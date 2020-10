Valmarecchia, i Carabinieri arrestano cinquantenne pregiudicato

Si era macchiato di una serie di reati contro il patrimonio in Provincia di Foggia, per i quali era stato condannato. Reati tutti commessi tra il 2010 e il 2014 in Puglia ma di fatto lui, un cinquantenne pregiudicato era domiciliato in Valmarecchia, dove stava beneficiando di una misura alternativa al carcere in una comunità terapeutica.

Ieri però sono scattate le manette, l’uomo, dopo aver accumulato una serie di pene derivate dalle condanne arrivate per i reati commessi, deve infatti scontare in carcere una pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione. Per questo i Carabinieri lo hanno arrestato e portato alla Casa Circondariale di Rimini.