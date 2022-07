Un po’ di Rimini alla sfilata di Stefano De Lellis a Lardarello

Chiamamicitta.it è stata invitata sabato sera, 23 luglio, a presenziare alla sfilata di moda “Women Love Body” del giovane, poco più che trentenne), stilista toscano Stefano De Lellis. L’evento, patrocinato da ENEL Green Power nell’ambito del Festival delle Colline Geotermiche sostenuto dal Ministero della Cultura, si è svolto all’interno della straordinaria arena ricavata da un altoforno dismesso della Centrale 3 di Lardarello, nel Comune di Pomarance, in Provincia di Pisa. In questa area, nota in tutto il mondo per le attività di sfruttamento della risorsa geotermica, una fonte di energia rinnovabile ed a basso impatto ambientale, viene prodotta un quarto del fabbisogno energetico della regione Toscana.

Alla serata, presenti un migliaio di invitati, c’erano giornalisti del Sole 24 Ore e di numerose testate di moda italiane.

De Lellis, profondamente legato a Rimini per le numerose amicizie che vi ha e dove capita più volte all’anno, ha mosso i primi passi nella moda da giovanissimo a Firenze come designer per varie case di moda, per poi creare il proprio brand e oggi a Milano ha il suo showroom e vende le sue creazioni in Italia e all’estero. Ha conquistato Laura Pasini, Simona Ventura, Michelle Hunziker, Emma Marrone, Barbara D’Urso, Donatella Rettore e altre star del mondo dello spettacolo che hanno scelto i suoi capi unici per programmi tv, eventi e concerti.

De Lellis ha portato a Lardarello gli abiti della collezione primavera-estate 2023.

In copertina: parata finale. Al centro lo stilista De Lellis con il direttore di ENEL Green Power