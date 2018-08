Terremoto, trema il Molise, scossa di 5.2 in provincia di Campobasso

Una forte scossa di terremoto di 5.2 gradi è stata avvertita in Molise e in buona parte del centro sud, da Bari, all’Abruzzo, fino a Napoli e Roma. Secondo l’istituto di geofisica e vulcanologia l’epicentro del sisma sarebbe situato a 4 km a sud est di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a nove km di profondità. Al momento non si è a conoscenza di eventuali danni provocati dalla scossa su cose o persone.

Nella notte tra il 14 e il 15 agosto una prima scossa di magnitudo 4.7 aveva colpito la provincia di Campobasso.