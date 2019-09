Trentino Alto Adige: 5 mete imperdibili per le vacanze

I.P.

Il Trentino Alto Adige si qualifica a pieni voti tra le regioni italiane adatte ai turisti più esigenti, in grado di lasciare senza fiato grazie all’infinità di laghi, cascate, canyon, parchi naturali e antichi borghi. Un luogo unico in grado di appagare le esigenze di amanti della natura, dello sport e del buon cibo.

Sebbene una sola vacanza non sia sufficiente per ammirare tutte le bellezze di questa ricchissima regione, assicuratevi in ogni caso di non farvi mancare 5 mete davvero imperdibili.

Lago di Braies

È un lago alpino situato nel parco naturale Fanes-Sennes-Braies, ai piedi della Croda del Becco, una parete di roccia dalle dimensioni imponenti molto frequentata dagli appassionati di alpinismo e di curling. In passato, fu teatro di un importante evento storico, vale a dire il trasferimento, da parte delle SS verso la fine del 1945, di 141 ostaggi del territorio poi liberati dalle forze americane. Difficile non rimanere ammaliati dal color smeraldo dell’acqua, circondata da montagne maestose in un clima di pace totale.

Lago di Molveno

Si tratta di uno dei maggiori siti di attrazione della zona dell’Altopiano della Paganella, all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta. In grado di regalare scorci da cartolina, non sorprende che anche per quest’anno sia stato riconosciuto come il lago più bello e pulito di tutto il territorio nazionale da Legambiente e Touring Club Italiano.



Un luogo perfettamente attrezzato sia per le famiglie (vi trovate spiagge, aree gioco, acqua park etc.) che per gli sportivi (canoa, nuoto, tennis, passeggiate sono solo alcune delle attività possibili), capace di offrire scenari mozzafiato.

Parco Natutale Puez-Odle

Lo spettacolo che si può ammirare da qui è semplicemente unico grazie alla presenza di ogni tipo di roccia ed alla varietà della flora (complici la quota e lo speciale microclima) e della fauna che comprende gufi, cervi, caprioli e coloratissime farfalle. Si trova a un’altitudine di 2.500 metri e uno dei suoi percorsi più amati è quello del Sentiero circolare Natura di Zannes: può essere attraversato anche da disabili in sedia a rotelle ed è ricco di boschi e prati variopinti.



Canyon Rio Sass

Che dire di questo canyon? Uno spettacolo di incommensurabile bellezza! Situato nel territorio di Fondo, nell’alta Val di Non, questo canyon è opera dello scorrere dell’acqua del torrente che attraversa il paese. In un’ora e mezza di forti emozioni si percorrerà un dislivello di circa 145 metri tra rocce cangianti e giochi di luce. Un’avventura da vivere in compagnia di guide esperte, suggestiva ed imperdibile!

Canale di Tenno

Un borgo medievale dove sarà possibile passeggiare lasciandosi incantare da antiche mura, vicoli stretti, volte a botte, sottopassi, locande incastonate nella pietra… Un vero e proprio viaggio nel tempo che vi lascerà senza parole! La meta perfetta per fuggire dalla frenesia quotidiana e immergersi nella quiete più totale e nella bellezza della storia che fu. Molto frequentato soprattutto nel mese di dicembre grazie ai caratteristici e suggestivi mercatini di Natale, un evento imperdibile non solo per gli amanti del genere ma anche per tutti coloro che apprezzano le atmosfere cariche di fascino.