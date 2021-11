Trova portafogli e va fino a casa sua per restituirlo

Trova un portafogli smarrito si si mette alla ricerca del proprietario, fino a rintracciarlo, non senza fatica, a Cesena e riconsegnarglielo di persona. Senza chiedere nulla in cambio.

E’ la storia raccontata su Facebook da Paolo Pappalardo:

“Ancora incredulo vi vorrei raccontare questa Storia….. una bella giornata mite la temperatura nonostante il periodo , ma quella è un’altra storia , con mio figlio decidiamo di trascorrere una giornata fuori porta, Rimini. Giunti in centro andiamo a messa , Chiesa dei Servi di rimini, molto bella per chi non ci fosse mai andato , finita la messa subito a pranzo. Avevo prenotato a ‘ casa Zanni ‘ per chi non conoscesse si trova a Villa Verucchio. Ottimo il pranzo, bella l’atmosfera …. finito il pranzo si va a passeggiare in riviera per poi tornare a casa. Prima di casa decidiamo di andare al Montefiore a comprare lo spremi melograno , l’ultimo rimasto …. . Infine al supermercato a prendere dei melograno . Arriviamo a casa e mio figlio vuole subito provare lo spremi agrumi …. sono le 19.25 . Suonano alla porta …. ci guardiamo negli occhi con mio figlio , ed il cane , chi sarà mai ….. lui … babbo sarà dolcetto o scherzetto ….. io… non credo troppo silenzio ….. beh vado alla porta che tra l’altro era mezza aperta per via del gatto che entra ed esce spesso ….. nel semi buio chiedo chi fosse …. mentre apro la porta un uomo dice …. ciao sono Guido, cerco Paolo. Sono un po’ smarrito …. si ciao sono Paolo, ed ancora Guido, fatti vedere bene accendi la luce. Eseguo senza persare senza riflettere …… fatti vedere bene ripete, ed aggiunge …. hai perso qualcosa , è tuo questo ? Insomma aveva il mio portafogli in mano che subito mi consegna . Ancora smarrito confuso prendo il mio portafogli e lui mi chiede di controllarlo , guarda vedi che ci sia tutto …. non ricordo l’esatta cifra che avevo ma i documenti e le carte c’erano tutte ma credo anche il cash . Lui ancora dice … ho preferito portartelo di persona piuttosto che passare per i carabinieri magari avresti già avviato il blocco carte…… aggiunge, ho fatto fatica a trovare dove abiti ma alla fine ci sono riuscito. Ho trovato il tuo portafogli a Montefiore nel corridoio …. Io sono ancora incredulo , non sapevo di aver perso il portafogli , non so cosa fare e come ringraziare il Sig. Guido, ho provato ad offrire il cash ma lui non ha voluto affatto . Ancora davanti la porta di casa fa per andare via ed io sento il bisogno di dargli un abbraccio e dirgli ancora grazie …… intanto guardando fuori e vedo che in macchina c’era una signora, la moglie, ne sono certo, ringrazio anche lei che, molto felice, risponde con un grazie….. Infine Guido fa manovra e va via dal viale di casa…. rientro a casa mi siedo sul divano e commosso comincio a realizzare”.

“Perché questo post ? Perché spero che Guido o sua moglie mi leggano e capiscono quanto sono grato per quel gesto ricco di responsabilità civile ma ancor di più di amore di lealtà di onestà verso il prossimo. Volevo essere testimone del fatto che ancora oggi si trovano persone stupende e ricche di Valori . Grazie Amici , grazie. 🙏”