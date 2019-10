Tutti gli eventi a Rimini dal 19 al 27 ottobre

IN EVIDENZA

sabato 19 ottobre 2019

Teatro Galli, piazza Cavour – Rimini centro storico

Ensemble Zefiro: Ghenesis

70° Sagra Musicale Malatestiana – I giovani e la Sagra

Concerto dell’Orchestra Sinfonica Lettimi nell’ambito della rassegna “I giovani e la Sagra” proposta dalla Sagra Musicale Malatestiana. Il Maestro Stefano Pecci dirige Paolo Wolfango Cremonte, Giacomo Fiori, Mattia Guerra, Enrico Meyer, Fabrizio Di Muro, Alessandro Maffei e Nicolò Giacomo Tuccia nell’esecuzione delle musiche di:

Haydn – ‘La Creazione’ Introduzione e ‘La rappresentazione del Caos’

D’Agostino – Ghenesis Poema sinfonico per pianoforte e orchestra

Autori vari: medley di grandi colonne sonore

Ore 21.00. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.sagramusicalemalatestiana.it

martedì 22 ottobre 2019

Teatro Galli, piazza Cavour – Rimini centro storico

Angela Hewitt

70° Sagra Musicale Malatestiana – Musica da Camera

Nell’ambito della rassegna della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla “Musica da Camera”, concerto per pianoforte eseguito da Angela Hewitt, con un ricco repertorio di opere di Bach:

Suite inglese n. 1 BWV 806 e n. 2 BWV 807, Suite in fa minore BWV 823, Suite inglese n. 3 BWV 808

Preludio e Fuga in la minore BWV 894

Ore 21.00. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.sagramusicalemalatestiana.it

martedì 22 ottobre 2019

Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 – Rimini centro storico

Verso Fellini 100: i film che ho ispirato

Reality di Matteo Garrone

Dopo ‘I film che ho visto’ e ‘I film che ho scritto’ la Cineteca ospita una nuova rassegna dal titolo “I film che ho ispirato” calendario di proiezioni che andrà ad indagare l’eredità lasciata da Fellini nel cinema contemporaneo, aspettando le celebrazioni per il centenario della nascita di Federico Fellini nel 2020.

In data odierna è la volta di Reality di Matteo Garrone. Grottesco e doloroso racconto morale sull’Italia contemporanea, una riflessione sulla deriva culturale del paese, che Fellini aveva affrontato con efficacia nel suo Ginger & Fred.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: 0541 704494-96 www.bibliotecagambalunga.it/

sabato 26 ottobre 2016

Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini

Traviata da camera

Concerto per voci e ensemble strumentale eseguito dai solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo nell’ambito della rassegna della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla “Musica da Camera” e di Contaminando 2020. Trascrizioni musicali, adattamento del libretto, direttore e voce narrante della serata sono opera di Noris Borgogelli.

Ore: 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.sagramusicalemalatestiana.it

da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2019

Rimini, Piazza Cavour

CioccoRimini

Piazza Cavour diventa il luogo più dolce di Rimini

Un appuntamento speciale con la golosità e l’arte legata alla passione dei maestri cioccolatai. Per un intero weekend, il centro storico di Rimini si trasforma in un’affascinante ‘maison du chocolat’ in cui praline, cioccolate calde e tavolette risveglieranno i sensi di tutti.

Appuntamento con una selezione di maestri cioccolatieri artigianali dell’associazione ACAI provenienti da diverse regioni d’Italia, specializzati nella lavorazione e creazione di prodotti di altissima qualità a base di cioccolato purissimo. Sono a disposizione del pubblico per spiegare attraverso qualche cenno storico le provenienze delle materie prime, i segreti della lavorazione del cioccolato e le peculiarità dei propri prodotti esposti con piccole degustazioni.

Quest’anno è previsto uno stand dedicato ai bambini con tanti piccoli giochi da fiera per grandi e piccini, il truccabimbi, il Cantastorie e tanti gadget e assaggi di cioccolato.

