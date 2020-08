“Un reporter in valigia” sbarca in Abruzzo dal 15 agosto

Torna ‘Un reporter in valigia’, la web serie di viaggi che quest’anno porta il pubblico dei social alla scoperta di mete non lontano da casa. Il 15 agosto sarà online il primo episodio della nuova stagione dal titolo ‘Abruzzo, dove nasce il silenzio’. Protagonista di questa serie di episodi caricati sui profili IGTV, Facebook e YouTube di ‘Un reporter in valigia’, prodotti dal giornalista riminese Mirco Paganelli, è la regione-polmone verde d’Italia.

“Dopo il recente successo della serie dedicata al Gargano – commenta il video-reporter – non vedo l’ora di conoscere i riscontri del pubblico sui miei racconti video di questa terra che in ogni giorno del suo viaggio mi ha sorpreso per la mutevolezza dei paesaggi monumentali, il sapore schietto della cucina e la dignità della sua gente”.

Dopo tanti viaggi all’estero, Paganelli ha deciso quest’anno di concentrarsi sul turismo di prossimità. “Noi italiani ci diciamo spesso che l’Italia ha tutto ed è tutta bella. Vero, i miei viaggi ne sono la conferma, ma questa bellezza è fragile e va tutelata – afferma Paganelli –, e credo che il primo passo sia la conoscenza. Con il mio progetto vorrei dare dunque un piccolo contributo alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del nostro Paese”.

Il tour dell’Abruzzo proposto in questa stagione copre in particolare i borghi antichi e i parchi naturali, passando dalla ricostruzione dell’Aquila al calore del litorale. Dal trekking sul Gran Sasso alla cena nei trabocchi, Paganelli racconta, come nel suo stile, i retroscena storici dei luoghi, l’attualità, dialogando con la gente del posto.

ABRUZZO Dove nasce il silenzio (Promo)

Presentazione ‘Un reporter in valigia’

Come guardare gli episodi? Ogni sabato pomeriggio ne viene caricato uno nuovo. Basta visitare il profilo Instagram @unreporterinvaligia o la pagina Facebook ‘Un reporter in valigia’. Mentre sul canale YouTube è possibile trovare altre stagioni della web-serie dedicate all’estero, già trasmesse in tv su Teleromagna e TR24.

Cos’è ‘Un reporter in valigia’? La web-serie a metà tra il documentario e il blog di viaggio, è il frutto del racconto in prima persona del reporter Mirco Paganelli che mentre viaggia dialoga con lo spettatore unendo approfondimenti storico-culturali a impressioni sul posto e dialoghi con gli abitanti. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Il mio progetto è un documentario dal linguaggio immediato, fruibile dal pubblico dei social-network, che non perde però di vista la qualità e l’accuratezza dei contenuti”, conclude Paganelli.

‘Un reporter in valigia’

YouTube

Instagram

Facebook