“Ti butto dal balcone e ti faccio a pezzi con una sega”, a Rimini manette per l’ex violento

“Ti butto dal balcone e ti faccio a pezzi con una sega”, urlava il marito, afferrando addirittura la ex moglie per il collo nel tenativo di strangolarla. Mesi di minacce di morte, maltrattamenti e ubriachezza, finchè questa mattina per un 40enne di origine albanese sono scattate le manette.

I Carabinieri di Rimini hanno fato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Rimini Vinicio Cantarini, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani che ha coordinato le indagini dei militari.

La separazione non era servita a far uscire la donna dall’incubo. L’ex marito continuava a perseguitarla anche dal punto di vista economico, tendendola in totale dipendeza per poter tirare avanti.

Ma dopo l’ennesimo episodio di fine novembre, la Procura in tempi record ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere, che questa mattina è stata eseguita.