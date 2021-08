Un unico pass per viaggiare con treni regionali e bus in tutta la Romagna

In vendita da oggi, Rail Smart Pass è la speciale esperienza di viaggio promossa da Trenitalia Tper e Start Romagna, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Pensato in particolare per i turisti, ma anche per i pendolari occasionali, consente di effettuare un numero illimitato di viaggi sull’intera rete di autobus servita da Start Romagna (bacini di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, compreso il Metromare) e sui treni regionali di Trenitalia Tper (nelle tratte Cattolica-Rimini-Ravenna, Rimini-Faenza-Castelbolognese, Castelbolognese-Lugo-Ravenna e Faenza-Russi -Ravenna).

Rail Smart Pass può avere validità per 3 o 7 giorni, al costo rispettivamente di 25 euro e 50 euro.

Lanciato in maniera sperimentale a fine 2019, il progetto era stato sospeso temporaneamente a causa della pandemia. Ora è pronto a ripartire con una novità che ne rende ancora più pratico l’utilizzo. Alla card contacless, in vendita nei Punto Bus Start Romagna, si affianca infatti la versione digitale, acquistabile tramite App myCicero.

Il pass digitale si attiva automaticamente il primo giorno di validità del periodo prescelto e il primo viaggio può essere effettuato indifferentemente su treno o bus. La card contacless si attiva con la prima convalida, che dovrà avvenire a bordo di un bus Start Romagna avvicinando la tessera all’apposito validatore.

Rail Smart Pass rappresenta un ulteriore progetto innovativo di intermodalità e mobilità sostenibile. Tra le finalità del progetto quella di agevolare gli spostamenti e l’acquisto dei biglietti con modalità smart, incentivando i viaggiatori a lasciare l’auto privata a casa e a scegliere i trasporti pubblici, più convenienti, sicuri e sostenibili.

TRENITALIA TPER – Due nomi una sola società: Trenitalia Tper (70% Trenitalia 30% Tper) è la nuova impresa che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Emilia Romagna. Con 1400 dipendenti e la flotta di treni regionali più giovane d’Italia, garantisce ogni giorno 880 collegamenti: un’offerta capillare che copre tutta la regione con alcune estensioni verso Lombardia, Liguria e Marche. Per l’estate 2021 Trenitalia Tper ha potenziato il servizio per e dalla Riviera Romagnola con un’offerta complessiva che nei fine settimana supera i 160 mila posti. La flotta di Trenitalia Tper conta oggi 39 Rock doppio piano 47 Pop e 26 ETR350 mono piano. Altri 4 Rock, già ordinati, saranno consegnati nel 2022.

START ROMAGNA – Start Romagna è l’azienda del trasporto pubblico per le province romagnole di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. Oltre 900 I dipendenti, il 75% dei quali sono autisti. Per i servizi urbani ed extraurbani, i mezzi di Start Romagna percorrono 21,5 milioni di km l’anno. Il parco mezzi di proprietà conta circa 600 bus che ogni anno garantiscono circa 48 milioni di viaggi. A Rimini Start Romagna si occupa anche dei servizi di trasporto scolastico, del servizio Metromare e della gestione di un parcheggio da 220 stalli.