle 24.00 Ingresso: gratuito

Info: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)

venerdì 2 agosto 2019

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra con Manuel In Danza

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di intrattenimento

Orario: dalle ore 21 Ingresso gratuito Info: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)

venerdì 2 agosto 2019

Bagno 39, via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento al bagno 39 di Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata con spettacoli di intrattenimento.

Orario: dalle 21.00 Ingresso libero Info: 348 0036641 www.viserbella.info

venerdì 2 agosto 2019

Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74) – Rimini

Musica, ballo e divertimento – Rimini Arena

Il Comitato Turistico Rimini Arena propone una serata di musica, ballo e divertimento per tutte le età.

Orario: 21 – 24 Ingresso: libero Info: 338 5076174 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche) www.facebook.com/riminiarena/

giovedì 2 e venerdì 3 agosto 2019

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Musica e ballo a Viserba in Piazzale Pascoli

Il Comitato Turistico di Viserba propone serate di musica e ballo con band locali

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba

sabato 3 agosto 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Serata di musica e ballo a Rivabella con l’ Orchestra ‘I ragazzi di Romagna’

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo.

Orario: dalle 21 Ingresso: gratuito Info: 328 8429075 www.facebook.com/Rivabella

sabato 3 agosto 2019

Bagno 50, via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata con spettacoli di intrattenimento.

Orario: dalle 21.00 Ingresso libero Info: 348 0036641 www.viserbella.info

domenica 4 agosto 2019

Bagno 54, via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata con spettacoli di intrattenimento.

Orario: dalle 21.00 Ingresso libero Info: 348 0036641 www.viserbella.info

domenica 4 agosto 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica e ballo a Rivabella con i Saint Tropez

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica dal vivo.

Orario: dalle 21 Ingresso: gratuito Info: 328 8429075 www.facebook.com/Rivabella

domenica 4 agosto 2019

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Musical a cura di Silvia Lab

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di spettacolo per tutte le età

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba

tutti i sabato sera fino al 7 settembre 2019

Parco Murri (davanti alla Chiesa) – Rimini Bellariva

Musica e spettacolo a Bellariva

Ogni sabato sera dell’estate 2019, Il Comitato Turistico ‘I Love Bellariva’ propone delle serate di musica e spettacolo con Beppe Show.

Ore 21 Ingresso libero

tutte le domeniche sera fino al 1 settembre 2019

Piazzale Toscanini – Rimini Bellariva

Musica ballo e divertimento a Bellariva

Il Comitato Turistico I Love Bellariva propone delle serate di spettacolo musicale anni ’60, ’70, ’80, ’90 con Boom Boom Dj Set..

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/groups/173078176045317/

tutte le domeniche sera fino al 15 settembre 2019

viale Oliveti – Rimini Miramare

Domenica sera d’estate con musica e ballo

Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare

Tutte le domeniche sera dell’estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.

Orario: dalle 21 Info: www.miramaredamare.it

tutti i lunedì fino al 19 agosto 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Spettacolo con artisti di strada a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di spettacolo con l’artista di strada Francesco.

Ore 21 Ingresso libero www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico

tutti i martedì fino al 10 settembre 2019

bagno carlino n. 65, zona playground, via San Salvador – Rimini Torre Pedrera

Musica e Ballo in spiaggia a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata di musica, ballo e divertimento con la scuola di Ballo Latino Americano.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts

MERCATINI ESTIVI E SAGRE LOCALI

da fine maggio a metà settembre mercatini nelle frazioni di Rimini.

Marina centro:

‘Fatto a Mano – ArtigianInstrada’ Sagra estiva dell’artigianato con le eccellenze del territorio riminese ed altre realtà italiani.

Rimini, viale Vespucci

Ogni martedì dalle 17 alle 24 – fino al 10 settembre 2019

‘L’Antico e il Vintage’ Sagra estiva di cose di una volta con una ampia offerta di oggetti come mobili, libri, dischi e accessori vintage da tutta Italia.

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 – dal 6 giugno al 12 settembre 2019

‘Mostra Mercato Locale’ a cura del Comitato Turistico R…Estate Rimini

Rimini, piazza Benedetto Croce (tratto antistante i bagni dal n. 55 al n. 60)

Ogni venerdì dalle 20.00 alle 24.00 – dal 7 giugno al 13 settembre 2019 – 1 giugno e 6 luglio 2019

Lagomaggio:

‘Mostra Mercato Artigianale’ con intrattenimento musicale

Rimini, via E La Nave Va (zona antistante i bagni dal 70 al 74)

Ogni mercoledì dalle 17.00 alle 24.00 – dal 5 giugno all’11 settembre 2019

Bellariva:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Parco Murri

Ogni sabato dalle 18 alle 24 – dall’ 8 giugno al 7 settembre 2019 e nella giornata di venerdì 5 luglio in occasione della Notte Rosa

‘Bancarelle al mare’ – sagra dei mestieri

Piazzale Toscanini

Ogni domenica dalle 18 alle 24 – dal 9 giugno al 1 settembre 2019

Marebello:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

via Rapallo (lato mare)

Ogni mercoledì dalle 18 alle 24 – dal 5 giugno al 4 settembre 2019

Rivazzurra:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle 19 alle 24 – fino al 9 settembre 2019

‘Bancarelle al mare’

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle 19 alle 24 – dal 1 giugno al 13 settembre 2019

Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’ con intrattenimento musicale

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 17 alle 24 – fino al 17 settembre 2019 – 16 e 27 giugno, 5 luglio, 15 agosto 2019

‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale’

viale Oliveti – lato mare

Ogni giovedì, dal 6 giugno fino al 12 settembre 2019 dalle ore 18

‘Festa dei Balocchi’, mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti – lato mare

Ogni martedì dalle ore 20 – dal 18 giugno all’10 settembre 2019

Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Con le mani’:

Piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 17 alle 24 – dal 7 giugno al 6 settembre 2019

Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 24 – dal 4 giugno al 10 settembre 2019 + 23 giugno, 11 agosto, 1 settembre

Mercatino dei bambini in piazza

Piazza Pascoli

20 giugno – 4 e 18 luglio – 8 e 29 agosto 2019

Viserbella:

‘Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato’

Piazza Paolucci di Calboli

Ogni giovedì dalle 20.00 alle 24.00 – fino al 5 settembre 2019

Torre Pedrera:

‘Merca Torre’ – mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale’

Via Tolmetta

Ogni lunedì dalle 20 alle 24 – fino al 9 settembre 2019