Uno striscione allo stadio con minaccia di morte per il sindaco di Rimini

Oggi pomeriggio durante la partita Rimini-Montevarchi sotto la tribuna della curva è comparso uno striscione a dir poco delirante nei confronti del sindaco di Rimini. Lo ha comunicato lo stesso sindaco sul suo profilo Fb.

Scrive il sindaco:

“Oggi qualche “buontempone” dotato di grande spessore umano, autoproclamatosi “rappresentante della Curva est”, mi ha augurato di finire ammazzato per mano (o meglio zampa) di mamma orsa.

So bene che i veri tifosi del Rimini Calcio non sono questa miseria umana qua.

Forza Rimini! Sempre!

P.s: un affettuoso ricordo per Andrea Papi, il runner ucciso in trentino pochi giorni fa.”

Al sindaco la solidarietà della redazione di chiamamicitta.it