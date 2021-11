Valconca, focolaio di coronavirus al comando di Polizia Locale dell’Unione: mancano i vigili

Un focolaio di coronavirus è stato accertato all’interno del comando della Polizia Locale dell’Unione della Valconca. Cinque agenti su sette sono dunque risultati positivi al virus: sono tutti vaccinati accusano lievi sintomi ma difatti sono sottoposti a quarantena e quindi non operativi.

Se da una parte non preoccupa, per fortuna , il quadro sanitario, sono invece parecchi i problemi che gravano sui servizi: il comando di fatto è a corto di personale e nella mattinata di oggi sarà inviata una lettera ufficiale alla Prefettura.

“Ieri sera ci siamo attivati per chiedere soccorso – spiega il presidente uscente, sindaco di Saludecio, Dilvo Polidori – e abbiamo allertato la Prefettura di Rimini. Questa mattina, martedì 9 novembre, dovrebbe partire una lettera ufficiale. In sostanza chiediamo soccorso agli altri comandi della Provincia di inviare uomini in rinforzo”. Per la cronaca il focolaio è scoppiato domenica scorsa, 7 novembre, quindi la situazione è ancora in evoluzione. “Il comandante – spiega ancora Polidori – è risultato negativo quindi almeno lui potrà contribuire a dare a mano. Ma di fatto si può dire che allo stato attuale non abbiamo vigili”.