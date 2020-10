Torna “Un reporter in valigia” alla scoperta dell’Abruzzo: penultimo episodio

Continua ad essere la natura la protagonista della stagione dedicata all’Abruzzo della web-serie ‘Un reporter in valigia’. Questa volta in chiave contemplativa dato che il video-reporter Mirco Paganelli ha fatto tappa in alcuni dei più celebri eremi della Majella e nella Riserva naturale Valle dell’Orfento. Due luoghi di grande suggestione.

“Immaginate un frate nella metà del Duecento allestire un oratorio e la propria celletta all’interno di un eremo scavato nella roccia”, commenta l’uscita del video Paganelli, che in questo episodio va alla scoperta di due eremi fondati dal celestino Pietro da Morrone: Santo Spirito e San Bartolomeo in Legio. “È soprattutto in quest’ultimo – rivela il giornalista -, più difficile da raggiungere e mimetizzato con la montagna, che ho trovato davvero semplice immaginarmi come poteva essere, più di sette secoli fa, vivere da eremiti. La carica contemplativa in questi valloni è incredibile, e ci si è messo di mezzo persino un temporale a scuotere ancora di più la mia anima”.

Le suggestioni e il valore storico di quei luoghi non sono stati i soli ad esercitare una grande attrazione sul viaggiatore solitario. “Mi ha sconquassato persino la bellezza lucente dell’Orfento – confessa Paganelli -, un fiume dorato che scorre in una riserva ai piedi di Caramanico Terme”. La sua visita è poi proseguita in quella che definisce “la posata Guardiagrele”, che ha dato i natali al dolce Tre monti, il quale, tornando ancora una volta alle montagne, prende probabilmente il nome dalle vicine vette della Majella. Vi è però un’altra teoria sulla sua origine che trae spunto dall’altro nome, Sise delle monache. Un mistero soffice come il pandispagna. È possibile vedere l’episodio sui canali social di ‘Un reporter in valigia’ ai seguenti link: Facebook, YouTube e Instagram.

Come guardare gli episodi? Ogni sabato pomeriggio ne viene caricato uno nuovo. Basta visitare il profilo Instagram @unreporterinvaligia o la pagina Facebook ‘Un reporter in valigia’. Mentre sul canale YouTube è possibile trovare altre stagioni della web-serie dedicate all’estero, già trasmesse in tv su Teleromagna e TR24.

Cos’è ‘Un reporter in valigia’? La web-serie a metà tra il documentario e il blog di viaggio, è il frutto del racconto in prima persona del video-reporter Mirco Paganelli che, mentre viaggia, dialoga con lo spettatore unendo approfondimenti storico-culturali a impressioni sul posto e interviste agli abitanti. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Il mio progetto è un documentario che usa un linguaggio facilmente fruibile dal pubblico dei social-network, ma che non perde di vista la qualità e l’accuratezza dei contenuti”, spiega Paganelli.