Orario: 10.00 – 20.00; sabato fino alle 24.00 Ingresso: libero

FESTIVAL AD ALTA VOCE

sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019

Rimini, sedi varie

‘ImmagiMare. Parole per svelare orizzonti’

Dialoghi, letture e accompagnamenti musicali nei luoghi della città

Il festival giunto alla 19esima edizione, con la regia di Riccardo Marchesini, il cui titolo è, prevede incontri con personaggi del mondo della cultura, della società e dell’arte per dialogare su temi quali l’immaginazione, i sogni e le visioni, il mare e i suoi orizzonti.

In programma sabato 19 ottobre:

La scienza che verrà – Viaggio nel futuro della scienza

Gabriella Greison, Piergiorgio Odifreddi e Guido Tonelli dialogano con Andrea Grignolio

Accompagnamento musicale a cura di Andrea Alessi (contrabbasso)

Ore: 10.00 Cinema Fulgor, Corso d’Augusto, 162 – tel. 0541 709545

Immaginaria – Immaginario… al femminile

Silvia Ballestra e Michela Marzano dialogano con Anna Stefi

Accompagnamento musicale a cura di Andrea Alessi (contrabbasso)

ore 12.00 – Cinema Fulgor, Corso d’Augusto, 162 – tel. 0541 709545

Acrobati delle parole – Giocare con i segni

Marco Belpoliti presenta Franco Arminio, Chandra Livia Candiani e Umberto Fiori

Accompagnamento musicale a cura di Monica Micheli (arpa)

Ore 15.30 – Cappella Petrangolini, Corso d’Augusto, 81 – Rimini centro storico

Musicammare – Musica e parole senza frontiere

Letture di Tamara Balducci.

Ambientazione sonora a cura di Riccardo Amadei (chitarra)

Chiudono la serata la performance musicale di Maria Antonietta e La Rappresentante di Lista e un monologo di Guido Catalano.

Ore 21 – Rockisland, Largo Ruggero Boscovich, 1 – Rimini zona porto

domenica 20 ottobre:

Visionar – Sognatori di futuro

Salvatore Aranzulla, Giulia Brunetti e Fabio Zaffagnini dialogano con Tommaso Labate

Accompagnamento musicale a cura di STAG (Marco Guazzone fisarmonica e voce, Stefano Costantini tromba, Edoardo Cicchinelli chitarra acustica, Giosuè Manuri percussioni)

Ore 10.30 – Cinema Fulgor, Corso d’Augusto, 162 – tel. 0541 709545

Immagimare – Le parole che svelano orizzonti

Ore 18.00 – Teatro A. Galli, Piazza Cavour, 22 – tel. 0541 793811

Claudia De Lillo, in arte Elasti, presenta Giorgio Fontana, Stefano Massini, Marco Missiroli, Amanda Sandrelli. Accompagnamento musicale a cura di STAG (Marco Guazzone fisarmonica e voce, Stefano Costantini tromba, Edoardo Cicchinelli chitarra acustica, Giosuè Manuri percussioni) Pierfrancesco Pacoda dialoga con Cristina Donà Performance musicale dell’artista.

Ingresso libero con prenotazione posti on line. Info: 800.000.003 www.adaltavoce.it/

GIORNO PER GIORNO

fino al 23 ottobre 2019

Rimini, Cinema Fulgor, Corso d’ Augusto 162

Film in programma nella settimana al cinema Fulgor:

Vampyr, film drammatico horror di Carl Theodor Dreyer

A distanza di più di ottant’anni, ancora oggi “Vampyr” conserva il fascino di un’atmosfera di totale terrore grazie alla fotografia, quasi l’ assenza di dialoghi e il lento incedere della trama.(lunedì 21 ottobre ore 21.00)

Il Varco, del regista Michele Manzolini, insieme a Federico Ferrone, ospite al Fulgor. Liberamente ispirato alle vite e ai diari dei militari, il film documentario racconta attraverso immagini di repertorio, il viaggio dei soldati italiani diretti al fronte sovietico. Il film fa parte della rassegna della FICE Emilia Romagna ‘Riusciranno i nostri eroi'(martedì 22 ottobre ore 21.00)

Downton Abbey di Michael Engler, in anteprima, tratto dalla serie diventata un cult Downton Abbey, con il cast storico e volti nuovi (mercoledì 23 ore 21.00)

