Valconca: incontro dei Sindaci. Sassofeltrio entrerà nell’Unione?

L’incontro tra i Sindaci di Morciano di Romagna (in qualità anche di Presidente dell’Unione), Montescudo – Monte Colombo, San Clemente (in qualità anche di Vicepresidente dell’Unione), Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, Gemmano e Montefiore con il Sindaco di Sassofeltrio, Fabio Medici, che dal 17 giugno di quest’anno è diventato parte della Provincia di Rimini, è stata l’occasione per rinsaldare le basi dell’intesa che vedrà la nuova realtà amministrativa emiliano-romagnola dialogare in stretta sinergia coi rispettivi Enti locali.

Il passaggio dalle Marche alla Romagna ha comportato per Sassofeltrio un periodo di transizione in termini di gestione della cosa pubblica a cui ora è necessario imprimere un colpo d’acceleratore.

Il Presidente della Provincia e Sindaco di Gemmano, Riziero Santi, nel rinnovare la volontà dell’Ente provinciale verso la piena integrazione anche in vista delle prossime, inderogabili scadenze – quali il PNRR e le progettualità ricadenti nella cosiddetta Area Vasta – ha posto fin da subito l’accento sul tema dei finanziamenti pubblici. Assicurando e ribadendo l’impegno a farsi portatore degli interessi delle singole comunità, nessuna esclusa, puntando altresì al raggiungimento delle premialità previste.

Sul fronte dell’Unione Valconca – auspicabile futuro per la stessa realtà di Sassofeltrio – i componenti della Giunta hanno illustrato al Sindaco Medici il lavoro svolto da luglio in avanti.

Periodo nel quale si è rivista la governance complessiva dell’Ente focalizzando l’attenzione sempre più sul fatto che i Comuni debbano essere i propulsori dell’attività a cui l’Unione è chiamata.

E al tempo stesso integrando da un lato lo Statuto – con la creazione di sub ambiti omogenei rivolti alla realizzazione dei singoli servizi, in particolare Polizia Locale e Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) – e, dall’altro, rendendo più rispondenti alle esigenze dei Comuni le modalità con le quali vengono adottati gli atti di bilancio e le relative rendicontazioni.

Infine si è voluto sottolineare come nell’ultimo mese, il forte clima favorente stia trascinando in maniera molto positiva l’azione di governo sovracomunale.