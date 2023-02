Terremoto a Riccione in Azione: incarichi azzerati, Biondi referente a interim

Terremoto a Riccione in Azione: il referente del gruppo nella Perla Raul Ruggeri si dimette e la direzione provinciale azzera tutti gli incarichi, nominando il segretario provinciale Roberto Biondi (nell’immagine in apertura) referente unico del gruppo ad interim.

Il comunicato di Azione:

“AZIONE RIFLETTE E PROSEGUE NEL SUO PROGETTO.

Il severo risultato elettorale delle Regionali, impone una riflessione ed una ripresa di un percorso coerente che parta dai territori, valorizzando le specificità e le peculiarità delle diverse situazioni.

Animata da tale consapevolezza “AZIONE” legge nei numeri della recente tornata elettorale in Lombardia e Lazio un segnale inquietante della crescente disaffezione degli elettori verso la politica. Ciò non può non indurci a riflettere su quanto sia importante lavorare intensamente sul territorio, coinvolgendo i cittadini nella produzione di idee e programmi.

La fedeltà e l’attenzione di AZIONE alle ragioni, alla sensibilità ed ai bisogni delle popolazioni rappresenta il fondamentale presupposto per creare una base consapevole di donne e uomini, che si identifichi fortemente nel progetto di Azione e se ne faccia testimone e protagonista.

Non solo un partito di opinione, ma anche un partito della gente, presente ed attivo tra la gente.

Un partito dunque che colga i segnali che provengono dai cittadini e sappia immediatamente coniugare ed adeguare anche la sua organizzazione alla sete di buona amministrazione e buona politica diffusa anche in chi non è andato a votare.

Per questo dopo le dimissioni del referente del gruppo di Riccione Raul Ruggeri, primo segnale di allarme per un riassetto della struttura organizzativa non sempre condiviso dai territori, la direzione provinciale ha deciso, in accordo con la referente regionale di azzerare tutti gli incarichi e di nominare Roberto Biondi (segretario provinciale) referente unico del gruppo ad interim per rilanciare l’attività su una città che dopo anni di amministrazione divisiva ora stenta a ripartire prigioniera di accordi improbabili di maggioranza.

Un progetto come quello di Azione o ancor più in grande di un terzo polo, che ha l’ambizione di parlare alla testa dei cittadini e non alla pancia non può avvalersi di scorciatoie e aggregazioni improbabili, confidando unicamente sulla capacità mediatica del proprio messaggio.

Negli ultimi due anni nella Provincia di Rimini AZIONE ha intrapreso questo percorso creando un gruppo molto affiatato, che ha mostrato tutta la propria compattezza ed efficacia in occasione delle elezioni nazionali di settembre 2022.

Dopo i gruppi di Rimini, Cattolica, Riccione, Santarcangelo e Coriano negli ultimi mesi sono stati costituiti anche in Val Conca e Val Marecchia mentre segnali di attenzione giungono da altri Comuni della Provincia. AZIONE è in campo. Valorizza e coglie i segnali che provengono dalle urne e dai territorii e si propone come luogo di confronto ed impegno civile per tutti coloro a cui sta a cuore il futuro della nostra Terra.”

Direttivo provinciale Azione