Le Verità, di Kore’eda Hirokazu con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke (fino al 23 ottobre ore 16.30-18.30-21)

I biglietti potranno essere acquistati direttamente presso la biglietteria del Cinema Fulgor negli orari di apertura dalle 16.30 alle 21.00 eccetto lunedì dalle 20.30 alle 22.00. Non si accettano prenotazioni

Info: 0541 709545 www. cinemafulgorrimini.it

fino al 23 ottobre 2019:

Cinema Settebello – via Roma, 70 Rimini

Film in programmazione al Settebello

Il mio profilo migliore di Safy Nebbou (ore 18.45)

Grazie a Dio di Francois Ozon ( ore: 16.30-21.00)

Se mi vuoi bene di Fausto Brizzi ( 16.30- 18.30- 21.00)

Joker di Todd Phillips (ore: 16.30-18.40-21.00)

Lunedì chiuso

Info: 0541 57197 www.cinemasettebello.it/

sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019

Primo Piano Art Gallery, vicolo San Bernardino, 1 – Rimini centro storico

Viva la storia viva: la storia è il faro dell’Umanità

In occasione del Festival Internazionale della storia – 16° edizione – un omaggio in musica a Leonardo Da Vinci: ‘La musica dell’acqua. Leonardo a Rimini: suggestioni armoniche tra fontane e organi’.

La figura del grande genio e la musica del suo tempo a Rimini vengono introdotte da Silvia Carrozzino e Annarosa Vannoni. Marco Giommoni racconta la storia dell’organo idraulico conservato nel museo della città. Musiche originali del XVI secolo a cura di Silvia Biasini e Maria Elena Ceccarelli.

Ore 17 – sabato 19 ottobre evento pubblico, posti limitati; domenica 20 ottobre evento riservato. Patrocinio università di Bologna

Ingresso libero Info: 351 9009636 www.primopiano.club/

sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Cinema Tiberio – L’ospite

Evento Speciale Rassegna FICE – Riusciranno i nostri eroi, dedicata al cinema italiano con proiezioni ed incontri con gli autori. In proiezione il film ‘L’ospite’ di Duccio Chiarini con Daniele Parisi e Silvia d’Amico in prima visione.

Ore 17.00 e 21.00;

Ingresso: 7 € ridotto: 6 € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019

RDS Stadium (Ex 105 Stadium), piazzale Pasolini, 1 – Rimini

Rimini Sposo Expò

La fiera per gli sposi all’RDS Stadium: tutto ciò che può interessare per la sposa e il matrimonio

Torna a Rimini la fiera di riferimento per matrimoni e cerimonie, punto d’incontro fra professionisti, location, servizi e coppie alla ricerca delle migliori possibilità wedding.

L’ingresso alla fiera è gratuito scaricando il coupon online disponibile su

Orario: 10.00 – 20.00; domenica ore 18 sfilata sposi Ingresso: libero su registrazione

Info: 342 0261516 www.sposiexpo.it/Rimini/visitatori/

venerdì 19 e giovedì 24 ottobre 2019

Sala del Giudizio – Museo della Città via L.Tonini 1, Rimini centro storico

Biblioterapia 2019. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri: Leggere il mondo.

Rassegna di conversazioni, lezioni magistrali e presentazioni di libri

Dal 19 ottobre al 7 dicembre 2019 a Rimini torna “Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri”, il ciclo di lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicato alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla Biblioteca Gambalunga. ‘Leggere il mondo’ è il titolo di questa XI edizione, che prosegue le celebrazioni per i 400 anni della Biblioteca Gambalunga.

Ad aprire la rassegna è Carlo Ossola, filologo e critico letterario, che in dialogo con il semiologo Paolo Fabbri darà voce alle figure che hanno incarnato il pensiero europeo, dalla civiltà greca e romana ad oggi (19 ottobre). A seguire Mauro Bonazzi, docente di storia della filosofia antica, svolge la conferenza sul ‘Processo a Socrate’, ripercorrendo il significato di uno dei processi più famosi della storia. Introduce Marcello Di Bella, già direttore della Biblioteca Gambalunga (24 ottobre)

Ore: 17.00 Ingresso libero fino ad esaurimento posti Info: 0541 704486 (segreteria Biblioteca)

domenica 20 ottobre 2019

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Mostra mercato dell’artigianato handmade, il tradizionale appuntamento con artigiani, creatori e aspiranti designer che propongono i loro manufatti all’insegna della creatività e fantasia.

