Ultima puntata di 4 Hotel di Bruno Barbieri replica dalla nostra riviera

Questa sera su Sky replica della puntata di 4 Hotel. Infatti nell’ultima puntata di 4 Hotel, Bruno Barbieri ci porta alla scoperta della Romagna e del suo miglior hotel. Gli alberghi protagonisti saranno l’Hotel Atlantic di Annamaria Assirelli Ricci, l’Oxygene Lifestyle Hotel di Donatella Raffaelli, il San Giovanni Relais di Silvia Giometti e il Riviera Golf Resort di Luca Palumbo.

Si tratta di una replica perché la sfida tra i 4 Hotel della Provincia di Rimini era stata già mandata in onda il 20 marzo come anteprima del programma.

Questa sera va in onda l’ultima puntata registrata appunto a Rimini.

Gli hotel che si sfideranno sono:

HOTEL ATLANTIC (Riccione)

Annamaria Ricci è la proprietaria dell’Hotel Atlantic. Mamma di 4 figli e nonna di 8 nipotini, porta avanti la sua attività di albergatrice con amore, forza e con grandissima passione. Ogni idea, accorgimento o miglioria sono farina del suo sacco. Coccola i clienti con orchidee sempre fresche e cioccolatini in ogni stanza e regala loro ogni anno una sorpresa. L’hotel è stato costruito nel 1969 e ha mantenuto lo sfarzo e l’eleganza dell’epoca, rinnovandosi nei servizi. Un’atmosfera d’altri tempi, coerente in tutto e per tutto, sia nell’arredamento che nel personale. Posizione di gran prestigio, sul lungomare pedonabile. Ha un doppio ingresso lato mare e lato strada. L’hotel ha spazi enormi, un grandissimo ricevimento dal quale si accede all’enorme salone con comode poltrone e divani, pianoforte bianco a mezza coda e pianoforte a muro, orchidee bianche e piante a profusione su ogni tavolino. Nel salone c’è il bar con grande bancone angolare anni ’60. Bellissimo il pavimento con inserti di maioliche dipinte in stile amalfitano. Dal salone si accede al Ristorante, anche questo molto spazioso, con una bellissima vetrata vista mare.

SAN GIOVANNI RELAIS (San Giovanni in Marignano)

Silvia Giometti è la proprietaria dell’hotel dal 2104. Prima lavorava nel mondo dell’industria del cinema. La sua famiglia si è sempre occupata di sale cinematografiche, ha iniziato il nonno con una piccola sala con le macchine che ancora andavano a carbone. In totale oggi hanno circa 100 schermi, tra Emilia Romagna e Toscana. 15 anni fa ha abbandonato il suo lavoro per buttarsi in questa nuova avventura. Oltre a questa struttura gestisce anche il Venus di Gabicce Mare che è stato il suo primo hotel. Il relais si trova a 5 chilometri dal mare e offre accoglienza e servizi unici per i suoi clienti. Il più originale è una piccola sala cinematografica con schermo 4k dove vedere il tuo film preferito su comode poltrone, mangiando dolcetti e pop-corn. Sembra un relais toscano o provenzale, accogliente e confortevole, arredato con un certo buon gusto in uno stile shabby chic. Il legno delle travi unito ai colori tenui beige e bianco dell’arredamento danno un piacevole senso di calore e familiarità.

OXYGEN LIFESTYLE HOTEL (Viserbella di Rimini)

Donatella, titolare e responsabile controllo qualità dell’hotel, gestisce l’Oxygen assieme a Marco, marito e proprietario, e a Germana, il loro braccio destro. L’Oxygen Hotel è composto da ambienti rinnovati, con un nuovo concetto di ospitalità e camere dal design moderno. Colori armoniosi, luce ed elementi naturali sono il filo conduttore delle nuove camere e delle suite. L’hotel ha subito una trasformazione radicale nel 2011. All’interno della struttura si trova poca plastica. Per la ricostruzione dell’hotel hanno cercato di utilizzare il più possibile materiali naturali come il legno. Ugualmente naturali sono tutti i prodotti utilizzati per la pulizia della struttura. Il loro motto è “Oxygen perché qui si respira un’altra aria!” La grandissima hall con divani ha in fondo il bancone della reception, a sinistra il grande Ristorante green con un bellissimo bancone per showcooking a vista. C’è anche una saletta dedicata ai bimbi più piccoli dove le mamme hanno a loro disposizione una linea di omogeneizzati e brodini bio. Dall’altro lato della reception c’è la grande sala bar con bancone e tavolini e un’area comune dove si svolgono le varie attività proposte: dallo yoga, a corsi di pasta e piadina.

RIVIERA GOLF RESORT (San Giovanni in Marignano)

Luca, direttore commerciale dell’hotel, è nel settore alberghiero da quando aveva 14 anni. Considera il Riviera Golf Resort una struttura unica ed esclusiva, un’oasi di pace e relax immersa nel verde e nella tranquillità. Il Resort si distingue soprattutto nella configurazione delle camere: sono tutte delle ville, staccate dal corpo centrale dell’albergo, con ingresso autonomo. Sono tutte diverse l’una dall’altra e tutte di design, sono state disegnate da 14 architetti diversi. A completare la proposta una serie di servizi molto esclusivi, tra cui un campo da golf 18 buche, una bellissima Spa e una esclusiva piscina scoperta di 84 metri su cui si affaccia tutto il corpo centrale del Resort.

