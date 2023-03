Come ogni anno tornano gli appuntamenti dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini realizzati in collaborazione con i Comuni di Rimini, Bellaria Igea Marina, Cattolica e Riccione e con il coordinamento provinciale di Libera, l’Istituto Storico per la Resistenza e della Storia Contemporanea e gli istituti scolastici del territorio, in occasione della Settimana della legalità promossa dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e della celebrazione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il 21 marzo. L’opportunità per valorizzare il lavoro di presidio contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto sociale ed economico della Riviera, attraverso la realizzazione di incontri ed appuntamenti di sensibilizzazione e diffusione di una cultura della legalità tra i cittadini e gli studenti.

“Fin dalla sua nascita tra le finalità dell’osservatorio c’è l’Educazione alla legalità, che significa soprattutto elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, favorire l’acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di cittadinanza” – spiega Ivan Cecchini, dirigente del Comune di Bellaria Igea – Marina e responsabile dell’Osservatorio provinciale.

Per questo ancora una volta l’Osservatorio parte proprio dalle scuole e sostiene le attività di docenti e studenti nel conoscere e capire fenomeni come quello della mafia anche sul territorio. Analizzando i fatti di cronaca più recenti, partendo dalla radice della criminalità organizzata e dalla consapevolezza sugli strumenti che lo Stato ha elaborato per combatterla, i temi affrontati anche per questo 21 marzo saranno tanti, con un calendario fitto di appuntamenti. “Grazie a progetti come questi l’Osservatorio, con il contributo ed il sostegno della Regione Emilia-Romagna, mette in relazione l’associazionismo, le scuole e gli enti locali sempre con un obiettivo: promuovere una cultura della legalità per sviluppare gli anticorpi nelle nostre comunità partendo dalle nuove generazioni” aggiunge Cecchini.

Gli appuntamenti di quest’anno:

Sabato 18 marzo ore 10:00

Rimini, Palazzo di Giustizia

PROCESSO SIMULATO

per riflettere coi ragazzi di accertamento giudiziario dei fatti e della responsabilità

I ruoli della persona offesa e dei testimoni sono recitati dagli studenti degli Istituti superiori Einaudi- Molari e Belluzzi-da Vinci coinvolti in un vero e proprio processo guidato dal giudice Daniele Paci, da avvocati e ufficiali di polizia giudiziaria.

Un evento promosso dall’Istituto Storico della Resistenza e dal Comune di Rimini.

Martedì 21 marzo ore 10:00

Bellaria Igea Marina, Biblioteca Panzini

LA BANALITÀ DELLA MAFIA

in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie la Scuola Secondaria di Primo Grado di Bellaria Igea Marina è coinvolta in una mattinata di letture e dialoghi, in biblioteca, con storie e parole dei protagonisti della lotta alla criminalità organizzata.

Un evento promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina

Martedì 21 marzo ore 9:00

Liceo Linguistico G. Cesare M. Valgimigli, Viserba di Rimini

ORA TOCCA A NOI

Proiezione del film di Walter Veltroni sulla figura di Pio La Torre e a seguire dibattito con l’Assessore alla legalità del Comune di Rimini Francesco Bragagni ed un referente dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini sulla Legge Rognoni-La Torre e i beni confiscati sul territorio riminese

Un evento promosso dal Liceo G. Cesare – M. Valgimigli con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini ed in collaborazione con il Comune di Rimini

Martedì 21 marzo ore 12:00

Scuole di Bellaria Igea Marina

PRANZO DELLA LEGALITÀ

Pasta, pomodoro e olio di Libera Terra, consorzio che riunisce cooperative sociali che gestiscono strutture produttive e centinaia di ettari di terreno sottratti alle mafie in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania, saranno serviti nelle scuole del territorio comunale

Un evento promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina e la Cooperativa Gemos.

Martedì 21 marzo, ore 21:00

Bellaria, Cinema Teatro Astra

LA MAFIA NON È PIU’ QUELLA DI UNA VOLTA

di Franco Maresco

con Letizia Battaglia, Ciccio Mira, Angelo Faraci, Matteo Mannino, Christian Miscel

(documentario 2019 – 98′)

Nel 2017, a 25 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, Franco Maresco decide di realizzare un nuovo film. Per farlo, trova impulso in un suo recente lavoro dedicato a Letizia Battaglia, la fotografa ottantenne che con i suoi scatti ha raccontato le guerre di mafia, definita dal New York Times una delle “undici donne che hanno segnato il nostro tempo”. A Letizia, Maresco sente il bisogno di affiancare una figura proveniente dall’altra parte della barricata: Ciccio Mira, “Mitico” organizzatore di feste di piazza, che sembra cambiato, forse cerca un riscatto, come uomo e come manager, al punto da organizzare un singolare evento allo Zen di Palermo, “I neomelodici per Falcone e Borsellino”. Eppure, le sue parole tradiscono ancora una certa nostalgia per “la mafia di una volta”. Intanto, visitando le celebrazioni dei martiri dell’antimafia, il disincanto di Maresco si confronta con la passione di Battaglia.

Ingresso Biglietto: Intero €6, Ridotto €4 (possessori di tessera 4/terzi APS)

Un evento promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina e Associazione Approdi in collaborazione con l’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità.

Giovedì 23 marzo ore 9:00

Liceo Classico G. Cesare M. Valgimigli, Rimini

ORA TOCCA A NOI

Proiezione del film di Walter Veltroni sulla figura di Pio La Torre e a seguire dibattito con l’Assessore alla legalità del Comune di Rimini Francesco Bragagni ed un referente dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini sulla Legge Rognoni-La Torre e i beni confiscati sul territorio riminese

Un evento promosso dal Liceo G. Cesare – M. Valgimigli con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini ed in collaborazione con il Comune di Rimini

Venerdì 24 Marzo ore 21:00

Rimini, Cineteca Comunale

Ingresso libero

Matteo Messina Denaro. La mafia di ieri e di oggi.

Vita, latitanza e arresto di U Siccu

Un incontro di approfondimento sugli ultimi trent’anni di mafia siciliana, dal periodo delle stragi all’arresto di Matteo Messina Denaro. Parlare del boss di Castelvetrano e della sua latitanza significa, infatti, ripercorrere modalità ed evoluzione di una delle organizzazioni criminali più spietate e significative della storia del nostro paese. In seguito alla presentazione dell’inchiesta di Danilo Procaccianti, (Report, Rai 3) si rifletterà con l’autore e con il giornalista di Repubblica, Lirio Abbate – che da sempre si dedica al racconto delle dinamiche criminali e che ha indagato anche il rapporto tra U Siccu e la Riviera romagnola – degli affari e delle relazioni e della lunga latitanza in un dibattito condotto da Sara Bucci di RTV San Marino.

Un evento promosso dall’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità in collaborazione con Libera Rimini.

L’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata e per la diffusione di una cultura della legalità della Provincia di Rimini è promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina, Comune di Rimini, Comune di Riccione, Comune di Cattolica, Comune di Misano Adriatico e Comune di Santarcangelo di Romagna con il contributo e il sostegno della Regione Emilia-Romagna ed il patrocinio della Provincia di Rimini.