Valentino Rossi diventa babbo e torna The Doctor

“Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! aspettiamo una bambina 🎀

After a careful visit we can tell you that Franci is pregnant!We are expecting for a girl 🎀” : è l’annuncio di Valentino Rossi sui social.

Indossato per l’occasione il camice bianco e impugnato lo stetoscopio, The Doctor comunica così ai fan di essere in procinto di diventare babbo.

La futura mamma è Francesca Sofia Novello, 24 anni, fidanzata del campionissimo delle moto dal 2016. Originaria di Arese, segno della Bilancia (lui è Acquario) aveva conosciuto Vale Rossi durante un rally anche se lei faceva la “ombrellina” nelle gare di Moto3. Nel 2014 aveva debuttato in tv su Italia 1 come ospite al Chiambretti Supermarket. Ora è modella di lingerie, influencer seguita da piĂą di 380 mila followers ed è anche stata co-conduttrice di Sanremo.

“Non è stato un colpo di fulmine – aveva raccontato Francesca Sofia – dopo un rapporto di amicizia ed un breve tira e molla, ci siamo messi insieme“. Di qui la decisione di vivere insieme a Tavullia con i cani Penelope e Ulisse. E ora di avere una figlia.