Turismo vaccinale, in camper dalla Lettonia a San Marino pur di ricevere lo Sputnik

In camper dalla Lettonia fino a San Marino per farsi somministrare lo Sputnik V. E con unica motivazione, evitare di essere immunizzati con i sieri Pfizer e Moderna che il governo lettone avrebbe offerto loro. Olga, Armens, Veronika e Artjoms, (rispettivamente di 46, 48, 23 e 29 anni), eccoli i ritratti (vedi foto) dei primi 4 turisti vaccinati con il siero russo in cima al Titano. A loro si aggiunge un 50enne che vuole restare anonimo.

Il quintetto aveva appreso da una televisione russa della possibilità di vaccinarsi con lo Sputnik e senza pensarci due volte erano partiti alla volta del Titano.

Arrivati domenica sera questa mattina sono stati immunizzati con la prima dose. Domani ritorneranno a casa salvo poi ripartire tra 21 giorni per ricevere la seconda dose e trascorrere come da prassi altre tre notti nella Repubblica.

Come è noto da qualche tempo il governo sammarinese ha annunciato la possibilità per i turisti stranieri – eccetto gli italiani – di vaccinarsi con il siero russo. Tante le premesse. Innanzi tutto la vaccinazione non è gratuita ma è garantita al prezzo di 50 euro e con prenotazione in albergo: in occasione di prima e seconda dose, a distanza di 21 giorni i “vaccinandi” dovranno trascorrere tre notti in vacanza.

Le prenotazioni arrivate ieri sono un centinaio e le vaccinazioni saranno inserite soprattutto la prossima settimana. I principali paesi da cui sono arrivate sono: Svizzera, Svezia, Irlanda, Gran Bretagna, Francia e anche Filippine, Cina e Dubai.

La curiosità? Tra i turisti in dirittura di arrivo figurano anche italiani non residenti in Italia ma in uno degli stati sopraelencati e quindi non coperti da assicurazione sanitaria nel Belpaese.

I turisti non dovranno essere residenti italiani, dal momento in cui in Italia il siero russo non è stato approvato, anche in virtù di un accordo con il ministero della sanità.