Una domenica al mese, espongono pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso libero Info: 340 3031200

domenica 20 ottobre 2019

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Junior Cinema al Cinema Tiberio: stagione 2019

La domenica delle famiglie

Appuntamento della domenica pomeriggio dedicata alla famiglia con film per tutte le età.

In proiezione:

ALADDIN – regia di Guy Ritchie con Will Smith USA 2019, Remake in live action del famoso cartone animato Disney.(20 ottbre)

Ore 14.30 e 17.00 Ingresso: 5 € ridotto 4 € (fino a 12 anni)

Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

da lunedì 21 a mercoledì 23 ottobre 2019

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano

La grande arte al cinema: Ermitage – Il potere dell’arte

La Grande Arte al Cinema Tiberio è la rassegna cinematografica dedicata all’arte, che porta sullo schermo in altissima definizione, i documentari dedicati ai grandi artisti e ai loro capolavori.

L’ appuntamento di ottobre è con Ermitage-Il Potere dell’arte, il docufilm, diretto da Michele Mally, realizzato in stretta collaborazione con il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, un’incomparabile metropoli dell’arte ricca di oltre 3 milioni di opere. Dentro l’Ermitage, si può ripercorrere tutta la grande arte europea attraverso personaggi e vicende storiche.

Orario: ore 21.00; mercoledì: ore 17:00 e 21:00

Ingresso: 10 € ridotto 8 € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

mercoledì 23 ottobre 2019

Biblioteca dei Ragazzi, via Gambalunga, 27 – Rimini, centro storico

Mercoledì…storie in biblioteca

Narrazioni in Biblioteca a cura dei Lettori Volontari.

Con l’autunno riprendono gli incontri del mercoledì pomeriggio in Biblioteca Ragazzi a cura dei Lettori Volontari. L’appuntamento odierno è con la lettura ‘Storie di viaggi’.

Orario: dalle 16.30 alle 17.10 storie per bambini da 3 a 5 anni; dalle 17.20 alle 18.00 storie per bambini dai 6 anni

Ingresso: libero fino ad esaurimento posti Info: www.bibliotecagambalunga.it

giovedì 24 ottobre 2019

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Opera da Londra al Cinema Tiberio: Don Pasquale

In diretta dalla Royal Opera House di Londra, la nuova produzione della commedia di Donizetti che abbraccia due generazioni. Produzione di Damiano Micheletto, interprete principale il basso-baritono gallese Bryn Terfel

Ore 20.30 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2019

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Sintonie High-End Video Exhibition

Rassegna nazionale nel settore dell’hi-fi italiano

Al Palacongressi di Rimini si svolge la ventiduesima edizione di ‘Sintonie High-End Video Exhibition’: presentazione di anteprime assolute nazionali ed europee di prodotti hi fi.

L’evento è ideato e organizzato da Aspam, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Rimini e della Regione Abruzzo.

Ingresso: libero Info: 0541 711500 (Palacongressi) www.sintoniehifi.it/

sabato 26 ottobre 2019

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

Cinema Fulgor: Saper guardare un film – Manuale di sopravvivenza nel cinema di oggi

Corso a cura di Roy Menarini

Il Cinema Fulgor, in collaborazione con Fice Emilia Romagna, presenta ‘Saper guardare un film: Manuale di sopravvivenza nel cinema di oggi’, corso sul cinema, a cura del professore Roy Menarini.

I corsi sono aperti a tutti, sono destinati alla formazione del pubblico e consigliati per spettatori assidui, studenti universitari, cinefili e cultori, frequentatori di eventi artistici e culturali o semplici appassionati.

Orario: dalle ore 9.30 con colazione; ore 10 inizio corsi fino alle ore 13

Ingresso: 10 € Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it/

domenica 27 ottobre 2019

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna Balletto al Cinema Tiberio: Raymonda

In diretta dal Teatro Bolshoi di Mosca.

