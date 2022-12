Tre punti d’oro per il Rimini a Montevarchi. 0-1

Montevarchi: Mazzini, Chiti, Tozzuolo (88° Alagna), Amatucci (23° Marcucci) , Kernezo, Lischi, Jallow, Fiumanò, Manè (66° Cerasani), Nador, Giordani.

In panchina: Giusti, Rossi, Italeng, Boccadamo, Cerasani, Alagna, Marcucci, Saporiti, Pietra.

Allenatore: Banchini.

Rimini: Galeotti, Haveri (54° Regini), Pasa (54° Tanasa), Delcarro, Gabbianelli (64° Allievi), Gigli (82° Laverone), Santini, Pietrangeli, Tofanari, Rossetti, Vano (64° Sereni).

In panchina: Zaccagno, Lazzarini, Tanasa, Tonelli, 11 Piscitella, Regini, Acquistapace, Rosso, Sereni, Allievi, Laverone, Eyango.

Allenatore: Gaburro.

Arbitro: Fabio Pirrotta di Barcellona P.G.

Guardalinee: Marco Cerilli di Latina e Franck Loic Nana Tchato di Aprilia.

Reti: 3° Gigli

Ultime di andata per il Rimini contro il Montevarchi, in Toscana. I biancorossi hanno il doppio dei punti dei padroni di casa, reduci da un pareggio in quel di Alessandria, dopo aver cambiato l’allenatore.

Prima dell’inizio della partita un minuto di silenzio per ricordare Siniša Mihajlović.

Nemmeno tre minuti e il Rimini si porta in vantaggio. Al 3° punizione di Gabbianelli, incornata sul lato opposto di Gigli e palla nel sacco. 1 a 0 per i biancorossi.

I padroni di casa cercano di reagire. La partita è aperta ed è il Rimini, oggi in maglia azzurra, a rendersi pericoloso.

Al 15° colpo di testa di Giordani, pericoloso.

Partita molto fisica e combattuta a centrocampo.

Grande parata di Galeotti al 18° che para un tiro a giro da fuori area. Concede l’angolo, ma grande intervento davvero. Bella partita con i padroni di casa che si rendono pericolosi, complice il risultato, ancora al 20°, con un tiro di poco fuori. L’estremo Galeotti osserva la sfera che sfila a fondo. Un minuto dopo, a 21°, incidente per Amatucci per un duro contatto di gioco con Santini. Costretto ad uscire, gli subentra Marcucci al 23°. Alla mezz’ora buona azione dei padroni di casa che continuano a pressare alla ricerca del pareggio. Il Rimini concede troppo campo agli avversari e replica in contropiede.

Alla fine del tempo, al 40° battibecco per i ritardo della battuta di un corner da parte di Gabbianelli con l’arbitro che lo ammonisce. Inutile e pericolosa polemica. Rimini troppo arrendevole e che concede tropo. Da dieci minuti, seppur sterilmente, i rossoblu padroni casa premono. A fine tempo Marcucci si infortuna e rimane a terra almeno un minuto. Tempo che si aggiungerà ai tre d recupero.

A tempo praticamente scaduto punizione di Gabbianelli, senza esito e l’arbitro fischia. Tutti negli spogliatoi a bere un the caldo. Buon primo tempo ma i biancorossi, per non avere sorprese, devono fare di più.

Inizia la ripresa come è finita la prima parte di gara, con i padroni di casa in avanti. Al 46° e un minuto dopo, al 47°, due parate di Galeotti. Il Rimini subisce un vero e proprio forcing dell’Aquila Montevarchi. Al 54° Gaburro cerca di correre ai ripari in difesa, immettendo due giocatori freschi.

Al 61° grande parata di Galeotti che mette sulla traversa un gran tiro dal limite. I biancorossi subiscono anche se non corre pericoli seri.

Ancora sostituzioni da parte di Gaburro al 64°.

Al 67° ci prova anche Lischi. Centrale, Galeotti para. Secondo tempo monotono, nel senso di un continuo possesso palla dei padroni di casa anche se non particolarmente pericolosi. I biancorossi che non riescono a uscire e imbastire una qualche azione. Solamente verso la metà del tempo un paio di azioni di alleggerimento. Concretamente, però, azioni sterili e possesso palla senza costrutto da parte dei padroni casa.

All’86° Galeotti salva il risultato su tiro di Kernezo, deviato.

L’arbitro decreta 4 minuti di recupero dove non succede niente di rilevante e poi fischia tre volte. Rimini a 31 punti e padroni di casa ultimi in classifica.

La classifica: