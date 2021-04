Trieste e la sua grazia stregano “Un reporter in valigia”: online il secondo episodio

‘Trieste e la sua grazia’ è il titolo del secondo episodio della stagione di ‘Un reporter in valigia’ dedicato al Friuli Venezia Giulia online da sabato 17 aprile. Un episodio all’insegna della cultura. “Come sempre – spiega l’autore della web-serie di viaggi Mirco Paganelli -, tutto è nato per caso da degli incontri fatti per strada o nei caffè, come il Caffè San Marco”, uno storico punto di ritrovo per gli intellettuali triestini. “Qui mi sono imbattuto nelle letture dell’associazione esperantista locale e ho ascoltato le parole di Umberto Saba lette da una triestina d’adozione di origini tedesche. ‘Amore a prima vista’, mi ha detto quando le ho chiesto come mai 34 anni fa avesse scelto di trasferirsi proprio qui, nella città che, come mi ha raccontato una sua amica, non ha paura dell’incontro fra culture diverse”.

Il video-reporter romagnolo viaggia da solo con la propria telecamere alla riscoperta del turismo di prossimità, dei borghi, della natura, ma soprattutto di storie. “‘Tutti gli occhi sono uguali’, mi ha confessato la titolare di una torrefazione vicina al porto da dietro il suo bancone che in tanti anni di attività ha visto passare davanti a sé migliaia di clienti – prosegue il reporter -. Eppure dice di non sapere dove si nasconda ‘l’occhio cattivo’”.

Dopo il capoluogo, il viaggio di 'Un reporter in valigia' proseguirà le prossime settimane con nuove tappe (ogni sabato un nuovo episodio), tutte all'interno della regione più a Nord-Est d'Italia. "Mi sono lasciato assuefare dalla dedizione e dall'accoglienza di questa gente – conclude Paganelli -. Sentimenti che, a due passi dall'Adriatico, spirano come brezza fragrante. Che bella Trieste!".