Creato nella Russia imperiale della fine del XIX secolo, Raymonda è un grande balletto russo senza tempo, che perpetua la tradizione della danza classica in tutto il suo splendore.

Le musiche sono di Alexander Glazunove e la coreografia di Yuri Grigorovich (dopo Marius Petipa).

Ore 16 Ingresso: € 12 €Tariffe ridotte: € 10 Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/

domenica 27 ottobre 2019

Museo degli Sguardi, Via delle Grazie 12 Rimini

La domenica al Museo

Nell’ambito del programma del ‘Museo degli Sguardi di Rimini’, è prevista l’iniziativa ‘Halloween al museo’, rivolta ai più piccoli dai 6 ai 10 anni, in cui si alternano racconti di ‘Storie brividose’ provenienti dal Messico e ‘Racconti dell’orrore’ di Quiroga, uno dei più importanti narratori sudamericani. A cura di Maria Rossi, traduttrice, sudamericanista, Armida Loffredo, ricercatrice vocale, cantante con la collaborazione degli studenti dell’associazione Klangwelt.

Ore 17.00 Halloween al museo; ore 18.00 Racconti sudamericani

Ingresso gratuito con prenotazione Info: 329 1473098 – 324 7837489 www.museicomunalirimini.it/

domenica 27 ottobre 2019

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto

Rimini Antiqua

Mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage.

Appuntamento in centro storico con la consueta mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 7.30 alle 19.00 Info: 340 3031200 (Rimini Art)

domenica 27 ottobre 2019

via IV Novembre – Rimini centro storico

Domeniche ad Arte

In occasione della festa del Patrono di Rimini, si ripropone la mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica in cui espongono gli artigiani locali con le loro creazioni.

A cura dell’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19 Ingresso libero Info: 338 8270486

mercoledì e venerdì

Walk on the beach

Per rimanere in forma fisica e mentale, adatta a tutti, la personal trainer Elen Souza, propone

un’ora di attività aerobica, gratuita, sempre dal Bagno 26 di Rimini nei seguenti giorni e orari: il mercoledì dalle 19,00 alle 20,00 e il venerdì mattina alle 7,00 alle 8,00.

Per chi fosse interessato a partecipare all’attività settimanale o agli eventi speciali:

Info e prenotazioni:348/0981594 info@elensouza.com www.facebook.com/events/4897

MOSTRE

da sabato 26 ottobre 2019 a domenica 26 gennaio 2020

Biblioteca Gambalunga Sale Antiche, Galleria dell’Immagine, via Gambalunga 27 – Rimini centro storico

Per Documento e Meraviglia. Una storia lunga 400 anni

Mostra in occasione dei 400 anni della Biblioteca Gambalunga di Rimini 1619 – 2019, dedicata al ricco patrimonio bibliografico e iconografico nel 400esimo anno dalla nascita della Biblioteca Gambalunga.

Ospitata nella splendida cornice delle Sale antiche, la mostra propone un viaggio nel tempo alla scoperta dei poliedrici volti della città, attraverso i preziosi codici, le carte d’archivio, le fantasmatiche fotografie “sviluppate” esposte alla Galleria dell’Immagine. Il percorso permette di conoscere

i progenitori illustri della città, i manoscritti della raffinata corte malatestiana e inoltre leggere scritti sull’identità cittadina, il suo segno zodiacale, i dialoghi scientifici con gli intellettuali d’oltralpe, fino alle narrazioni che hanno fatto di Rimini un mito dell’immaginario contemporaneo. La prima delle sale antiche ospita l’installazione dell’artista Daniele Torcellini, ‘Ex libris per luci cangianti’, che traduce la meraviglia dei libri e del sapere nella meraviglia estatica di colori mai visti. L’evento è ideato e curato dalla direttrice Oriana Maroni, con la collaborazione per la sezione storica dello scrittore Piero Meldini e il contributo di Maria Cecilia Antoni e Nadia Bizzocchi.

