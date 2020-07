“Venite in Calabria, al Nord ci si ammala”: marcia indietro per lo spot shock

Da giorni, il breve filmato commissionato dai comuni della Locride sta facendo discutere e, tante le critiche negative per il messaggio lanciato.

Il fronte delle polemiche è stato compatto contro lo spot e così è stato deciso di rimuovere la parte iniziale dedicata al Nord Italia. “ In rete rimarrà visibile solo la parte dedicata alle spiagge e ai paesaggi locali mozzafiato “, ha riferito Klaus Davi, che ha poi invitato il governatore del Veneto a recarsi in Calabria: “ Rinnoviamo l’invito anche al governatore del Veneto Luca Zaia per mostrargli le nostre terre di cui – e gliene va dato atto – nei suoi comunicati ha parlato in modo estremamente elogiativo “.