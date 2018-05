Trony a Rimini, domani l’inaugurazione con supersconti: “Non temiamo le vendite on line”

Con il taglio del nastro di Jamil Sadegholvaad, assessore alle attività economiche del Comune di Rimini, è stato inaugurato nel tardo pomeriggio il rinnovato store di Trony a Rimini, in zona Grotta Rossa sulla consolare per San Marino. L’apertura al pubblico è fissata per domani, 10 maggio, con prodotti offerti anche con il 50% di sconto fino al 29 del mese. Nello store lavorano 19 addetti, oltre ai dirigenti.

Il grande punto vendita ha assunto un aspetto completamente nuovo, rivoluzionando anche l’esposizione dei prodotti attraverso “isole”. Nel restyling sono state impiegate le più moderne tecnologie impiantistiche, rendendo la struttura totalmente ecocompatibile.

Un investimento importante per la società DM, che otre a Rimini detiene i punti vendita Trony a Serravalle di San Marino, Cesena, Pesaro, Fano, Faenza, Imola, Chioggia, Vicenza, Bologna, Civitanova Marche, Macerata, Fabriano, Osimo, San Benedetto del Tronto, Teramo, Pescara, Lanciano, Vasto, Termoli, Rieti, L’Aquila e Monsano, dando lavoro a più di 600 dipendenti. Entro quest’anno apriranno nuovi store anche a Foligno e Città di Castello, mentre a Padova sarà rilevato un punto Trony appartenete ad un’altra società, salvandolo dalla chiusura.

Ma come mai investire a Rimini e in un settore che molti dicono minacciato dalle vendite on line? Marco Amorino, amministratore delegato di DM, non ha dubbi: «Siamo certi che il territorio riminese abbia ancora ampi spazi di crescita; dobbiamo dargli fiducia perché la merita. Quanto alle vendite on line, è vero che in Italia ancora offrono prezzi più bassi rispetto alla distribuzione tradizionale, ma il nostro Paese fa eccezione rispetto ad un’Europa dove invece le differenze fra le offerte non sono molto significative. Inevitabilmente anche da noi si assisterà a questo livellamento».

«Ma soprattutto, si creeranno – aggiunge Amorino – o si stanno già creando, due mercati differenti: quello di chi acquista on line e quello di chi preferisce il contatto fisico con il prodotto e il rapporto diretto con chi te lo vende. Due modalità differenti di acquisto che conviveranno, ciascuna nella sua nicchia. Per questo investiamo tantissimo nella formazione del nostro personale e nei servizi da offrire ai nostri clienti».