Orario: da martedì a domenica ore 16-19 (chiusura 1° novembre, 25 dicembre)

Visite guidate gratuite su prenotazione: da lunedì a venerdì ore 9-18; sabato ore 9.30, 10.30, 11.30

Ingresso libero Info: 0541 704486 (segreteria Biblioteca) www.bibliotecagambalunga.it/

Rimini Foto d’Autunno 2019

Rassegna fotografica riminese che dedica la sua ottava edizione al tema del viaggio.

fino al 20 ottobre 2019

Museo della Città ‘Luigi Tonini, via Tonini 1 – Rimini centro storico

100 case in terra cruda da tutto il mondo. La bioarchitettura dall’ antichità

La mostra documentaria: ‘100 case in terra cruda da tutto il mondo’, è patrocinata dalla cattedra Unesco, allestita alla Manica Lunga del Museo della Città, in collaborazione con Laboratorio Dimora Energia. Le case-museo in terra cruda sono considerate patrimonio mondiale per il valore ecologico, la salvaguardia dell’ambiente e forme alternative di risparmio energetico che l’antichità tramanda al mondo moderno.

Orario: da martedì a sabato 9.30-13 e 16-19; domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi

Ingresso libero Info: 0541 704426 www.museicomunalirimini.it

– Locals

fino al 10 novembre 2019

Ala Nuova Museo Della Città, secondo piano

L’esposizione propone ritratti di persone comuni lontane dagli stereotipi del reportage orientato alla cronaca (nera o rosa), ai volti noti, ai fatti eclatanti, alle situazioni esotiche, ecc…

Il focus sarà quindi su personaggi e luoghi d’affezione ripresi nella sfera “locale”, quotidiana, dell’autore non in occasioni “turistiche”.

Si va da Nino Migliori con alcuni scatti del periodo Neorealista, a Italo Zannier, inoltre Guido Guidi con ritratti di amici e Mario Cresci con un nuovo lavoro sulla linguistica fotografica, Fabio Sandri con scatti di ospiti in un garage allestito, Paolo Gioli con elaborazioni di foto tessere, fino a Fabrizio Bellomo.

Ci saranno inoltre alcuni outsider come Roberto Salbitani fino a più recenti, autori emergenti come Jacopo Benassi, Nastynasty, Marcello Galvani ed altri. Il catalogo (Editrice Quinlan) è disponibile in mostra.

Orario: da martedì a sabato 9.30 – 13 e 16 – 19; domenica e festivi 10 – 19. lunedì chiuso

Ingresso libero Info: 0541 704421-22 www.museicomunalirimini.it

fino a sabato 26 ottobre 2019

Augeo art space, Corso d’Augusto, 217 Rimini

Due strade: Lola Schnabel e Luca Giovagnoli

Augeo Art Space inaugura l’attività espositiva autunnale presentando il lavoro degli artisti Lola Schnabel e Luca Giovagnoli, insieme per la prima volta a Rimini in un doppio percorso artistico dal titolo “Due strade”. Inaugurazione sabato 28 settembre ore 18.00

Info: 0541 53720 www.augeoartspace.it

fino al 27 ottobre 2019

Embassy Gallery, viale Vespucci, 33 – Rimini Marina Centro

Mostra di pittura: I miei Mandala e reading di poesie: Alla poesia. Acheni

Mostra dell’artista Tiziano Gentili e poesie dell’autrice Paola Mulazzani

Embassy Gallery presenta la mostra ‘Mandala’, dell’artista Tiziano Gentili, esploratore di una seducente forma di meditazione creativa in sintonia con i temi della sua poetica. Il Mandala,simbolo spirituale che rappresenta il cosmo, rende l’artista uno sciamano capace di captare ed esprimere l’armonia del creato in composizioni che richiedono ordine e silenzio. Nel contesto del vernissage, la presentazione del libro di poesie “Alla poesia. Acheni” dell’autrice Paola Mulazzani. introduce la giornalista annamaria Gradara.

Orario: venerdì, sabato e domenica, dalle 16.00 alle 18.00

Inaugurazione domenica 6 ottobre ore 17.00

Ingresso: libero Info: 335 5779745 www.embassyrimini.com

VISITE GUIDATE

domenica 27 ottobre 2019

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visita guidata al Teatro Amintore Galli

La visita guidata al Teatro Galli per scoprire la storia, l’architettura e l’estetica degli spazi del Teatro progettato dall’architetto Poletti.

Orari: al mattino 10.30 e 11.30; al pomeriggio alle 16.00 e 17.00 con possibilità di abbinare al tour un aperitivo al bar del foyer.

La visita ha un costo di 5 euro a persona; bambini gratis fino a 7 anni. Per prenotare la visita è necessario telefonare al 339 7758597 dal martedì al sabato dalle 10 alle 18. Il numero massimo di partecipanti alle visite è di 25 persone. E’ consigliata la prenotazione ma è possibile accettare prenotazioni anche sul posto fino ad esaurimento posti.

Gruppi e scuole possono prenotare la visita in giorni diversi dal venerdì sera contattando i Musei Comunali tel. 0541 704426 / 28, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Visita guidata abbinata all’aperitivo 12 € Info: 339 7758597 – 0541 704426 www.teatrogalli.it/

tutti i sabati

punto di incontro Tempio Malatestiano

Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese

Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato da Leon Battista Alberti, con all’interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita continua all’interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto originale. Al termine, vedremo Castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso Sigismondo con l’aiuto di Filippo Brunelleschi

Orario: dalle 15:30 Ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo ridotto: gratuito fino a 18 anni Info: 328-9439658 www.guidopolis.com/

ogni sabato

ritrovo presso l’edicola del parcheggio al Ponte di Tiberio – Rimini centro storico

Passeggiata al Borgo San Giuliano

Visita guidata al Borgo San Giuliano, il luogo caratteristico con le stradine, i murales a tema felliniano, le case dei pescatori e dei carrettieri, le storie e le tradizioni marinare che creano un’atmosfera fuori dal tempo. La visita permette di scoprire anche le tracce del periodo medievale e approfondire la conoscenza del Ponte di Tiberio.

La visita è su prenotazione. Orario: 9.30/15.00/20.45 A pagamento, costo ridotto dai 6 ai 14 anni Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

tutti i sabati

Appuntamento Arco d’Augusto

Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese: Arte seicentesca di Rimini

Visita alla scoperta dei capolavori dell’arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista che presenta i capolavori del pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento che hanno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.

Orario: dalle 9:30 Ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo ridotto: gratuito fino a 18 anni

Info: 328-9439658 www.guidopolis.com/

tutte le domeniche

Appuntamento Arco d’Augusto

Tour Rimini romana: Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana

Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell’antica Ariminum partendo con l’Arco di Augusto, allungandosi verso il centro dell’antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.

Orario: dalle 15:30 Ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo ridotto: gratuito fino a 18 anni

Info: 328-9439658 www.guidopolis.com/

ogni mercoledì

ritrovo presso edicola parcheggio del Ponte di Tiberio

“Gianni !! Rimini è magica !”

Visita guidata a RIMINI per bambini e famiglie per scoprire una città colorata e animata da strani personaggi grazie alle storie di Gianni Rodari e non solo ..

Un modo diverso per avvicinarsi alla storia della città. La visita è su prenotazione

Orario: 9.30/15.00/20.45 Ingresso: 10 €, costo ridotto 5 € dai 6 ai 14 anni Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

ogni venerdì

ritrovo presso l’edicola del parcheggio al Ponte di Tiberio – Rimini centro storico

Ciclo Visita Felliniana: ‘Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo’

Viaggio nella Rimini di Federico Fellini, quella reale e quella ricostruita in Amarcord, alla ricerca dei luoghi legati all’infanzia e all’adolescenza del grande regista che tanta influenza hanno avuto nella sua produzione cinematografica. Un’occasione per scoprire il passato di Rimini. La visita è su prenotazione

Orario: 9.30/15.00/20.45 Ingresso: 10 € – costo ridotto 5 € dai 6 ai 14 anni Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

tutti i venerdì

punto di partenza Piazza Tre Martiri (sotto l’orologio)

Arte Divina, tour delle chiese di Rimini

Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini

Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chiesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla chiesa di Sant’Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva chiesa di San Giuliano nell’omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande pala di Paolo Veronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.

Orario: dalle 15:30, durata tre ore

Ingresso: a pagamento 12 € – ridotto: gratuito fino a 18 anni, minimo 5 persone Info: 328-9439658 www.guidopolis.com/